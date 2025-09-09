पहली बार किराए पर 2 घंटे के लिए बुलाया बॉयफ्रेंड! हाथ छूते ही शरमा गई लड़की, Video में देखें आगे क्या हुआ?

Tokyo Woman Rents A Boyfriend: आज की डिजिटल और भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के लिए रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. अकेलेपन से जूझते लोग अब कई बार अजीबोगरीब तरीकों की ओर रुख कर रहे हैं. इन्हीं में से एक है ‘रेंट-अ-बॉयफ्रेंड’ या ‘रेंट-अ-गर्लफ्रेंड’ सर्विस, जो जापान जैसे देशों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका में पैसा, बंगला और सुख-सुविधाएं सब कुछ है... फिर भी क्यों भारत लौटने पर मजबूर हो रही ये महिला? पढ़ें रेडिट पोस्ट

क्या ऑस्ट्रेलियन महिला ने किराए पर लिया बॉयफ्रेंड?

Add Zee News as a Preferred Source

सारा नाम की एक ऑस्ट्रेलियन महिला जो टोक्यो में अकेली रह रही थी, लंबे समय से सिंगल थी. एक दिन उसने इंटरनेट पर ‘बॉयफ्रेंड ऑन हायर’ का विज्ञापन देखा और उत्सुकता से इसे आजमाने का फैसला किया. उसने 26 वर्षीय नरुमी नाम के युवक के साथ दो घंटे की डेट बुक की. इस डेट की कीमत थी करीब 18 हजार रुपये (150 पाउंड) और बाकी खर्चे भी उसे ही उठाने पड़े.

देखें वीडियो-

‘माय क्वीन’ से लेकर हाथ पकड़ने तक की कहानी

डेट से पहले ही नरुमी ने सारा को मीठे-मीठे मैसेज भेजने शुरू कर दिए, जैसे – माय हनी और माय क्वीन. सारा के मुताबिक, जब पहली बार नरुमी ने उसका हाथ थामा, तो वह सच में शरमा गई. स्टाइलिश ड्रेसिंग, मुस्कुराता चेहरा और नरम स्वभाव ने उसे खास एहसास दिलाया. दोनों एक खूबसूरत जगह लंच के लिए गए, जहां उन्होंने हंसी-मजाक और दिल की बातें साझा कीं. बातचीत के दौरान नरुमी ने बताया कि वह जनवरी 2024 से यह काम कर रहा है और हर महीने करीब 10 महिलाओं के साथ डेट पर जाता है. इनमें यूनिवर्सिटी की लड़कियों से लेकर शादीशुदा महिलाएं तक शामिल होती हैं. उसने साफ कहा, “यह धोखा नहीं है, यह एक सर्विस है.”

यह भी पढ़ें: हस्बैंड ने वाइफ के आंसुओं को किया माइक्रोस्कोप से चेक, सामने आया हैरान कर देने वाला सच!

क्या हो सकता है यह नशा?

नरुमी ने बताया कि उसकी कुछ क्लाइंट्स बार-बार उसे बुक करती हैं. एक बार तो उसने लगातार 50 घंटे लंबी डेट भी निभाई थी. सारा ने भी इस मुलाकात को इतना पसंद किया कि उसने डेट को एक घंटे और बढ़ा दिया और करीब 8,800 रुपये (74 पाउंड) अतिरिक्त खर्च किए. उसने यहां तक कह दिया, “हैप्पीनेस मनी से खरीदी जा सकती है.” हालांकि सारा ने इस अनुभव को यादगार बताया, लेकिन उसने यह भी माना कि यह बेहद महंगा है और आसानी से आदत बन सकता है. सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे रिश्ते सिर्फ पलभर की खुशी हैं या फिर ये इंसान को असली रिश्तों से और दूर ले जाते हैं?