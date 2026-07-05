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आस्था के आगे हार गई उम्र! 116 साल की महिला ने पैदल चढ़ीं तिरुमला की 3550 सीढ़ियां, VIDEO देख लोग कर रहे सलाम

जहां कम उम्र के लोग भी तिरुमला की कठिन चढ़ाई के दौरान कई बार रुक जाते हैं, वहीं 116 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अपने अटूट विश्वास और हिम्मत से सभी को हैरान कर दिया. कर्नाटक से परिवार के साथ आईं इस महिला का तिरुमला तक पैदल सफर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 05, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:47 AM IST
आस्था के आगे हार गई उम्र! 116 साल की महिला ने पैदल चढ़ीं तिरुमला की 3550 सीढ़ियां, VIDEO देख लोग कर रहे सलाम
Image Credit: Image credit: X/@karnatakaportfSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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