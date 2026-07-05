/आस्था के आगे हार गई उम्र! 116 साल की महिला ने पैदल चढ़ीं तिरुमला की 3550 सीढ़ियां, VIDEO देख लोग कर रहे सलाम

यह वायरल वीडियो सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की यात्रा की कहानी नहीं है. यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है, जो उम्र या परिस्थितियों को अपनी कमजोरी मान लेते हैं. 116 साल की इस श्रद्धालु ने यह साबित कर दिया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज मजबूत इरादा और विश्वास होता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को सिर्फ शेयर नहीं कर रहे, बल्कि इसे उम्मीद, हिम्मत और अटूट आस्था की सबसे खूबसूरत मिसाल भी बता रहे हैं. उनके इस सफर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब मन में श्रद्धा हो, तो उम्र भी रास्ता नहीं रोक सकती.