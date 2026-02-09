Advertisement
जुबान झूठ बोल सकती है पर मशीन नहीं; जानिए उस जादुई Machine का सच जिसने 75 साल पहले पहली बार पकड़ा था झूठ

जुबान झूठ बोल सकती है पर मशीन नहीं; जानिए उस 'जादुई' Machine का सच जिसने 75 साल पहले पहली बार पकड़ा था झूठ

लाई डिटेक्टर मशीन झूठ को सीधे नहीं, बल्कि शरीर के संकेतों के जरिए पकड़ने की कोशिश करती है. 1951 में पहली बार इसके आधिकारिक इस्तेमाल ने जांच की दिशा बदली. दिल की धड़कन, सांस और पसीने जैसे बदलाव झूठ की पहचान में अहम भूमिका निभाते हैं.

Feb 09, 2026
जुबान झूठ बोल सकती है पर मशीन नहीं; जानिए उस 'जादुई' Machine का सच जिसने 75 साल पहले पहली बार पकड़ा था झूठ

हम अक्सर मानते हैं कि झूठ बोलना सिर्फ दिमाग का खेल है, लेकिन हकीकत इससे कहीं आगे की है. इंसान चाहे जितना भी झूठ छुपाने की कोशिश करे, उसका शरीर कई बार सच्चाई खुद-ब-खुद बयां कर देता है. झूठ बोलते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें अनियमित हो जाती हैं और हथेलियों में पसीना आने लगता है. इन्हीं अनजाने शारीरिक संकेतों को पकड़ने के लिए बनाई गई थी लाई डिटेक्टर मशीन, जिसे लोग ‘झूठ पकड़ने वाली मशीन’ भी कहते हैं. आज से करीब 75 साल पहले इस तकनीक का पहली बार आधिकारिक इस्तेमाल हुआ था, जिसने जांच की दुनिया में एक नया मोड़ ला दिया. तब से लेकर आज तक यह मशीन रहस्य, बहस और जिज्ञासा का विषय बनी हुई है.

 लाई डिटेक्टर क्या होता है?

लाई डिटेक्टर टेस्ट को वैज्ञानिक भाषा में पॉलीग्राफ टेस्ट कहा जाता है. यह मशीन सीधे यह फैसला नहीं सुनाती कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, बल्कि उसके शरीर में हो रहे बदलावों को रिकॉर्ड करती है. जब सवाल पूछे जाते हैं, तो मशीन दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की गति और त्वचा की नमी जैसे संकेतों को मापती है. इन आंकड़ों को ग्राफ के रूप में दर्ज किया जाता है. बाद में विशेषज्ञ इन ग्राफ्स को देखकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति तनाव में है या सामान्य स्थिति में. यानी लाई डिटेक्टर फैसला नहीं देता, बल्कि सच तक पहुंचने में मदद करता है.

कब हुआ था पहली बार इस्तेमाल?

साल 1951 में पहली बाद नीदरलैंड्स बार आधिकारिक तौर पर लाई डिटेक्टर टेस्ट का इस्तेमाल एक आपराधिक जांच में किया गया था. उस दौर में जांच के वैज्ञानिक साधन बेहद सीमित थे और स्वीकारोक्ति पर ही ज्यादा भरोसा किया जाता था. ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट ने जांच एजेंसियों को एक नया विकल्प दिया. इस प्रयोग के बाद अमेरिका और यूरोप के कई देशों में पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस तकनीक में दिलचस्पी दिखाई और धीरे-धीरे यह दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई.

लाई डिटेक्टर का आविष्कार किसने किया?

भले ही इसका पहला बड़ा इस्तेमाल 1951 में हुआ हो, लेकिन लाई डिटेक्टर मशीन का आविष्कार इससे करीब 30 साल पहले, यानी 1921 में हो चुका था. इसे जॉन ऑगस्टस लार्सन ने विकसित किया था. खास बात यह थी कि लार्सन एक वैज्ञानिक होने के साथ-साथ पुलिस अधिकारी भी थे. उन्हें जांच के दौरान आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों की गहरी समझ थी. उन्होंने महसूस किया कि झूठ बोलते समय शरीर की प्रतिक्रियाएं बदलती हैं और अगर इन्हें रिकॉर्ड किया जाए, तो सच और झूठ में फर्क किया जा सकता है. इसी सोच से पॉलीग्राफ मशीन का जन्म हुआ.

 झूठ बोलते समय शरीर क्यों बदलता है?

झूठ बोलना जितना आसान लगता है, दिमाग के लिए वह उतना ही तनाव भरा होता है. दिमाग इसे खतरे की स्थिति मान लेता है कि कहीं झूठ पकड़ा न जाए. इसी डर के कारण शरीर का नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है. इसका असर दिल की धड़कन, सांसों और पसीने पर साफ दिखता है. लाई डिटेक्टर मशीन इन्हीं बदलावों को रिकॉर्ड कर लेती है. यही वजह है कि कहा जाता है जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन शरीर अक्सर सच्चाई बता ही देता है.

