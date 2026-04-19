दुनिया के वो 10 शहर जो चलाते हैं पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था! लिस्ट में नंबर 1 का नाम जानकर दंग रह जाएंगे आप

Global Power City Index 2025 के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों की लिस्ट जारी हो गई है. जानिए कौन सा शहर नंबर 1 बना और किन शहरों का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर है.
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आज के दौर में देशों से ज्यादा शहर दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं. ये शहर न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, बल्कि संस्कृति, तकनीक और जीवनशैली के नए ट्रेंड भी सेट करते हैं. ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स ईयरबुक 2025 के मुताबिक, दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों को 6 बड़े पैमानों में इकोनॉमी, रिसर्च, कल्चर, लाइफस्टाइल, पर्यावरण और कनेक्टिविटी पर आंका गया है. इसी आधार पर तय हुई यह लिस्ट बताती है कि कौन से शहर दुनिया को चला रहे हैं. खास बात यह है कि नंबर 1 पर काबिज शहर हर मामले में सबसे संतुलित माना गया है.
लंदन दुनिया का सबसे ताकतवर शहर बनकर उभरा है. इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतरीन कनेक्टिविटी और वैश्विक माहौल इसे खास बनाते हैं. यहां बड़ी कंपनियां, निवेशक और स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं. हालांकि महंगाई एक बड़ी चुनौती है, फिर भी लंदन को दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड शहर माना जाता है.
टोक्यो अपनी तकनीक, सुरक्षा और शानदार लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है. यहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और साफ-सफाई पूरी दुनिया में मिसाल है. टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भी यह शहर बेहद आगे है. परंपरा और आधुनिकता का मेल इसे खास बनाता है.
न्यूयॉर्क सीटि दुनिया का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है. वॉल स्ट्रीट और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय इसकी ताकत हैं. फैशन, मीडिया और मनोरंजन में यह शहर ट्रेंड सेट करता है. इसकी ऊर्जा और विविधता इसे हमेशा टॉप में बनाए रखती है.
पेरिस अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, फैशन और पर्यटन के लिए मशहूर है. यह शहर संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों में मजबूत है. यहां कई बड़ी कंपनियां हैं और यह दुनिया के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल है.
सिंगापुर छोटा होने के बावजूद एक बड़ा ग्लोबल हब है. यह वित्त, व्यापार और एविएशन का केंद्र है. साफ-सफाई, सुरक्षा और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर इसे खास बनाते हैं. बिजनेस के लिए यह सबसे बेहतरीन शहरों में गिना जाता है.
सियोल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बड़ा केंद्र है. यहां बड़ी कंपनियां काम करती हैं और के-पॉप, फिल्म और फैशन के जरिए यह दुनिया में ट्रेंड सेट करता है. यह शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है.
एम्स्टर्डम अपने स्मार्ट प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी के लिए जाना जाता है. यहां की साइकिल संस्कृति, नहरें और जीवनशैली इसे खास बनाती हैं. यह शहर दिखाता है कि छोटा शहर भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है.
शंघाई एशिया की आर्थिक ताकत है. यह चीन का सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र और व्यस्त बंदरगाह है. तेजी से विकास और ग्लोबल मार्केट में इसकी पकड़ इसे खास बनाती है.
दुबई ने खुद को व्यापार से पर्यटन और बिजनेस हब में बदल लिया है. इसकी लोकेशन यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच है, जो इसे कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र बनाती है.
बर्लिन यूरोप के सबसे इनोवेटिव शहरों में गिना जाता है. यहां स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ रहे हैं. कला, संस्कृति और मजबूत अर्थव्यवस्था इसे रहने के लिए बेहतरीन बनाती है.