66 साल के ‘चाचा’ की लगी 33 करोड़ की लॉटरी, पर कंजूस बीवी से छुपाता रहा राज, फिर हुआ ऐसा कि...

जिंदगी कभी-कभी फिल्मी मोड़ ले लेती है और टोक्यो के 66 साल के ‘एस’ की कहानी तो किसी वेब सीरीज से कम नहीं है. सोचिए… आपको 33 करोड़ मिल जाएं और आप ये बात अपने सबसे करीबी इंसान, यानी अपनी पत्नी से ही छुपा लें. सुनने में अजीब लगता है न? लेकिन एस ने यही किया और इसकी वजह थी उनकी बीवी की कंजूसी. आज के समय में जहां ज्यादातर लोग अपने पार्टनर के साथ छोटी-सी सैलरी तक शेयर कर लेते हैं, वहीं एस ने करोड़ों की लॉटरी छिपाकर अपनी एक ‘सीक्रेट लक्जरी लाइफ’ बना ली. उनकी यह डबल लाइफ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

2 डॉलर का टिकट और 600 मिलियन येन का बड़ा झटका

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद एस रोज एक लोकल कॉफी शॉप में अखबार पढ़ने जाते थे. वहीं उनकी किस्मत ने अचानक करवट ली. उन्होंने 2 डॉलर के कई लॉटरी टिकट खरीदे थे, जिनमें से एक टिकट ने उन्हें 600 मिलियन येन यानी लगभग 33 करोड़ रुपये का महा-इनाम दिला दिया. लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि वो ये खुशखबरी सीधे पत्नी को नहीं बता सकते थे. उनकी पत्नी बेहद नियंत्रित खर्च वाली थीं—जहां बियर की बोतल का खर्च भी ‘अनावश्यक’ माना जाता था. ऐसे में एस ने सिर्फ इतना बताया कि उन्होंने 32,000 डॉलर जीते हैं, जिससे घर थोड़ा रेनोवेशन कराया जा सकता है.

असली इनाम रखा पूरा सीक्रेट, शुरू हुई लक्जरी लाइफ

पत्नी से करोड़ों छुपाने के बाद एस ने अपने सपनों की जिंदगी जीना शुरू किया. छह महीने में उन्होंने 116,000 डॉलर लक्जरी पर उड़ा दिए—कभी महंगी विदेश यात्राएं, कभी टॉप मॉडल कारें और कभी एक्सक्लूसिव होटल स्टे. इन सब खर्चों को पत्नी की नजरों से बचाना भी उनके लिए एक अलग ‘मिशन’ बन गया. नई खरीदी गाड़ियों को वे अंडरग्राउंड पार्किंग में छुपाकर रखते थे, ताकि घर पर कोई शक न हो. बाहर की दुनिया में वह करोड़ों खर्च करने वाला एक फ्री लाइफस्टाइल जी रहे थे, जबकि घर में एक शांत, कंट्रोल में रहने वाले पति की भूमिका निभा रहे थे. उनकी यह दोहरी जिंदगी काफी रोमांचक थी.

सीक्रेट मस्ती के बीच अंदर ही अंदर बढ़ता खालीपन

जिस तरह एस की लक्जरी लाइफ बढ़ रही थी, उसी तरह उनके भीतर एक अजीब-सा खालीपन भी गहराता जा रहा था. चाहे वे कितनी भी महंगी यात्राएं करें या कितनी भी महंगी चीजें खरीदें. उन्हें महसूस होने लगा था कि यह खुशी अधूरी है. कई बार उन्होंने देखा कि आसपास के लोग अपने परिवार के साथ हंसते हुए, पल एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, जबकि उनकी सारी खुशियां सिर्फ पैसे तक सीमित थीं. वे जितना छिपाकर इस्तेमाल करते, उतना ही उन्हें लगता कि वे किसी जरूरी चीज से दूर होते जा रहे हैं.

एक पल में आया बड़ा एहसास और शुरू हुआ पछतावा

एक दिन ट्रैवल के दौरान एस अकेले बैठे थे. उन्होंने आसपास परिवारों को साथ में हंसते, बातें करते देखा और तभी उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी समझ आई. उन्हें लगा कि जो खुशी उन्होंने पैसे से खरीदी है, वह सिर्फ दिखावा है. असल जिंदगी तो रिश्तों के साथ ही पूरी होती है. इसी पछतावे ने उन्हें अपनी कहानी सार्वजनिक करने का फैसला करवाया. एस ने माना कि सच बताने में देर हुई और अगर मौका मिलता तो वह ये खुशी पत्नी के साथ बांटकर ज्यादा सुकून पाते. उनकी कहानी आज लोगों के लिए एक बड़ी सीख बन गई है.