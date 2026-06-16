Tin Bigha Corridor History: भारत में रहने वाले ज्यादातर लोगों को यही पता होता है कि अगर किसी दूसरे देश में जाना हो तो पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सीमा के अंदर भी एक ऐसी जगह है, जहां पहुंचने के लिए सामान्य तरीके से एंट्री नहीं मिलती? यहां पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरे देश में आ गए हों.
यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में स्थित दहाग्राम-आंगरपोटा एन्क्लेव ऐसी ही जगह है. यह इलाका भारत के अंदर मौजूद है, लेकिन यहां रहने वाले लोग बांग्लादेश के नागरिक हैं और उनका रोजमर्रा का जीवन बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है. यह ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा बांग्लादेशी एन्क्लेव है. 2015 में दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री समझौते के बाद भारत की सीमा में बचा यह एकमात्र बांग्लादेशी एन्क्लेव है.
इस पूरे इलाके की कहानी भारत और बांग्लादेश के पुराने सीमा विवाद से जुड़ी हुई है. दहाग्राम-आंगरपोटा पहले एक एन्क्लेव यानी ऐसा हिस्सा था, जो एक देश की जमीन के अंदर दूसरे देश का इलाका होता है. इस जगह को मुख्य बांग्लादेश से जोड़ने के लिए भारत ने तीन बीघा कॉरिडोर बनाया. यह कॉरिडोर करीब 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा है. साल 1996 में भारत सरकार ने इस रास्ते को बांग्लादेश को लंबे समय के लिए लीज पर दिया था, जिससे दहाग्राम-आंगरपोटा में रहने वाले लोग आसानी से बांग्लादेश की मुख्य भूमि तक पहुंच सकें. यही छोटा सा रास्ता आज इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है.
इस गांव की सबसे खास बात यही है कि यहां रहते हुए भी लोगों का जुड़ाव भारत से नहीं, बल्कि बांग्लादेश से है. यहां बांग्लादेशी झंडा दिखाई देता है. यहां के लोग बांग्लादेशी मुद्रा यानी टका का इस्तेमाल करते हैं. स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाएं भी बांग्लादेशी व्यवस्था के अनुसार चलती हैं. यहां रहने वाले लोगों की भाषा, संस्कृति और रहन-सहन भी बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है. कई लोग बांग्लादेशी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और वहां की सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं. इसका मतलब यह है कि भौगोलिक रूप से यह जगह भारत के अंदर है, लेकिन लोगों की पहचान और व्यवस्था बांग्लादेश से जुड़ी हुई है.
इस इलाके में आम भारतीय नागरिकों के लिए जाना सामान्य गांवों जैसा आसान नहीं है. यहां जाने के लिए कई बार स्थानीय प्रशासन की अनुमति या जरूरी परमिशन लेनी पड़ती है. सुरक्षा को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ यहां निगरानी रखती है. बिना अनुमति या उचित जानकारी के पहुंचने पर लोगों को रोका जा सकता है. वहीं, यहां रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए यह रास्ता उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है. वे इसी कॉरिडोर के जरिए अपनी जरूरतों के लिए आते-जाते हैं.
दहाग्राम-आंगरपोटा इलाके में करीब 20 हजार के आसपास बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं. उनके लिए यह जगह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि उनका पूरा जीवन है. यहां रहने वाले लोग खेती, छोटे कारोबार और स्थानीय कामों से जुड़े हुए हैं. हालांकि, सीमा क्षेत्र होने के कारण यहां सुरक्षा हमेशा एक अहम मुद्दा रहती है. भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में हुए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद कई पुराने एन्क्लेव खत्म हो गए थे और लोगों को अपनी नागरिकता चुनने का मौका मिला था. लेकिन दहाग्राम-आंगरपोटा अपनी विशेष स्थिति की वजह से अब भी चर्चा में रहता है.
दुनिया में ऐसे कई इलाके हैं, जहां सीमा की वजह से लोगों की जिंदगी अलग तरीके से चलती है, लेकिन भारत में यह जगह इसलिए खास है क्योंकि यहां एक देश की जमीन के अंदर दूसरे देश के लोगों की पूरी व्यवस्था दिखाई देती है. यहां जाने वाला व्यक्ति कुछ ही दूरी में दो अलग व्यवस्थाओं का अनुभव कर सकता है. एक तरफ भारत की सीमा व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से जुड़ा जीवन. यही वजह है कि यह जगह इतिहास, राजनीति और भूगोल के लिहाज से काफी दिलचस्प मानी जाती है.
इस अनोखे गांव की तस्वीरें और वीडियो समय-समय पर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लोग हैरानी जताते हैं कि कैसे एक जगह भारत में होकर भी दूसरे देश जैसी नजर आती है. कई लोग इसे दुनिया के सबसे अनोखे सीमा इलाकों में से एक बताते हैं. वहीं, कुछ लोग इसे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों और इतिहास से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी मानते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.