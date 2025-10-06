जब ऐप्स ने नहीं दिया जवाब, तो इस महिला ने सड़क पर टांग दिए अपने इश्क के इश्तेहार!

Trending Photos
Billboard Love Campaign: सैन फ्रांसिस्को की 42 वर्षीय लिसा कातालानो ने प्यार की तलाश में कुछ ऐसा किया, जो अब दुनिया का ध्यान खींच रहा है. डेटिंग ऐप्स से ऊब चुकी लिसा ने सड़कों पर ‘MarryLisa.com’ नाम की वेबसाइट के लिए 12 बड़े-बड़े बिलबोर्ड लगवा दिए. इन बिलबोर्ड्स पर उनकी फोटो और वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहां योग्य कुंवारे उनसे मिलने के लिए आवेदन कर सकते हैं. लिसा ने बताया, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ करूंगी. अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये कदम उठाया है.”
‘MarryLisa.com’ का आइडिया कहां से आया?
लिसा ने बताया कि यह पूरा आइडिया एक मजाक से शुरू हुआ था. डेटिंग ऐप्स से परेशान होकर उन्होंने एक दिन गुस्से में वेबसाइट बनानी शुरू की, लेकिन धीरे-धीरे यह एक असली कैंपेन में बदल गई. उन्होंने कहा, “हर बार जब मैं डेटिंग से निराश होती थी, तो 10 मिनट अपने कंप्यूटर पर इस वेबसाइट को एडिट करने में निकाल देती थी.”
यह भी पढ़ें: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी
लिसा के बिलबोर्ड इतने वायरल क्यों हुए?
लिसा के बिलबोर्ड बेहद सिंपल लेकिन आकर्षक हैं, काले बैकग्राउंड पर पीले अक्षरों में वेबसाइट का नाम और लिसा की तस्वीर. उन्होंने कहा, “मैं चाहती थी कुछ सीधा-सादा और ध्यान खींचने वाला डिज़ाइन हो.” वेबसाइट में एक लंबा एप्लिकेशन फॉर्म है, जिसमें शिक्षा, नौकरी, शौक और मूल्यों से जुड़े सवाल पूछे गए हैं. लिसा कहती हैं, “मैं बस एक ऐसा व्यक्ति चाहती हूं जो ईमानदार, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाला हो और परिवार शुरू करने की इच्छा रखता हो.” उन्होंने यह भी बताया कि वे 35 से 45 वर्ष की उम्र के ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो उनके धार्मिक और राजनीतिक विचारों से मेल खाए.
इसे भी पढ़ें: Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?
क्या लिसा पहले कभी रिलेशनशिप में थीं?
लिसा ने बताया कि उन्होंने 2023 में अपने मंगेतर को एक बीमारी के चलते खो दिया था. तब से उनके लिए डेटिंग फिर से शुरू करना अजीब अनुभव रहा. उन्होंने कहा, “ऐप्स से मुझे कोई खास नतीजे नहीं मिल रहे थे, इसलिए अब मैंने खुद कुछ करने का फैसला लिया.” 2 सितंबर से इस कैंपेन के लॉन्च के बाद से लिसा को करीब 1,800 आवेदन मिल चुके हैं. उन्होंने कहा, “लोग या तो इसे बहुत शानदार और साहसी मानते हैं या फिर पूरी तरह बेवकूफी समझते हैं.” फिर भी लिसा उम्मीद बनाए रखे हुए हैं , “मुझे लगता है कहीं न कहीं वह सही व्यक्ति मौजूद है, और शायद उसका एप्लिकेशन मेरी इनबॉक्स में पहले से हो!”