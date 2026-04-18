सस्ते के चक्कर में गंवाए सारे दांत! हंसते ही मुंह से बाहर आ गया जबड़ा, डॉक्टर ने धोखे से किया ये काम

खूबसूरत मुस्कान की चाहत में लोग क्या कुछ नहीं करते. लेकिन ब्रिटेन के रहने वाले जॉन डेंटन (Jon Denton) के लिए यह चाहत एक ऐसा डरावना सपना बन गई जिससे वह कभी बाहर नहीं आना चाहेंगे. 2020 में एक एक्सीडेंट के बाद जॉन के दांत खराब होने लगे थे और उन्हें ठीक कराने के लिए उन्होंने तुर्की (Turkey) में 'कॉस्मेटिक सर्जरी' का सहारा लिया. लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बत्तीसी को वह शान से दिखाने गए थे, वह हंसते समय उनके मुंह से बाहर गिर जाएगी.

सस्ते इलाज के चक्कर में बड़ा धोखा

जॉन ने जब ब्रिटेन में अपने दांतों का इलाज कराना चाहा, तो डॉक्टर ने करीब 30 लाख रुपये (30,000 पाउंड) का बिल थमा दिया. इतना बजट न होने के कारण जॉन ने विदेशों में विकल्प तलाशना शुरू किया. उन्हें तुर्की में मात्र 3.5 लाख रुपये (3,500 पाउंड) में इलाज का ऑफर मिला. कम पैसे देखकर जॉन वहां चले गए और मुंह में 14 इम्प्लांट्स लगवाकर वापस लौटे. लेकिन असली मुसीबत तो ब्रिटेन वापसी के बाद शुरू हुई.

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सोफे पर हंसते ही बाहर गिरे दांत

ब्रिटेन लौटने के कुछ ही दिनों बाद जॉन को मसूड़ों में असहनीय दर्द होने लगा. एक दिन जब वह अपने घर में सोफे पर बैठकर हंस रहे थे, तो उनके नीचे के सारे नए दांत अचानक बाहर गिर गए. घबराए हुए जॉन दोबारा तुर्की पहुंचे ताकि अपनी समस्या ठीक करा सकें. लेकिन वहां उनके साथ जो हुआ वो और भी डरावना था. डॉक्टर ने उन्हें बेहोश किया और जब जॉन की आंख खुली, तो उनके मुंह से सारे दांत और इम्प्लांट्स हटा दिए गए थे.

अब दाने-दाने को तरस रहे हैं जॉन

जॉन अब पूरी तरह से 'टूथलेस' यानी बिना दांतों के हो गए हैं. स्थिति इतनी खराब है कि वह केक जैसा मुलायम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं. उन्होंने दर्द के साथ बताया कि वह अपनी पार्टनर के जन्मदिन पर केक का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं चबा सके. जॉन अब अपने इस फैसले पर पछता रहे हैं और उनका कहना है कि वह तुर्की जाने से पहले बेहतर स्थिति में थे.

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रिश्ते और कमाई पर पड़ा बुरा असर

बिना दांतों के होने के कारण जॉन का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका है. वह हर दिन खराब मूड में उठते हैं और काम पर जाने से कतराते हैं, जिससे उनकी आय पर असर पड़ रहा है. उन्हें डर है कि उनकी यह हालत उनके निजी रिश्तों को भी बर्बाद कर सकती है. फिलहाल वह दोबारा इलाज कराने के लिए 'GoFundMe' पेज के जरिए लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं.

कॉस्मेटिक टूरिज्म का बढ़ता खतरा

जॉन डेंटन अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं. आंकड़ों के अनुसार, 2024 में करीब 1.96 लाख ब्रिटिश नागरिक इलाज के लिए तुर्की गए थे. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि सस्ते कॉस्मेटिक इलाज के लिए विदेश जाना जानलेवा हो सकता है. 2019 के बाद से अब तक कम से कम 35 ब्रिटिश नागरिकों की तुर्की में सर्जरी के दौरान या बाद में मौत हो चुकी है.