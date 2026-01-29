कौन है खाबी लैम, जिसने सिर्फ इशारों से हिला दी सोशल मीडिया की दुनिया; अब 900 मिलियन डॉलर की डील से मचाया तहलका

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेकौन है खाबी लैम, जिसने सिर्फ इशारों से हिला दी सोशल मीडिया की दुनिया; अब 900 मिलियन डॉलर की डील से मचाया तहलका

खाबी लैम ने बिना बोले बनाए गए साइलेंट वीडियो से दुनिया भर में पहचान बनाई. साधारण इशारों से जटिल लाइफ हैक्स पर प्रतिक्रिया देकर उन्होंने करोड़ों दिल जीते. अब 900 मिलियन डॉलर की डील के साथ वह सिर्फ क्रिएटर नहीं, बल्कि डिजिटल बिजनेस के बड़े चेहरे बन चुके हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 29, 2026, 02:38 PM IST
जिस दौर में दुनिया अनिश्चितता और तनाव से गुजर रही थी, उसी वक्त एक साधारण-सा युवक बिना बोले लोगों के दिलों तक पहुंच गया. न लंबी बातें, न भारी डायलॉग, बस चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथों के इशारे. यही अंदाज धीरे-धीरे उसकी पहचान बन गया. सोशल मीडिया पर जब हर कोई ज्यादा बोलने और अलग दिखने की होड़ में था, तब इस क्रिएटर ने खामोशी को ही अपनी ताकत बना लिया. शुरुआत बेहद साधारण थी, लेकिन कंटेंट में छिपी सादगी और मजाक ने लोगों को जोड़ा. देखते ही देखते उसके वीडियो दुनियाभर में वायरल होने लगे और वही खामोशी उसकी सबसे बड़ी आवाज बन गई.

साइलेंट वीडियो ने दिलाई ग्लोबल पहचान

खाबी लैम को पहचान दिलाने वाले उनके साइलेंट रिएक्शन वीडियो थे. वह सोशल मीडिया पर वायरल जटिल लाइफ हैक्स को बेहद आसान इशारों में मजाकिया अंदाज में पेश करते हैं. बिना बोले, सिर्फ आंखों और हाथों के जरिए वह यह दिखा देते हैं कि कई चीजें जितनी मुश्किल बताई जाती हैं, उतनी होती नहीं. यही वजह है कि उनकी वीडियो भाषा और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर हर किसी को समझ आती हैं. आज सोशल मीडिया पर खाबी के करीब 360 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उनकी लोकप्रियता इस बात का सबूत है कि कंटेंट में सच्चाई और सादगी हो, तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती.

कैसे हुई 900 मिलियन डॉलर की ऐतिहासिक डील

खाबी लैम की कामयाबी अब सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स तक सीमित नहीं रही. उन्होंने करीब 900 मिलियन डॉलर यानी लगभग 82,800 करोड़ रुपये की बड़ी डील साइन की है. यह समझौता उनकी कंपनी Step Distinctive Limited के आंशिक हिस्से की बिक्री से जुड़ा है, जिसे अमेरिकी कंपनी Rich Sparkle Holdings ने खरीदा है. इस डील के तहत अगले 36 महीनों तक खाबी से जुड़ी सभी ब्रांड डील्स, विज्ञापन और ई-कॉमर्स गतिविधियां इसी कंपनी के जरिए होंगी. कंपनी का दावा है कि इस साझेदारी से सालाना 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कारोबार खड़ा किया जा सकता है.

अब सिर्फ क्रिएटर नहीं, डिजिटल साम्राज्य के मालिक

इस डील के बाद खाबी लैम की भूमिका सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर की नहीं रह जाएगी. वह Rich Sparkle Holdings के कंट्रोलिंग शेयरहोल्डर भी बनेंगे. इतना ही नहीं, उनका AI डिजिटल ट्विन तैयार करने की भी योजना है, जिसे विज्ञापन और कंटेंट क्रिएशन में इस्तेमाल किया जाएगा. यह कदम दिखाता है कि डिजिटल क्रिएटर अब केवल वीडियो बनाने वाले नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री का चेहरा बन चुके हैं. खामोशी से शुरू हुआ यह सफर आज करोड़ों की डील तक पहुंच चुका है और यह साबित करता है कि हुनर अगर सच्चा हो, तो बिना बोले भी दुनिया जीती जा सकती है.

