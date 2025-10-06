Advertisement
trendingNow12949491
Hindi Newsजरा हटके

जब ऐप्स ने नहीं दिया जवाब, तो इस महिला ने सड़क पर टांग दिए अपने इश्क के इश्तेहार!

42 साल की लिसा कातालानो डेटिंग ऐप्स से थक चुकी थीं. अब उन्होंने अपने सच्चे जीवनसाथी की तलाश के लिए सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर 12 बिलबोर्ड लगा दिए हैं. जानिए कैसे यह आइडिया मजाक से शुरू होकर एक रोमांटिक कैंपेन बन गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 06, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब ऐप्स ने नहीं दिया जवाब, तो इस महिला ने सड़क पर टांग दिए अपने इश्क के इश्तेहार!

Billboard Love Campaign: सैन फ्रांसिस्को की 42 वर्षीय लिसा कातालानो ने प्यार की तलाश में कुछ ऐसा किया, जो अब दुनिया का ध्यान खींच रहा है. डेटिंग ऐप्स से ऊब चुकी लिसा ने सड़कों पर ‘MarryLisa.com’ नाम की वेबसाइट के लिए 12 बड़े-बड़े बिलबोर्ड लगवा दिए. इन बिलबोर्ड्स पर उनकी फोटो और वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहां योग्य कुंवारे उनसे मिलने के लिए आवेदन कर सकते हैं. लिसा ने बताया, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ करूंगी. अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये कदम उठाया है.”

‘MarryLisa.com’ का आइडिया कहां से आया?

लिसा ने बताया कि यह पूरा आइडिया एक मजाक से शुरू हुआ था. डेटिंग ऐप्स से परेशान होकर उन्होंने एक दिन गुस्से में वेबसाइट बनानी शुरू की, लेकिन धीरे-धीरे यह एक असली कैंपेन में बदल गई. उन्होंने कहा, “हर बार जब मैं डेटिंग से निराश होती थी, तो 10 मिनट अपने कंप्यूटर पर इस वेबसाइट को एडिट करने में निकाल देती थी.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

लिसा के बिलबोर्ड इतने वायरल क्यों हुए?

लिसा के बिलबोर्ड बेहद सिंपल लेकिन आकर्षक हैं, काले बैकग्राउंड पर पीले अक्षरों में वेबसाइट का नाम और लिसा की तस्वीर. उन्होंने कहा, “मैं चाहती थी कुछ सीधा-सादा और ध्यान खींचने वाला डिज़ाइन हो.” वेबसाइट में एक लंबा एप्लिकेशन फॉर्म है, जिसमें शिक्षा, नौकरी, शौक और मूल्यों से जुड़े सवाल पूछे गए हैं. लिसा कहती हैं, “मैं बस एक ऐसा व्यक्ति चाहती हूं जो ईमानदार, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाला हो और परिवार शुरू करने की इच्छा रखता हो.” उन्होंने यह भी बताया कि वे 35 से 45 वर्ष की उम्र के ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो उनके धार्मिक और राजनीतिक विचारों से मेल खाए.

इसे भी पढ़ें: Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?

क्या लिसा पहले कभी रिलेशनशिप में थीं?

लिसा ने बताया कि उन्होंने 2023 में अपने मंगेतर को एक बीमारी के चलते खो दिया था. तब से उनके लिए डेटिंग फिर से शुरू करना अजीब अनुभव रहा. उन्होंने कहा, “ऐप्स से मुझे कोई खास नतीजे नहीं मिल रहे थे, इसलिए अब मैंने खुद कुछ करने का फैसला लिया.” 2 सितंबर से इस कैंपेन के लॉन्च के बाद से लिसा को करीब 1,800 आवेदन मिल चुके हैं. उन्होंने कहा, “लोग या तो इसे बहुत शानदार और साहसी मानते हैं या फिर पूरी तरह बेवकूफी समझते हैं.” फिर भी लिसा उम्मीद बनाए रखे हुए हैं , “मुझे लगता है कहीं न कहीं वह सही व्यक्ति मौजूद है, और शायद उसका एप्लिकेशन मेरी इनबॉक्स में पहले से हो!”

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Dating apps

Trending news

इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
BSF foils smuggling plot
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
weather update
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
;