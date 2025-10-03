टाइगर ने अचानक कर दिया महिला डॉक्टर पर हमला, चिड़ियाघर का दिल ​दहला देने वाला वीडियो वायरल

Viral Video: जंगली जानवरों को नजदीक से देखने के लिए लोग चिड़िया घर का रुख करते हैं. वहां हर प्रकार की सेफ्टी होने के बावजूद कई बार लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं. कुछ लोग जाल में बंद जंगली जानवर को नजदीक से देखने के चक्कर में बिल्कुल जाल के पास पहुंच जाते हैं. कुछ लोग तो अपने हाथ से फूड देने की भी कोशिश करते हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें टाइगर ने एक महिला पशु डॉक्टर (Veterinarian) पर हमला कर दिया और उसे तारों के अंदर खींचने की भी कोशिश की.

कैसे किया टाइगर ने हमला?

टाइगर(बाघ) राष्ट्रीय पशु होने के साथ एक खूंखार जानवर है. जो अपनी ताकत और फुर्ती से जाना जाता है. टाइगर को अपनी आंखों से देखना यादगार पल होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि टाइगर ने जिस महिला पर हमला किया है वो पशु डॉक्टर है. वीडियो चिड़ियाघर है जिसमें बाघ ने पीछे से एक महिला पशु चिकित्सक पर हमला कर दिया. इस दौरान जाल के पीछे 3 टाइगर थे जो महिला को जाल के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे. इनमें से एक टाइगर ज्यादा ही एग्रेसिव था. इस दौरान टाइगर ने महिला की गर्दन को नाखूनों से जख्मी करने की भी कोशिश की. टाइगर ने पीछे से महिला की जैकेट पर हमला किया था. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि पशु डॉक्टर की साथी महिला ने टाइगर के पंजे से जैकेट निकालने में कामयाबी हासिल कर ली. अब ये भयानक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jam.pressjourno नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 1.3 लाख से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखने के बाद क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने टाइगर के सपोर्ट में लिखा, "आप उनपर गुस्सा नहीं हो सकते हैं, वे वहां नहीं रहना चाहते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "किसी ने भी महिला की पर्याप्त मदद नहीं की."

