प्रीमियम स्टोर की लग्जरी! TikTok यूजर ने एक स्ट्रॉबेरी के लिए चुकाई हैरान करने वाली रकम, देखें वीडियो

Strawberry Price In US: सोचिए, अगर आपको 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी खरीदनी हो तो कितने पैसे खर्च होंगे? मुंबई में इसकी कीमत करीब 60 रुपये होती है, जिसमें लगभग 10 स्ट्रॉबेरी मिल जाती हैं. लेकिन हाल ही में अमेरिका की एक महिला ने सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी के लिए 1,655 रुपये ($19) चुका दिए. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इस पर जमकर बहस कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: आइए जानते हैं गांजे और भांग में क्या अंतर होता है?

TikTok यूजर ने की महंगी खरीदारी

TikTok इंफ्लुएंसर एलिसा एंटोसी (Alyssa Antoci) ने एक वीडियो में दिखाया कि उन्होंने अमेरिका के प्रीमियम ग्रॉसरी स्टोर ‘Erewhon’ से एक बेहद महंगी स्ट्रॉबेरी खरीदी. वीडियो में एलिसा इस स्ट्रॉबेरी को बड़े चाव से खाती नजर आईं और उन्होंने इसे ‘दुनिया की सबसे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी’ बताया. उन्होंने वीडियो में कहा, "यह $19 (1,652.42 रुपये ) की स्ट्रॉबेरी है और यह पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रॉबेरी बताई जा रही है." उन्होंने बताया कि यह स्ट्रॉबेरी जापान के क्योटो से लाई गई है और अमेरिका के कुछ खास सुपरमार्केट में ही बेची जा रही है.

ये भी पढ़ें: भारत के बाद किस देश में हैं सबसे ज्यादा गाय?



इंटरनेट पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने इसे अमीरों की फिजूलखर्ची बताया, तो कुछ ने इस कीमत पर हैरानी जताई. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "यह तो समाज के साथ बहुत बड़ा मजाक है. एक स्ट्रॉबेरी के लिए $19? यह सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है. दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि यह शानदार स्वाद वाली स्ट्रॉबेरी है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है." वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, "इस स्ट्रॉबेरी को खाने के बाद क्या सुपरपावर भी मिलती है?"

This has to be a huge joke on society. To pay $19 for a single strawberry? I promise you it taste like a normal strawberry. It’s a placebo effect, your brain convinces you it taste astronomically good cause it has to be for the price you paid and the way it is presented to you pic.twitter.com/U2YbIH7WQW

— embersunn (@embersunn) February 24, 2025