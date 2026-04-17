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Hindi Newsजरा हटकेसाल 5000 की फोटो लेकर लौटा टाइम ट्रैवलर! लॉस एंजेलिस का जो हाल दिखाया, उसे देख कांप जाएगी रूह

साल 5000 की फोटो लेकर लौटा 'टाइम ट्रैवलर'! लॉस एंजेलिस का जो हाल दिखाया, उसे देख कांप जाएगी रूह

क्या साल 5000 में दुनिया पानी में डूब जाएगी? एडवर्ड नाम के एक कथित टाइम ट्रैवलर ने भविष्य की तस्वीर दिखाकर सबको हैरान कर दिया है. जानिए क्लाइमेट चेंज और 2030 की बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:31 AM IST
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साल 5000 की फोटो लेकर लौटा 'टाइम ट्रैवलर'! लॉस एंजेलिस का जो हाल दिखाया, उसे देख कांप जाएगी रूह

Time Traveller: क्या समय में आगे जाना मुमकिन है? एक शख्स ने न केवल इसका दावा किया है, बल्कि वह भविष्य की एक ऐसी 'तस्वीर' लेकर आया है जो पूरी इंसानियत के लिए खतरे की घंटी है. एडवर्ड नाम के इस कथित टाइम ट्रैवलर का कहना है कि वह साल 5000 की यात्रा करके लौटा है और जो उसने वहां देखा, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था. उसने दावा किया है कि भविष्य में हमारे बड़े-बड़े शहर समंदर की गहराई में दफन हो जाएंगे.

पानी के नीचे एक डूबा हुआ शहर

डेली स्टार की रिपोर्ट्स के अनुसार, एडवर्ड ने एक वीडियो में एक धुंधली तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि यह तीन हजार साल बाद का लॉस एंजेलिस है. उसने बताया कि वह साल 2004 में एक 'क्लासिफाइड' (गोपनीय) एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, जिसके जरिए उसे समय की यात्रा पर भेजा गया था. एडवर्ड के मुताबिक, जब वह साल 5000 में पहुंचा, तो उसने देखा कि सब कुछ पानी के नीचे है. लोग रहने के लिए लकड़ी के विशाल प्लेटफॉर्म्स और घरों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि समंदर का जलस्तर इतना बढ़ चुका था कि जमीन का नामोनिशान मिट गया था.

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क्लाइमेट चेंज और पिघलती बर्फ

टाइम ट्रैवलर ने इस तबाही की वजह 'क्लाइमेट चेंज' को बताया है. उसका कहना है कि ध्रुवों पर जमी बर्फ (Polar Ice) पूरी तरह पिघल चुकी थी, जिससे पूरी दुनिया जलमग्न हो गई. एडवर्ड की पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा धुंधला रखा गया है और आवाज बदली गई है. उसका कहना है कि वह यह राज खोलकर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, ताकि आज के लोग संभल सकें.

कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति?

सिर्फ एडवर्ड ही नहीं, नूह (Noah) नाम के एक और शख्स ने भी खुद को 'समय यात्री' बताया है, जो साल 2030 से लौटा है. नूह ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है. उसने बताया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की पोती योलान्डा रेनी किंग साल 2030 में अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी. दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान कानून के मुताबिक राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की उम्र जरूरी है, लेकिन नूह का दावा है कि भविष्य में कानून बदल दिया जाएगा जिससे 21 साल की उम्र में भी कोई राष्ट्रपति बन सकेगा.

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'टाइम ट्रैवल' की बहस

योलान्डा रेनी किंग अभी सिर्फ 17 साल की हैं और वह अपने दादा की तरह ही बेहतरीन भाषण देने के लिए जानी जाती हैं. नूह का कहना है कि वह भविष्य की बातें बताकर अपनी जान खतरे में डाल रहा है. हालांकि विज्ञान के नजरिए से इन दावों की पुष्टि करना नामुमकिन है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दावों ने 'टाइम ट्रैवल' की बहस को फिर से गरमा दिया है.

भले ही इन टाइम ट्रैवलर्स की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर उनकी चेतावनियां काफी गंभीर हैं. लॉस एंजेलिस का पानी में डूबना हो या भविष्य की राजनीति में बड़ा बदलाव, ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी दुनिया छोड़ रहे हैं. क्या ये वाकई समय यात्री हैं या सिर्फ चर्चा बटोरने का एक तरीका, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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