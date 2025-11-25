Advertisement
trendingNow13017161
Hindi Newsजरा हटके

66 साल के ‘चाचा’ की लगी 33 करोड़ की लॉटरी, पर कंजूस बीवी से छुपाता रहा राज, फिर हुआ ऐसा कि...

66 साल के व्यक्ति को 33 करोड़ की लॉटरी लग गई, लेकिन कंजूस पत्नी से छिपाने के लिए वह चोरी-छिपे पैसा उड़ाता रहा. आलीशान खर्चों से लेकर गुप्त शौकों तक, वह किसी तरह अपनी पत्नी को लॉटरी की भनक लगने नहीं देता था.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

66 साल के ‘चाचा’ की लगी 33 करोड़ की लॉटरी, पर कंजूस बीवी से छुपाता रहा राज, फिर हुआ ऐसा कि...

जिंदगी कभी-कभी फिल्मी मोड़ ले लेती है और टोक्यो के 66 साल के ‘एस’ की कहानी तो किसी वेब सीरीज से कम नहीं है. सोचिए… आपको 33 करोड़ मिल जाएं और आप ये बात अपने सबसे करीबी इंसान, यानी अपनी पत्नी से ही छुपा लें. सुनने में अजीब लगता है न? लेकिन एस ने यही किया और इसकी वजह थी उनकी बीवी की कंजूसी. आज के समय में जहां ज्यादातर लोग अपने पार्टनर के साथ छोटी-सी सैलरी तक शेयर कर लेते हैं, वहीं एस ने करोड़ों की लॉटरी छिपाकर अपनी एक ‘सीक्रेट लक्जरी लाइफ’ बना ली. उनकी यह डबल लाइफ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

 2 डॉलर का टिकट और 600 मिलियन येन का बड़ा झटका

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद एस रोज एक लोकल कॉफी शॉप में अखबार पढ़ने जाते थे. वहीं उनकी किस्मत ने अचानक करवट ली. उन्होंने 2 डॉलर के कई लॉटरी टिकट खरीदे थे, जिनमें से एक टिकट ने उन्हें 600 मिलियन येन यानी लगभग 33 करोड़ रुपये का महा-इनाम दिला दिया. लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि वो ये खुशखबरी सीधे पत्नी को नहीं बता सकते थे. उनकी पत्नी बेहद नियंत्रित खर्च वाली थीं—जहां बियर की बोतल का खर्च भी ‘अनावश्यक’ माना जाता था. ऐसे में एस ने सिर्फ इतना बताया कि उन्होंने 32,000 डॉलर जीते हैं, जिससे घर थोड़ा रेनोवेशन कराया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

असली इनाम रखा पूरा सीक्रेट, शुरू हुई लक्जरी लाइफ

पत्नी से करोड़ों छुपाने के बाद एस ने अपने सपनों की जिंदगी जीना शुरू किया. छह महीने में उन्होंने 116,000 डॉलर लक्जरी पर उड़ा दिए—कभी महंगी विदेश यात्राएं, कभी टॉप मॉडल कारें और कभी एक्सक्लूसिव होटल स्टे. इन सब खर्चों को पत्नी की नजरों से बचाना भी उनके लिए एक अलग ‘मिशन’ बन गया. नई खरीदी गाड़ियों को वे अंडरग्राउंड पार्किंग में छुपाकर रखते थे, ताकि घर पर कोई शक न हो. बाहर की दुनिया में वह करोड़ों खर्च करने वाला एक फ्री लाइफस्टाइल जी रहे थे, जबकि घर में एक शांत, कंट्रोल में रहने वाले पति की भूमिका निभा रहे थे. उनकी यह दोहरी जिंदगी काफी रोमांचक थी.

 सीक्रेट मस्ती के बीच अंदर ही अंदर बढ़ता खालीपन

जिस तरह एस की लक्जरी लाइफ बढ़ रही थी, उसी तरह उनके भीतर एक अजीब-सा खालीपन भी गहराता जा रहा था. चाहे वे कितनी भी महंगी यात्राएं करें या कितनी भी महंगी चीजें खरीदें. उन्हें महसूस होने लगा था कि यह खुशी अधूरी है. कई बार उन्होंने देखा कि आसपास के लोग अपने परिवार के साथ हंसते हुए, पल एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, जबकि उनकी सारी खुशियां सिर्फ पैसे तक सीमित थीं. वे जितना छिपाकर इस्तेमाल करते, उतना ही उन्हें लगता कि वे किसी जरूरी चीज से दूर होते जा रहे हैं.

 एक पल में आया बड़ा एहसास और शुरू हुआ पछतावा

एक दिन ट्रैवल के दौरान एस अकेले बैठे थे. उन्होंने आसपास परिवारों को साथ में हंसते, बातें करते देखा और तभी उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी समझ आई. उन्हें लगा कि जो खुशी उन्होंने पैसे से खरीदी है, वह सिर्फ दिखावा है. असल जिंदगी तो रिश्तों के साथ ही पूरी होती है. इसी पछतावे ने उन्हें अपनी कहानी सार्वजनिक करने का फैसला करवाया. एस ने माना कि सच बताने में देर हुई और अगर मौका मिलता तो वह ये खुशी पत्नी के साथ बांटकर ज्यादा सुकून पाते. उनकी कहानी आज लोगों के लिए एक बड़ी सीख बन गई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Tokyo lottery storyJapanese man lottery

Trending news

पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
Sir
पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, घुसपैठियों मिलेंगे राज्यपाल
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'
Babri Masjid
हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'
दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?
hidma gang
दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?
क्या हम सिंध को वापस ...? रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
congress
क्या हम सिंध को वापस ...? रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
Omar Abdullah
धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब