TikTok वीडियो बनाते वक्त सामने आई 'मौत' तो स्टूडेंट गाने लगी 'बेबी वन मोर टाइम', पलट गई कार; हादसे का फुटेज वायरल

Accident Video Viral: पेंसिल्वेनिया की एक नर्सिंग स्टूडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लड़की अपनी कार चलाते हुए टिकटॉक बना रही थी और उसी दौरान उसकी कार अचानक से पलट गई. स्टूडेंट का नाम केटलिन मक्कचियन बताया जा रहा है. वह गाड़ी चलाते समय ब्रिटनी स्पीयर्स का मशहूर गाना ‘बेबी वन मोर टाइम’ गुनगुना रही थी, तभी कार ने बैलेंस खो दिया और सड़क पर स्किड होकर पलट गई.

यह भी पढ़ें: हमारा हर महीने का खर्च करीब 6 लाख... बेंगलुरु कपल ने गिनवाया तो लोगों ने पूछ लिए ऐसे अटपटे सवाल

हादसे के वक्त क्या हो रहा था?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि केटलिन कैमरे में गाते हुए बेहद खुश नजर आ रही थी. अचानक से कार बेकाबू हुई, सड़क पर फिसली और पलट गई. चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पूरा हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. हैरानी की बात यह रही कि हादसे के बाद भी केटलिन ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया. इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उसने लिखा, “शायद आप कह सकते हैं कि मुझे एक बार और टक्कर लगी.” उसकी यह लाइन गाने के बोल से मेल खाती थी, जिस पर यूजर्स ने भी मजेदार कमेंट्स किए.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “किसी ने मैनिफेस्टेशन का असली मतलब सीख लिया.” वहीं दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, “बेहतर जिंदगी तो नहीं मिली लेकिन हिट मी वन मोर टाइम जरूर सच हो गया.” कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए और लिखा कि उन्होंने भी पहली बार कार चलाते समय गाने सुनते हुए हादसा किया था.

यह भी पढ़ें: जब सपनों की सरकारी नौकरी भी बन गई बोझ... 29 साल की लड़की ने छोड़ी बैंक जॉब और चुनी मानसिक शांति

लोगों ने क्यों उठाए सवाल?

क्या गाड़ी चलाते समय वीडियो बनाना खतरनाक नहीं है? कई लोगों ने कहा कि कैमरा चाहे स्टैंड पर ही क्यों न हो, रिकॉर्डिंग के दौरान ध्यान सड़क से हट ही जाता है. कुछ यूजर्स ने गुस्से में लिखा कि लड़की का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए क्योंकि इस तरह की लापरवाही से जान भी जा सकती है. हादसा तो गंभीर था, लेकिन गाने के बोल और कार एक्सीडेंट के बीच का कनेक्शन इतना अनोखा था कि वीडियो लोगों के बीच वायरल हो गया. यह घटना मजाकिया अंदाज में सामने आई, लेकिन इसने सबको यह भी याद दिलाया कि ड्राइविंग के दौरान लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है.