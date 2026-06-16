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चारों तरफ हिंदुस्तान, फिर भी अंदर जाने के लिए चाहिए पासपोर्ट और वीजा! जानें भारत के बीचों-बीच बसे इस गांव का सच

Tin Bigha Corridor History: पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में मौजूद दहाग्राम-आंगरपोटा एन्क्लेव और तीन बीघा कॉरिडोर अपनी अलग पहचान रखते हैं. यह इलाका भारत की जमीन पर है, लेकिन यहां की व्यवस्था बांग्लादेश से जुड़ी हुई है. यहां जाने के लिए भारतीय नागरिकों को खास अनुमति की जरूरत पड़ सकती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 16, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:51 PM IST
चारों तरफ हिंदुस्तान, फिर भी अंदर जाने के लिए चाहिए पासपोर्ट और वीजा! जानें भारत के बीचों-बीच बसे इस गांव का सच
Image Credit: Image credit: instagram/@map_yatra

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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