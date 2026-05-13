किस देश की लड़कियां सबसे ज्यादा होती हैं खूबसूरत? आ चुकी है टॉप-10 लिस्ट, जरा देख लें कहां है भारत

Most Beautiful Women In The World: खूबसूरती को किसी तराजू में नहीं तौला जा सकता लेकिन जब बात ग्लोबल लेवल की हो तो कुछ देशों का नाम सबसे ऊपर आता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे luxury नाम के अकाउंट ने दुनिया को चौंका दिया. साल 2025-2026 की नई रैंकिंग्स ने सबको हैरान कर दिया है. हाल ही में जारी "Top 20 Countries with the Most Beautiful Women" की लिस्ट ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. इस लिस्ट में तुर्की को पहले स्थान पर रखा गया है. चलिए जानते हैं इस लिस्ट में सब कुछ.

तुर्की

इस्तांबुल की गलियों से लेकर मेडिटेरेनियन तटों तक, तुर्की की महिलाओं का आकर्षण पूरी दुनिया में छाया हुआ है. यहां की महिलाओं में आत्मविश्वास, लग्जरी और एक यादगार औरा देखने को मिलता है. यही वजह है कि इस रैंकिंग में तुर्की को दुनिया के शिखर पर रखा गया है.

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वेनेजुएला और ब्राजील

रैंकिंग में दूसरे और तीसरे नंबर पर वेनेजुएला और ब्राजील का नाम आता है. वेनेजुएला अपनी 'ब्यूटी क्वीन फैक्ट्री' के लिए जाना जाता है, जबकि ब्राजील की महिलाओं की जीवंत संस्कृति और गजब का आत्मविश्वास उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाता है.

पाकिस्तान और कोलंबिया

लिस्ट में चौथे नंबर पर पाकिस्तान और पांचवें पर कोलंबिया मौजूद है. पाकिस्तान की महिलाओं के नैन-नक्श और कोलंबिया की महिलाओं का बोल्ड अंदाज हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है.

भारत

भारत ने इस वैश्विक सूची में छठा स्थान हासिल किया है. भारतीय महिलाओं की सादगी, विविधता और प्राकृतिक ग्रेस पूरी दुनिया को प्रभावित करता रहा है. भारत की सुंदरता न केवल शारीरिक है बल्कि इसकी जड़ें उसकी समृद्ध संस्कृति में भी जुड़ी हैं.

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स्वीडन और डेनमार्क

यूरोपीय देशों में स्वीडन और डेनमार्क की महिलाओं ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है. अपनी सादगी और एलिगेंट लुक के लिए पहचानी जाने वाली ये महिलाएं सुंदरता की एक अलग परिभाषा पेश करती हैं.

फिलीपींस और जापान

रैंकिंग में फिलीपींस (9वें) और जापान (12वें) जैसे एशियाई देशों ने भी प्रभावित किया है. यहां की महिलाओं की मासूमियत और उनके स्किनकेयर रूटीन को पूरी दुनिया फॉलो करती है.

अमेरिका और इटली

लिस्ट में आगे बढ़ते हुए यूएसए (14वें) और इटली (15वें) का नाम भी आता है. जहां अमेरिका विविधता का प्रतीक है, वहीं इटली अपनी क्लासिक सुंदरता और ग्रेस के लिए मशहूर है.

लिस्ट के अन्य महत्वपूर्ण देश

इस टॉप 20 की सूची में लेबनान, ईरान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, यूक्रेन, नॉर्वे और अर्जेंटीना जैसे देश भी शामिल हैं. यह साबित करता है कि सुंदरता हर संस्कृति और हर देश के कोने-कोने में बसी हुई है.