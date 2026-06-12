/80 साल पुरानी फोटो और हाथ में चमचमाता स्मार्टफोन! World War 2 की तस्वीर ने उड़ाई नींद, एक्सपर्ट ने क्या कहा?

Time travel Proof: हॉलीवुड फिल्मों में आपने 'बैक टू द फ्यूचर' या 'एवेंजर्स' में टाइम ट्रैवल होते हुए खूब देखा होगा. लेकिन क्या असल जिंदगी में भी कोई इंसान समय के पहिए को पीछे घुमाकर भूतकाल में जा सकता है? यह सवाल सालों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के दिमाग की बत्ती जलाए हुए है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो और फोटो वायरल हुआ है, जिसने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है. लोग इसे टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा और पक्का सबूत मान रहे हैं.
मिरर की रिपोर्ट्स के अनुसार, इंटरनेट पर इन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध के समय की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर खूब सुर्खियां बटोर रही है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो शेयर करने वाले यूजर का दावा है कि यह फोटो उसके दादाजी की है, जो वर्ल्ड वॉर के समय के हैं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पुरानी फोटो में उनके दादाजी के हाथ में एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है, जो आज के जमाने के Apple iPhone जैसी लगती है.
क्या ये सच में iPhone है?
अब सोचने वाली बात यह है कि जिस दौर में ठीक से लैंडलाइन फोन भी हर घर में नहीं होते थे, उस समय किसी के हाथ में आईफोन कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर यूजर्स इस तस्वीर को देखकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह शख्स पक्का भविष्य से टाइम ट्रैवल करके भूतकाल में गया था और अपना फोन वहीं भूल गया या फिर फोटो खिंचवाते वक्त उसके हाथ में आ गया.
पुरानी तस्वीरों में आधुनिक तकनीक का रहस्य
वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी पुरानी पेंटिंग या फोटो में आधुनिक गैजेट्स देखने का दावा किया गया हो. इससे पहले भी 1937 की एक मशहूर पेंटिंग में एक अमेरिकी आदिवासी को 'आईफोन' जैसी दिखने वाली आयताकार चीज पकड़े देखा गया था. इतना ही नहीं, 1941 की एक और फोटो में एक लड़के के हाथ में iPad जैसी चीज दिखने का दावा किया गया था. इन सभी घटनाओं के बाद लोग मानने लगे हैं कि टाइम मशीन सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है.
एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
हालांकि, हर रहस्य के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी होता है. जब एक्सपर्ट्स और इतिहासकारों से इस बारे में पूछा जाता है, तो उनका कहना कुछ अलग होता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक पुरानी तस्वीरों में जो चीजें हमें आज का मोबाइल या आईफोन लगती हैं, वो असल में उस जमाने की कोई साधारण चीज हो सकती हैं. जैसे कि कोई छोटी सी डायरी, पॉकेट मिरर या फिर चश्मे का केस. इंसानी दिमाग की यह आदत होती है कि वह अनजानी चीजों में भी अपनी जानी-पहचानी आकृति ढूंढ लेता है.