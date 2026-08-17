13 लाख फॉलोअर्स वाली मशहूर टिकटॉकर की किसने की दिनदहाड़े हत्या? खौफनाक मौत की दास्तान

TikToker Ayesha Shamsu: पाकिस्तान के टैक्सिला में जीटी रोड पर एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां 13 लाख फॉलोअर्स वाली 28 वर्षीय मशहूर टिकटॉकर आयशा शमसू (आयशा गिलामाना) की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक पर आए शूटरों ने चलती कार में आयशा पर गोलियां बरसाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 15 साल की छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई. इस सनसनीखेज वारदात को बीते कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन टैक्सिला पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं और नामजद आरोपी फरार हैं.
यह दर्दनाक घटना टैक्सिला के व्यस्त जीटी रोड पर अट्टॉक पेट्रोल पंप के पास शाम करीब 5 बजे घटी. आयशा शमसू अपनी 15 साल की बहन असमिया और छोटे भाई नेमतुल्लाह के साथ अपनी काले रंग की होंडा कार में जा रही थीं. आयशा खुद गाड़ी चला रही थीं, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात बदमाश उनकी कार के दाहिनी तरफ आए. बाइक पर पीछे बैठे शूटर ने सीधे आयशा की गर्दन को निशाना बनाकर गोलियां चला दीं.
गोलियां लगते ही डंपर से टकराई कार
गोली लगते ही आयशा कार से अपना नियंत्रण खो बैठीं. अनियंत्रित कार सड़क पर तेजी से गुजर रहे एक भारी डंपर ट्रक से जा टकराई. इस भीषण टक्कर में आयशा की कार के परखच्चे उड़ गए और कार में बैठी उनकी 15 साल की बहन असमिया गंभीर रूप से घायल हो गई. भाई नेमतुल्लाह ने किसी तरह अपनी जान बचाई और राहगीरों की मदद से घायल बहन को इलाज के लिए इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.
एक फोन कॉल और घर से निकली थीं आयशा
आयशा के पिता फजल साहिबजादा ने टैक्सिला थाने में दर्ज कराई अपनी एफआईआर में बताया कि शुक्रवार शाम को जब वे घर पर थे, तभी आयशा के मोबाइल पर काशिफ उर्फ काशी नाम के शख्स का फोन आया. काशिफ ने उसे तुरंत घर से बाहर आने को कहा. फोन आने के तुरंत बाद आयशा अपनी बहन और भाई को लेकर कार से बाहर निकल गई. पिता ने आरोप लगाया है कि काशिफ इस पूरी खूनी साजिश और हत्या का मुख्य हिस्सा हो सकता है.
लाखों की उधारी, जान से मारने की धमकी
मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी आयशा पिछले 3-4 सालों से टिकटॉक पर वीडियो बना रही थी और उसके 13 लाख (1.3 मिलियन) फॉलोअर्स थे. आयशा का कौसर और जावेद उर्फ शाहीन नाम के दो व्यक्तियों के साथ पैसों का बड़ा लेनदेन था. वे आयशा के पैसे वापस नहीं लौटा रहे थे और मांगने पर उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे. आयशा ने इस संबंध में पहले इस्लामाबाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. पिता को पूरा यकीन है कि इन्हीं लोगों ने पैसों के विवाद में उनकी बेटी की जान ली है.
पुलिस की ढिलाई, आरोपी फरार
पिता के बयान के आधार पर टैक्सिला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटना के काफी समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है. दिनदहाड़े जीटी रोड जैसे व्यस्त इलाके में हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है. पुलिस फिलहाल आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन मुख्य आरोपी काशिफ, कौसर और जावेद पुलिस की पकड़ से दूर हैं. यह खबर यह पूरी जानकारी रावलपिंडी के टैक्सिला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर और पाकिस्तानी न्यूज 'द नेशन' में प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है.