जिसकी हर बात मानता था... उसी को कच्चा चबाकर निगल गया टाइगर, रूह कंपाने वाली घटना वायरल
जिसकी हर बात मानता था... उसी को कच्चा चबाकर निगल गया टाइगर, रूह कंपाने वाली घटना वायरल

Viral News: अमेरिका में टाइगर किंग रेयान इज्ली पर उनका पालतू बाघ हमला कर मौत का कारण बना. प्रिजर्व ने दुख जताया, पेटा ने ट्रेनिंग में अत्याचार उजागर किया. यह घटना पालतू जंगली जानवर पालने वालों के लिए चेतावनी बन गई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:01 PM IST
जिसकी हर बात मानता था... उसी को कच्चा चबाकर निगल गया टाइगर, रूह कंपाने वाली घटना वायरल

Viral News: जानवरों को पालने का शौक रखने वालों के लिए यह खबर हड़कंप मचा देने वाली है. अमेरिका के ओकाहोमा में ग्रोलर पाइन्स टाइगर प्रिजर्व में रेयान इज्ली नामक मशहूर टाइगर हैंडलर पर उन्हीं का पालतू बाघ हमला कर बैठा. देखते ही देखते यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जिसने भी यह सुना या देखा, वह हैरान रह गया कि जिस बाघ के हर इशारे पर रेयान चलता था, वही उसकी जान लेने वाला बन गया. यह मामला पालतू जंगली जानवर पालने वालों के लिए चेतावनी बन गया है.

रेयान इज्ली और उनका टाइगर बॉन्ड

रेयान इज्ली, जिन्हें लोग ‘टाइगर किंग’ के नाम से भी जानते थे, पिछले कई सालों से ग्रोलर पाइन्स टाइगर प्रिजर्व में बाघों और अन्य जंगली जानवरों को ट्रेनिंग दे रहे थे. वे बाघों के साथ खेलते, मस्ती करते और उन्हें पालतू जैसा व्यवहार सिखाते थे. आधा दर्जन बाघों की देखभाल उनका जिम्मा था. पर्यटक अक्सर उन्हें बाघों के साथ खेलते और मस्ती करते हुए देखते थे. रेयान का मकसद था दिखाना कि जंगली जानवर भी प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन यह भरोसा उनके लिए घातक साबित हुआ.

घटना और प्रिजर्व का बयान

घटना शनिवार को हुई, जब रेयान पर उनका अपना बाघ हमला कर बैठा. प्रिजर्व ने बताया कि यह बहुत दुखद घटना है. रेयान अपने काम के खतरों को अच्छी तरह जानते थे. प्रिजर्व ने कहा कि उनकी मौत लापरवाही के कारण नहीं हुई, बल्कि जानवर के व्यवहार और उनके साथ प्यार के चलते हुई. इस घटना के बाद सेंटर को फिलहाल बंद कर दिया गया है. यह हादसा पालतू जंगली जानवर पालने वालों को याद दिलाता है कि जंगली जानवर हमेशा सुरक्षित नहीं होते.

 

पेटा और ट्रेनिंग के विवाद

पेटा के अनुसार, रेयान अक्सर बाघों पर अत्याचार करते थे. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें घंटों पिंजरों में बंद रखा जाता था और सर्कस व प्रदर्शन के लिए प्रताड़ित किया जाता था. 2017 में एक बाघ को 31 बार मारने का मामला भी सामने आया था. रेयान पहले Joe Exotic के साथ काम कर चुके थे. पेटा ने कहा कि जंगली जानवर के पास इंसानों का जाना कभी सुरक्षित नहीं होता. इस घटना ने यह साबित कर दिया कि मनोरंजन या शौक के लिए जानवरों का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Wildlife Newsjungle newstiger killed his trainer ryan

