क्या तुम्हे इंडियन बॉयफ्रेंड चाहिए? ऐसा बोलकर फ्रॉड करना चाहती थी रेस्टोरेंट की मैनेजर, स्क्रीनशॉट हुआ वायरल

Tim Hortons Scandal: कनाडा के टिम हॉर्टन्स की महिला मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया जब उसने 17 साल की कर्मचारी को अपने 25 वर्षीय भाई से शादी करने और बदले में $20,000 देने का ऑफर दिया. मामला सामने आते ही पुलिस ने विवाह धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:24 AM IST
Canada Marriage Fraud: कनाडा के ओंटारियो में स्थित मशहूर रेस्टोरेंट चेन टिम हॉर्टन्स (Tim Hortons) की एक महिला मैनेजर पर गंभीर आरोप लगा. उसने अपनी ही 17 वर्षीय कर्मचारी को ऑफर दिया कि अगर वह उसके 25 साल के भाई से शादी कर लेती है तो बदले में उसे 15,000 से 20,000 डॉलर तक (लगभग 12 से 18 लाख रुपये तक) का भुगतान किया जाएगा. इस शादी के पीछे मकसद था कि भाई को कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी (PR) मिल सके.

कैसे हुआ यह सनसनीखेज खुलासा?

इस चौंकाने वाले मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की के मामा मैट मोनरो (Matt Monroe) ने फेसबुक पर पोस्ट डालते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, “मेरी नाबालिग भांजी को बार-बार परेशान किया गया और उसे जबरदस्ती 25 साल के युवक से शादी के लिए कहा गया. बदले में 20,000 डॉलर ऑफर किए गए.” घटना से डरी और आहत लड़की ने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और कहा कि अब वह वहां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती.

कंपनी की प्रतिक्रिया क्या रही?

जैसे ही मामला मीडिया में आया, टिम हॉर्टन्स ने तुरंत कार्रवाई की. कंपनी ने साफ कहा कि यह पूरी तरह अस्वीकार्य है और जैसे ही मालिक को इस घटना की जानकारी मिली, महिला मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया. हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि वे सिर्फ एक मैनेजर की बर्खास्तगी से संतुष्ट नहीं हैं. उनका मानना है कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं और सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

पुलिस ने कैसे संभाला मामला?

ओंटारियो प्रांतीय पुलिस (Ontario Provincial Police) ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस प्रवक्ता एलेक्जेंडर लेबेल ने पुष्टि की कि यह मामला मैरिज फ्रॉड (Marriage Fraud) के अंतर्गत दर्ज किया गया है. कनाडा के क्रिमिनल कोड सेक्शन 292 के तहत यदि कोई व्यक्ति फर्जी शादी में मदद करता है, तो उसे पांच साल तक की जेल हो सकती है. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया. कई लोगों ने लिखा कि यह नाबालिग को टारगेट करने का बेहद शर्मनाक तरीका है. वहीं लड़की के परिवार ने साफ कहा है कि वे इस मामले को यहीं नहीं छोड़ेंगे.

