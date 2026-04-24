2118 की दुनिया से लौट आया टाइम ट्रैवलर! सबूत के तौर पर दिखाई भविष्य की ऐसी फोटो, उड़ जाएंगे होश

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क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 100 साल बाद हमारी धरती कैसी दिखेगी. एक बुजुर्ग शख्स जिसका नाम अलेक्जेंडर स्मिथ है उसने दावा किया है कि वह भविष्य की सैर करके लौट आया है. स्मिथ का कहना है कि उसने साल 2118 में समय बिताया है और उसके पास इस बात को साबित करने के लिए एक तस्वीर भी है. इस दावे ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई समय यात्रा संभव है.
CIA का गुप्त मिशन और 1981 की कहानी
अलेक्जेंडर स्मिथ के अनुसार वह साल 1981 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक टॉप-सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे. वे बताते हैं कि वह उन पहले इंसानों में से एक थे जिन्होंने सफलतापूर्वक टाइम ट्रैवल पूरा किया था. उनके मुताबिक यह मिशन बेहद खतरनाक था और आज भी वे अपनी जान बचाने के लिए छिपकर रह रहे हैं. स्मिथ का दावा है कि CIA उन्हें ढूंढ रही है क्योंकि वे भविष्य के राज खोल रहे हैं.
कैसी है साल 2118 की तस्वीर?
डेली स्टार की खबर के मुताबिक, स्मिथ ने एक वीडियो में एक धुंधली तस्वीर दिखाई जिसमें ऊंची और अजीबोगरीब डिजाइन वाली हरी इमारतें नजर आ रही हैं. उन्होंने बताया कि यह फोटो उन्होंने 2118 के एक शहर के बाहर ली थी. स्मिथ के अनुसार टाइम ट्रैवल की प्रक्रिया के दौरान फोटो थोड़ी खराब हो गई थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि असली फोटो सरकार ने उनसे छीन ली थी लेकिन वे इसकी एक कॉपी बनाने में कामयाब रहे.
एलियंस और पर्यावरण पर बड़ी चेतावनी
इस कथित टाइम ट्रैवलर ने केवल फोटो ही नहीं दिखाई बल्कि भविष्य की बड़ी भविष्यवाणियां भी की हैं. स्मिथ का कहना है कि 21वीं सदी के मध्य तक एलियंस धरती पर आना शुरू कर देंगे. उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में इंसान एक नई भाषा बोलेंगे और पर्यावरण की स्थिति आज के मुकाबले बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगी. उनके अनुसार धरती पर ग्लोबल वार्मिंग और तबाही का मंजर डराने वाला होगा.
सच्चाई या महज एक कल्पना?
अलेक्जेंडर स्मिथ का यह दावा सुनने में किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगता है. हालांकि वैज्ञानिक अब भी टाइम ट्रैवल को एक सैद्धांतिक संभावना मानते हैं पर व्यावहारिक रूप से इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं. स्मिथ की दिखाई फोटो भी काफी धुंधली है जिससे इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठते हैं. फिर भी उनकी इस कहानी ने लोगों के बीच भविष्य को लेकर जिज्ञासा पैदा कर दी है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.