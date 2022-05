बाघिन ने पैदा करके छोड़ा, अब कुत्ता करता है कि बाघ के बच्चों की रखवाली; Video देख हैरान हैं लोग

Labrador Dog And Tiger Cub Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के हजारों वीडियो मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वीडियो हैं, जो आपका दिल छू लेते हैं. चलिए हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखलाते हैं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. अक्सर, आपसे सुना होगा कि कोई मां अपने बच्चे को छोड़ कर चली जाती है तो कोई और ही उसे पालता है. ऐसा आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आप वायरल होने वाले इस वीडियो में देखेंगे कि एक जानवर दूसरे जानवर के बच्चों को पाल रहा है. जी हां, एक लेब्राडोर कुत्ता बाघिन के बच्चों को पाल रहा है.

यह मामला चीन का है. बाघिन अपने तीन शावकों को छोड़कर चली गई, जिसके बाद एक लैब्राडोर कुत्ते द्वारा देखभाल की जा रही है. अब यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे तीन बाघ शावक चीन में अपने बाड़े के पास कुत्ते के आसपास खेलते हैं, जिन्हें उनकी मां ने अज्ञात कारणों से छोड़ दिया था. बताया गया है कि टाइगर मॉम ने जन्म के तुरंत बाद उन्हें फीडिंग कराने से मना कर दिया था.

Because you want to see a lab doggy take care of baby rescue tigers

