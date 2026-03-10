साल 6000 में पहुंच गया शख्स, वहां से तस्वीर खींचकर लाया! जर्नलिस्ट से बताया ये 5 सीक्रेट बातें

Advertisement
एक शख्स ने दावा किया है कि वह टाइम ट्रैवल करके साल 6000 में गया था और वहां के भविष्य के शहर की फोटो भी लेकर आया. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 10, 2026, 08:54 AM IST
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स खुद को टाइम ट्रैवलर बता रहा है. इस वीडियो में उस व्यक्ति का चेहरा छिपा हुआ है और उसकी आवाज भी बदली हुई सुनाई देती है. वह एक पत्रकार से किसी गुप्त स्थान पर बातचीत करता हुआ दिखाई देता है. इस दौरान वह दावा करता है कि वह एक सीक्रेट टाइम ट्रैवल प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसमें लोगों को भविष्य में भेजा जाता था. उसका कहना है कि उसने खुद साल 6000 की दुनिया देखी है.

क्या सच में चल रहा था टाइम ट्रैवल प्रोग्राम?

उस व्यक्ति का दावा है कि 1990 के दशक में एक गुप्त कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें कुछ लोगों को समय में आगे भेजा गया. उसके अनुसार इस प्रोग्राम में बेहद एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था. वह कहता है कि इस मिशन के तहत वह हजारों साल आगे यानी साल 6000 तक पहुंच गया था. हालांकि इस दावे का कोई आधिकारिक सबूत अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी कहानी ने इंटरनेट पर लोगों की जिज्ञासा जरूर बढ़ा दी है.

यह भी पढ़ें: मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

भविष्य की दुनिया को लेकर उसने क्या बताया?

कथित टाइम ट्रैवलर का कहना है कि साल 6000 में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है. वहां की तकनीक आज की दुनिया से हजारों साल आगे है. उसने दावा किया कि उस समय इंसान बहुत शांति से रहते हैं और कई बड़ी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं. स्वास्थ्य सेवाएं, शासन व्यवस्था और तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि आज की दुनिया उन्हें बहुत पुरानी और साधारण लगेगी. उसके मुताबिक उस समय एक शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को संतुलित तरीके से चला रही होगी.

क्या उसने भविष्य के शहर की कोई तस्वीर भी दिखाई?

अपने दावे को साबित करने के लिए उस व्यक्ति ने एक फोटो भी दिखाई, जिसे उसने भविष्य के शहर की तस्वीर बताया. हालांकि यह तस्वीर काफी धुंधली थी और उसमें साफ तौर पर कुछ भी पहचान पाना मुश्किल था. देखने में वह किसी पेंटिंग या वॉटरकलर जैसी लग रही थी. जब लोगों ने इस पर सवाल उठाए तो उसने कहा कि टाइम ट्रैवल की प्रक्रिया के दौरान तस्वीरें अक्सर डिस्टॉर्ट यानी खराब हो जाती हैं, इसलिए यह साफ नहीं दिख रही.

क्या सच में भविष्य में इंसान अपना आकार छोटा कर पाएंगे?

उस व्यक्ति ने एक और हैरान करने वाला दावा किया. उसके मुताबिक भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित हो जाएगी जिससे इंसान अपना आकार छोटा कर सकेंगे. इससे पृथ्वी पर बढ़ती आबादी की समस्या खत्म हो जाएगी. उसने यह भी कहा कि साल 6000 की दुनिया किसी यूटोपिया यानी आदर्श समाज जैसी लगती है, जहां लोग अधिक संतुलित और शांत जीवन जीते हैं.

यह भी पढ़ें: सुबह जन्म, शाम को मौत! मिलिए दुनिया के उन 7 जीवों से जिनकी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है पूरी जिंदगी

 

क्या सच में टाइम ट्रैवल सामने आएगा?

वीडियो में उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि आने वाले कुछ सालों में टाइम ट्रैवल की तकनीक दुनिया के सामने आ सकती है. उसके मुताबिक साल 2028 तक लोग इस तकनीक के बारे में खुलकर जान पाएंगे. यह वीडियो ApexTV नाम के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया था, जो रहस्यमयी और अनसुलझी घटनाओं से जुड़े कंटेंट के लिए जाना जाता है. वीडियो को अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इस दावे को लेकर अलग-अलग राय दे रहे हैं.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

