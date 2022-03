बाघ करने वाला था हमला, तभी भालू ने अपनी जान बचाने के लिए किया कुछ ऐसा

कार्टून में तो आपने भालू और बाघ के बीच कई लड़ाइयां देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी असल में ऐसा देखा है? अगर नहीं तो लाइव वीडियो में यह घटना कैद हो गई. शायद आपको 'द जंगल बुक' का वह दृश्य याद हो, जब मोगली को उसके दोस्त 'बालू भालू' ने शातिर बाघ 'शेर खान' से बचाया था. फिलहाल, इंटरनेट ने कुछ इसी तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां भालू का सामना एक बाघ से होता है. हालांकि दोनों आपस में भिड़ते नहीं, लेकिन चौंकाने वाला एक दृश्य कैमरे में कैद हो गया.

IFS अधिकारी साकेत बडोला (Saket Badola) द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए क्लिप को महाराष्ट्र के ताडोबा टाइगर रिजर्व में शूट किया गया है. मूल रूप से नमन अग्रवाल द्वारा शूट किए गए वीडियो में एक बाघ को जंगल के रास्ते के बीच में बैठा देखा जा सकता है. एक विशाल काला भालू उस रास्ते में चलता हुआ आता है और फिर बाघ को डराने के लिए खड़ा हो जाता है. फिर भालू अपने रास्ते चला जाता है.

'Greetings, of a slightly different kind'.@susantananda3 @rameshpandeyifs

VC: In the video pic.twitter.com/9ULCWO2mrG

— Saket Badola,IFS (@Saket_Badola) March 8, 2022