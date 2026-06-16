इस पूरे इलाके की कहानी भारत और बांग्लादेश के पुराने सीमा विवाद से जुड़ी हुई है. दहाग्राम-आंगरपोटा पहले एक एन्क्लेव यानी ऐसा हिस्सा था, जो एक देश की जमीन के अंदर दूसरे देश का इलाका होता है. इस जगह को मुख्य बांग्लादेश से जोड़ने के लिए भारत ने तीन बीघा कॉरिडोर बनाया. यह कॉरिडोर करीब 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा है. साल 1996 में भारत सरकार ने इस रास्ते को बांग्लादेश को लंबे समय के लिए लीज पर दिया था, जिससे दहाग्राम-आंगरपोटा में रहने वाले लोग आसानी से बांग्लादेश की मुख्य भूमि तक पहुंच सकें. यही छोटा सा रास्ता आज इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है.