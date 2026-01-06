अंग्रेजों की 'नींव' हिलाने वाला वो योद्धा; जिसने तोप, रॉकेट और चाल से ईस्ट इंडिया कंपनी की उड़ा दी थी नींद

1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ खुद को भारत का मालिक समझने लगे थे. उन्हें लग रहा था कि अब यहां कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती. लेकिन इतिहास ने जल्दी ही उन्हें गलत साबित कर दिया. दक्षिण भारत में एक ऐसा शख़्स उभर रहा था, जो न सिर्फ अंग्रेजों से लड़ सकता था, बल्कि उन्हें डराना भी जानता था. दरअसल, यह कहानी हैदर अली के उस उस दौर की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार एहसास हुआ कि भारत में राज करना इतना आसान नहीं होगा. यह कहानी तलवार, तोप, रॉकेट और रणनीति की नहीं, बल्कि उस शासक की है जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी.

1757 में प्लासी की जीत के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि भारत उनके हाथ में आ चुका है. लेकिन एक दशक के भीतर ही ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को समझ आने लगा कि हालात बदल रहे हैं. भारतीय राजा अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे. उन्होंने यूरोपीय सैन्य तकनीक सीखनी शुरू कर दी थी. तोपें, बंदूकें, ट्रेनिंग और युद्ध की रणनीति सबमें तेजी से सुधार हो रहा था. 1760 के दशक तक यह साफ दिखने लगा कि भारतीय सेनाएं अंग्रेज़ों की बराबरी करने लगी हैं. प्लासी जैसी जीत को दोहराना अब अंग्रेज़ों के लिए आसान नहीं रहा.

दक्षिण भारत से उठी पहली बड़ी चुनौती

अंग्रेजों को सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती भारत के दक्षिण हिस्से के मैसूर राज्य से मिली. यहीं से एक नाम उभरा हैदर अली. इतिहासकार लेविन बी. बोरिंग लिखते हैं कि 18वीं सदी में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष का असली केंद्र मैसूर था. यही वह इलाका था जहां कंपनी को अपने सबसे खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ा. मैसूर सिर्फ़ एक राज्य नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों के लिए सिरदर्द बन चुका था. यहां की सैन्य ताकत, संगठन और नेतृत्व अंग्रेज़ों के लिए एक नई और डरावनी चुनौती थी.

हैदर अली का उदय

हैदर अली को एक जन्मजात योद्धा माना जाता है. कहा जाता है कि वे पंजाबी मूल के थे और मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर काम कर चुके थे. 1761 के आसपास उन्होंने वाडियार वंश के राजा को सत्ता से हटाकर खुद शासन संभाल लिया. सत्ता में आते ही उन्होंने सेना का विस्तार किया और छोटे-छोटे पड़ोसी राज्यों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया. हैदर अली सिर्फ तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन रणनीतिकार भी थे.

इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक, हैदर अली ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए फ्रांसीसी कमांडरों और इंजीनियरों की मदद ली. श्रीरंगपट्टनम के किले को मजबूत किया गया. तोपें और राइफलें फ्रांसीसी तकनीक पर आधारित थीं. इतना ही नहीं, हैदर अली ने नौसेना बनाने की भी कोशिश की. 1766 तक उनके पास बड़े युद्धपोत, छोटे जहाज़ और दर्जनों नावें थीं. यह सब उस दौर में बेहद असामान्य था. अंग्रेज़ों को अंदाज़ा ही नहीं था कि मैसूर इतनी तेज़ी से सैन्य ताकत बन जाएगा.

योद्धा हैदर: शरीर, दिनचर्या और स्वभाव

हैदर अली घुड़सवारी, तलवार और बंदूक चलाने में माहिर थे. उनका कद करीब 5 फुट 6 इंच था. पहनावे में सादगी पसंद करते थे सफेद मलमल और पगड़ी. उन्हें आभूषणों का कोई शौक नहीं था. रोज़ आधी रात के बाद सोते और सुबह सूरज निकलते ही उठ जाते थे. वे पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी याददाश्त बेहद तेज़ थी. कई भाषाएं धाराप्रवाह बोलते थे. युद्ध में वे थकान की परवाह नहीं करते थे. यही वजह थी कि उनके सैनिक उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे.

धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण

हैदर अली का शासन धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है. उन्होंने मैसूर का दशहरा उत्सव बंद नहीं होने दिया, बल्कि खुद उसमें हिस्सा लिया. विजयादशमी के दिन वे हाथी पर बैठकर जुलूस में सबसे आगे चलते थे. इतिहासकार मार्क विल्क्स के मुताबिक, हैदर सार्वजनिक रूप से कहते थे कि सभी धर्म ईश्वर की देन हैं और सभी बराबर हैं. 1769 में उन्होंने शृंगेरी मठ के शंकराचार्य को हाथी, घोड़े, पालकी और धन भेंट किया. यह दिखाता है कि उनका शासन धर्म से ज़्यादा प्रशासन और संतुलन पर आधारित था.

अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला युद्ध

अगस्त 1767 में हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी. उस समय उनकी सेना में 50 हजार सैनिक थे. अंग्रेज़ों को अंदाजा ही नहीं था कि मैसूर के पास इतनी आधुनिक सेना है. हैदर के सैनिक ऊंटों से रॉकेट दागने में माहिर थे. उनकी तोपों की मार अंग्रेजों से ज्यादा थी. रसद पहुंचाने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था जो बाद में अंग्रेज़ों ने भी अपनाया. आखिरकार अंग्रेज़ों को हैदर अली से संधि करनी पड़ी. इससे पूरे भारत में यह संदेश गया कि अंग्रेज़ अजेय नहीं हैं.

1780 का हमला- अंग्रेजों की कमर टूट गई

1780 में मराठों और हैदराबाद के निज़ाम ने हैदर अली का साथ दिया. जुलाई में हैदर ने अंग्रेज़ों पर ज़बरदस्त हमला किया. उनकी सेना में 60 हज़ार घुड़सवार, 35 हज़ार पैदल सैनिक और 100 तोपें थीं. दूसरी तरफ़ अंग्रेज़ों के पास नाममात्र की सेना थी. हैदर की तेज़ रफ्तार ने अंग्रेज़ी सेना को तितर-बितर कर दिया. मद्रास, वेल्लोर और आरकोट के आसपास के गांवों को तबाह कर अंग्रेज़ों की सप्लाई लाइन काट दी गई. अंग्रेज़ सैनिक डरकर भागने लगे.

पोलिलूर की लड़ाई: अंग्रेजों की ऐतिहासिक हार

सितंबर 1780 में कर्नल बेली की सेना को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने पोलिलूर में घेर लिया. भारी बारिश, कीचड़ और रॉकेट हमलों ने अंग्रेज़ों की हालत खराब कर दी. जब बेली ने आत्मसमर्पण की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अंग्रेज़ों के सैकड़ों सैनिक मारे गए. कई घायल हुए और हज़ारों को कैदी बना लिया गया. यह पहली बार था जब कंपनी की सेना ने सामूहिक हार और कैद का दर्द झेला. अंग्रेज़ों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था.

बीमारी, मौत और ऐतिहासिक असर

1782 में हैदर अली को पीठ का कैंसर हो गया. बीमारी के बावजूद उन्होंने युद्ध प्रयास नहीं छोड़े. लेकिन 7 दिसंबर 1782 को 60 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. इतिहासकार मानते हैं कि अगर हैदर अली कुछ साल और जीवित रहते, तो अंग्रेज़ों के लिए भारत में टिकना बेहद मुश्किल हो जाता. उनकी मौत ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का रास्ता खोल दिया. हैदर अली आज भी उस शासक के रूप में याद किए जाते हैं, जिसने अंग्रेज़ों को पहली बार सच में डरा दिया था.