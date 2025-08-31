Video: बर्फबारी के बीच मस्ती करते दिखे कई सारे बाघ, लोगों ने चुपके से बना ली वीडियो; देखकर आपका भी दिल हो जाएगा बाग-बाग
Video: बर्फबारी के बीच मस्ती करते दिखे कई सारे बाघ, लोगों ने चुपके से बना ली वीडियो; देखकर आपका भी दिल हो जाएगा बाग-बाग

Tiger Playing in Snow Video Viral: सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होता रहता है उनमें से एक वीडियो ने हर किसी का दिल जीत रखा है जिसमें एक साथ कई बाघ दिख रहे हैं और वो मस्ती कर रहे हैं, आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:30 AM IST
Video: बर्फबारी के बीच मस्ती करते दिखे कई सारे बाघ, लोगों ने चुपके से बना ली वीडियो; देखकर आपका भी दिल हो जाएगा बाग-बाग

Tiger Playing in Snow Video Viral: बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया रहता है. आमतौर पर बाघ को शिकार करते हुए या लोगों को बाघ से डरते हुए या फिर कहीं जंगल में बाघों को घूमते-फिरते आपने वीडियो के जरिए देखा होगा. आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाघ को मस्ती करता देखा जा रहा है. एक या दो नहीं बल्कि कई सारे बाघ एक साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं वीडियो को देखकर आपका दिल बाग-बाग हो सकता है, आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

वीडियो में खेलते दिखे बाघ

वायरल वीडियो में बाघ को खेलते और मस्ती करते देख सकते हैं. एक दूसरे के साथ ठंडे मौसम में बाघ मजे करते नजर आ रहे हैं. बर्फबारी के बीच बाघ बर्फ पर दौड़ रहे हैं. इनकी इस तरह की मस्ती को लोगों ने वीडियो के जरिए कैद कर लिया है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहा है बाघ का वीडियो

सोशल मीडिया के एक्स पर @AMAZlNGNATURE ने वीडियो को साझा किया है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि बर्फ के बीच बहुत सारे बाघ हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं. भागदौड़ कर रहे हैं और मस्ती भी काफी करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है. आप भी वीडियो के जरिए कई बाघ को मस्ती करते देख सकते हैं.

कैसे होते हैं बर्फ में दौड़ने वाले बाघ?

ठंडी जगह पर खुद को पूरी तरह से ढाल लेने वाले बाघ साइबेरियाई होते हैं जिन्हें अमूर बाघ भी कहा जाता है. इनकी त्वचा बहुत मोटी और रोयेदार होती है जिस वजह से ये बाघ साइबेरिया की कड़ाके ठंड में रह सकते हैं. बर्फ रहना और खेलना-मस्ती करना इन बाघ को काफी पसंद होता है.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

;