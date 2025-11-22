कैफे नहीं कैदखाना है ये! अंदर घुसते ही कैदी बन जाते हैं कस्टमर, कराए जाते हैं ऐसे चौंकाने वाले काम

Tokyo Cafe: क्या आपको भी काम टालने की आदत है? क्या आप भी सोचते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूंगा? अगर हां, तो जापान के टोक्यो में एक ऐसी जगह है जो आपकी इस आदत को हमेशा के लिए सुधार सकती है. इस जगह का नाम है- मैनुलस्क्रिप्ट राइटिंग कैफे (Manuscript Writing Cafe). यहां का नियम इतना सख्त है कि एक बार आप अंदर चले गए, तो अपना काम पूरा किए बिना बाहर नहीं आ सकते.

आखिर इस कैफे में होता क्या है?

हाल ही में एक ट्रेवल व्लॉगर ने इंस्टाग्राम पर इस कैफे का वीडियो शेयर किया है. उसने बताया कि यह कैफे उन लोगों के लिए किसी सपने जैसा है जो अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाते. जैसे ही आप इस कैफे में घुसते हैं, आपको एक पर्ची पर अपना नाम, अपना काम (वर्क गोल) और उसे पूरा करने का समय लिखना पड़ता है. और बस, फिर आप फंस गए! जब तक आपका वो टारगेट पूरा नहीं होगा, कैफे का स्टाफ आपको बाहर जाने ही नहीं देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

वहां खाने-पीने की क्या सुविधा है?

यह कैफे टोक्यो के कोएनजीकिटा (Koenjikita) इलाके में है. यहां सिर्फ 10 सीटें हैं जो खास तौर पर लेखकों, एडिटर्स और आर्टिस्ट्स के लिए हैं. घबराइए मत, यहां सिर्फ सख्ती नहीं है. यहां आपको काम करने के लिए हाई-स्पीड वाई-फाई और चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां चाय और कॉफी बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड है. आप जितना चाहे पी सकते हैं, बस शर्त वही है काम खत्म करो तभी घर जाओगे.

स्टाफ आप पर नजर कैसे रखता है?

व्लॉगर ने बताया कि यहां का स्टाफ बहुत 'हेल्पफुल' है, लेकिन थोड़ा डरावना भी. वे हर घंटे में कई बार आपके पास आकर चेक करते हैं कि आपका काम कितना आगे बढ़ा. वे आपको अनलिमिटेड स्नैक्स भी लाकर देते हैं. अगर उन्हें लगता है कि आपका ध्यान भटक रहा है, तो वे आपको मोटिवेट भी करते हैं. व्लॉगर ने कहा कि सुनने में यह थोड़ा स्ट्रेसफुल लग सकता है, लेकिन वहां काम बहुत तेजी से होता है.

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

यह आइडिया आया कहां से?

इस कैफे की शुरुआत तब हुई जब कोरोना के बाद 'वर्क फ्रॉम होम' या रिमोट वर्क का चलन बढ़ा. घर पर लोगों से काम पर फोकस नहीं हो पा रहा था. इसलिए कैफे के मालिक ने एक ऐसी जगह बनाई जहां लोगों पर डेडलाइन पूरा करने का थोड़ा दबाव हो. जब आप अपना काम खत्म कर लेते हैं, तो आपको एक स्टिकर मिलता है और आप आजाद हो जाते हैं.

इंटरनेट पर लोग इस कैफे को लेकर दो हिस्सों में बंट गए हैं. कुछ लोग कह रहे हैं, "भाई, मुझे इसकी सख्त ज़रुरत है," तो कुछ मजाक में कह रहे हैं, "यह तो मैनेजर जैसा ही है, बस यहां पैसे देकर डांट खानी पड़ रही है!" वैसे आपको बता दें, यहां बैठने का चार्ज लगभग $3 (करीब 250 रुपये) प्रति घंटा है.