'चाचा बताकर निकल जाऊं....', टोल प्लाजा का अनोखा वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स ने लिए मजे

Toll Plaza Viral Video: सोशल मीडिया पर टोल प्लाजा का अजीब वीडियो वायरल हो रहा है. एक ड्राइवर वहां खड़े पुलिसकर्मी को चाचा बनाकर टोल खुलवा लेता है और इस दौरान पुलिसकर्मी ऐसा करने की इजाजत भी दे देता है.
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Viral Video: आपने आज तक टोल प्लाजा पर लोगों को स्टाफ से भिड़ते देखा होगा. टोल प्लाजा पर मारपीट और जाम की खबरें आती रहती हैं. इस बार जो वीडियो सामने आया वो थोड़ा हटके है. एक ड्राइवर वहां खड़े पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हुए पूछता है कि क्या मैं आपको अपना चाचा बताकर टोल खुलवा लूं? इस पर पुलिसकर्मी इस बात की हंसते हुए इजाजत दे देता है.
इसके बाद वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको चौंका दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ये गाड़ी टोल की खिड़की पर पहुंची है. ड्राइवर वहां खड़े स्टाफ से कहता है कि वो पुलिस वाले अंकल उसके चाचा हैं और तभी टोल खुल जाता है. हालांकि ये साफ नहीं है कि टोल पुलिस वाले को चाचा बताने से खुला या फास्टैग के जरिए खुला. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए जानते हैं इस शख्स की आदत और पुलिसकर्मी के व्यवहार पर लोग क्या राय रख रहे हैं.
टोल पर पुलिसकर्मी की ड्यूटी थी। एक लड़के
ने उसे चाचा बताकर टोल फ्री करवा लिया।
पुलिसकर्मी ने भी हँसने हँसते परमिशन दे दी। pic.twitter.com/BgdEavq1S4
— अश्विनी सोनी (@Ramraajya) April 4, 2026
वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Ramraajya नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स ने प्रतिक्रिया भी दी है.
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जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "सच में खोल दिए वो लोग, चाचा ने भी खुशी से इजाजत दे दी." एक अन्य यूजर ने लिखा, "सबका का दिल एक जैसा नहीं होता है. क्या पता आज मूड अच्छा हो इसलिए जाने दिया". दूसरे यूजर ने लिखा, "चाचा का जादू काम कर गया. पुलिस वाले भी इंसान हैं, थोड़ा प्यार से काम हो जाता है." वीडियो कब और कहां का है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज वीडियो में किए गए दावे की पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.