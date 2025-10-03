Advertisement
टाइगर ने अचानक कर दिया महिला डॉक्टर पर हमला, चिड़ियाघर का दिल ​दहला देने वाला वीडियो वायरल

Viral Video: चिड़ियाघर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला डॉक्टर पर टाइगर ने हमला कर दिया. बाघ ने महिला को जाल के अंदर खींचने की कोशिश की.

Oct 03, 2025, 08:31 PM IST
टाइगर ने अचानक कर दिया महिला डॉक्टर पर हमला, चिड़ियाघर का दिल ​दहला देने वाला वीडियो वायरल

Viral Video: जंगली जानवरों को नजदीक से देखने के लिए लोग चिड़िया घर का रुख करते हैं. वहां हर प्रकार की सेफ्टी होने के बावजूद कई बार लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं. कुछ लोग जाल में बंद जंगली जानवर को नजदीक से देखने के चक्कर में बिल्कुल जाल के पास पहुंच जाते हैं. कुछ लोग तो अपने हाथ से फूड देने की भी कोशिश करते हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें टाइगर ने एक महिला पशु डॉक्टर (Veterinarian) पर हमला कर दिया और उसे तारों के अंदर खींचने की भी कोशिश की. 

कैसे किया टाइगर ने हमला?
टाइगर(बाघ) राष्ट्रीय पशु होने के साथ एक खूंखार जानवर है. जो अपनी ताकत और फुर्ती से जाना जाता है. टाइगर को अपनी आंखों से देखना यादगार पल होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि टाइगर ने जिस महिला पर हमला किया है वो पशु डॉक्टर है. वीडियो चिड़ियाघर है जिसमें बाघ ने पीछे से एक महिला पशु चिकित्सक पर हमला कर दिया. इस दौरान जाल के पीछे 3 टाइगर थे जो महिला को जाल के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे. इनमें से एक टाइगर ज्यादा ही एग्रेसिव था. इस दौरान टाइगर ने महिला की गर्दन को नाखूनों से जख्मी करने की भी कोशिश की. टाइगर ने पीछे से महिला की जैकेट पर हमला किया था. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि पशु डॉक्टर की साथी महिला ने टाइगर के पंजे से जैकेट निकालने में कामयाबी हासिल कर ली. अब ये भयानक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 
A post shared by Jade (@jam.pressjourno)

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jam.pressjourno नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 1.3 लाख से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
वीडियो देखने के बाद क्या बोले यूजर्स?
एक यूजर ने टाइगर के सपोर्ट में लिखा, "आप उनपर गुस्सा नहीं हो सकते हैं, वे वहां नहीं रहना चाहते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "किसी ने भी महिला की पर्याप्त मदद नहीं की." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

social mediaZootigerviral

