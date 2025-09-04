TikTok वीडियो बनाते वक्त सामने आई 'मौत' तो स्टूडेंट गाने लगी 'बेबी वन मोर टाइम', पलट गई कार; हादसे का फुटेज वायरल

Trending Photos
Accident Video Viral: पेंसिल्वेनिया की एक नर्सिंग स्टूडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लड़की अपनी कार चलाते हुए टिकटॉक बना रही थी और उसी दौरान उसकी कार अचानक से पलट गई. स्टूडेंट का नाम केटलिन मक्कचियन बताया जा रहा है. वह गाड़ी चलाते समय ब्रिटनी स्पीयर्स का मशहूर गाना ‘बेबी वन मोर टाइम’ गुनगुना रही थी, तभी कार ने बैलेंस खो दिया और सड़क पर स्किड होकर पलट गई.
हादसे के वक्त क्या हो रहा था?
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि केटलिन कैमरे में गाते हुए बेहद खुश नजर आ रही थी. अचानक से कार बेकाबू हुई, सड़क पर फिसली और पलट गई. चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पूरा हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. हैरानी की बात यह रही कि हादसे के बाद भी केटलिन ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया. इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उसने लिखा, “शायद आप कह सकते हैं कि मुझे एक बार और टक्कर लगी.” उसकी यह लाइन गाने के बोल से मेल खाती थी, जिस पर यूजर्स ने भी मजेदार कमेंट्स किए.
सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?
वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “किसी ने मैनिफेस्टेशन का असली मतलब सीख लिया.” वहीं दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, “बेहतर जिंदगी तो नहीं मिली लेकिन हिट मी वन मोर टाइम जरूर सच हो गया.” कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए और लिखा कि उन्होंने भी पहली बार कार चलाते समय गाने सुनते हुए हादसा किया था.
लोगों ने क्यों उठाए सवाल?
क्या गाड़ी चलाते समय वीडियो बनाना खतरनाक नहीं है? कई लोगों ने कहा कि कैमरा चाहे स्टैंड पर ही क्यों न हो, रिकॉर्डिंग के दौरान ध्यान सड़क से हट ही जाता है. कुछ यूजर्स ने गुस्से में लिखा कि लड़की का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए क्योंकि इस तरह की लापरवाही से जान भी जा सकती है. हादसा तो गंभीर था, लेकिन गाने के बोल और कार एक्सीडेंट के बीच का कनेक्शन इतना अनोखा था कि वीडियो लोगों के बीच वायरल हो गया. यह घटना मजाकिया अंदाज में सामने आई, लेकिन इसने सबको यह भी याद दिलाया कि ड्राइविंग के दौरान लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है.