लाइव मर्डर! ब्रेकअप से तिलमिलाया 'बॉस' का बेटा, पिता को सुपारी देकर टिकटॉक स्टार का कराया कत्ल

Tiktok Live Murder: सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर लोग अपने खास पलों को लाइव शेयर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को कैमरे पर लाइव अपनी जान गंवाते देखा है? मेक्सिको से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 23 साल की मशहूर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर वैलेरिया मार्केज की लाइव स्ट्रीम के दौरान गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. अब पुलिस जांच में इस हत्याकांड को लेकर ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेक्सिको के खूंखार ड्रग कार्टेल का हाथ था.
मई 2025 में वेस्टर्न मेक्सिको के जापोपन शहर स्थित 'ब्यूटी लाउंज' में वैलेरिया मार्केज अपने फैंस के साथ टिकटॉक पर लाइव जुड़ी हुई थीं. अचानक एक बाइक पर सवार नकाबपोश शूटर ब्यूटी पार्लर की खिड़की के पास आया और उसने वैलेरिया पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. सीने और सिर में गोली लगने के कारण वैलेरिया कैमरे के सामने ही गिर पड़ीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस खौफनाक मंजर का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.
टिकटॉक लाइव स्ट्रीम पर गूंजीं गोलियां
मेक्सिकन पब्लिक सिक्योरिटी सेक्रेटरी उमर गार्सिया हरफच द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे खूंखार कार्टेल 'CJNG' का सीनियर लीडर रेमन एंजेल अल्वारेज अयाला उर्फ 'El R-1' शामिल है. विशेष बलों ने 26 जुलाई को जापोपन में एक बड़ी छापेमारी के दौरान 'El R-1' को गिरफ्तार किया. इसके बाद मिले फोरेंसिक डेटा और एन्क्रिप्टेड फोन रिकॉर्ड्स से खुलासा हुआ कि लाइव मर्डर का आदेश उसी ने दिया था.
ब्रेकअप बना हत्या की मुख्य वजह
सिक्योरिटी सेक्रेटरी के मुताबिक, 'El R-1' का बेटा फ्रांसिस्को, वैलेरिया मार्केज के साथ रिलेशनशिप में था. जब वैलेरिया ने उससे ब्रेकअप कर लिया, तो फ्रांसिस्को तिलमिला गया. उसने वैलेरिया को कई बार धमकियां दीं और आखिरकार अपने पिता से वैलेरिया की हत्या करने को कहा. बेटे की बात मानकर कार्टेल बॉस 'El R-1' ने अपने शूटर्स को भेजकर ब्यूटी पार्लर में लाइव स्ट्रीम के दौरान वैलेरिया की बेरहमी से हत्या करवा दी.
मेयर की हत्या में भी था शामिल
जांच अधिकारियों ने यह भी बताया कि 'El R-1' न केवल इन्फ्लुएंसर की हत्या में शामिल था, बल्कि उसने कार्टेल के रंगदारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले जालिसको के एक स्थानीय मेयर की हत्या का भी आदेश दिया था. 'El R-1' 'Los Rs' नाम के हिंसक आपराधिक गिरोह का मुख्य सरगना है, जो कई इलाकों में खौफ फैलाता है. पुलिस ने साफ किया है कि भले ही मुख्य साजिशकर्ता 'El R-1' को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका बेटा फ्रांसिस्को और गोली चलाने वाला शूटर अभी भी फरार हैं. पुलिस की टीमें उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही हैं.