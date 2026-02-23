साउथ कोरिया में 38 घंटे का खौफ और कलियुग के अंत का सच! YouTube पर आज ये 10 वीडियो कर रहे हैं धमाका

Advertisement
YouTube पर इस हफ्ते ट्रेंड कर रहे 10 वीडियो में कोरियन ट्रिप से लेकर हरियाणवी गाने, गेमिंग क्लच और आध्यात्मिक दावे तक शामिल हैं. जानिए कौन से वीडियो बना रहे हैं सबसे ज्यादा चर्चा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 23, 2026, 01:21 PM IST
YouTube Trending Videos India: यूट्यूब की दुनिया हर पल बदलती रहती है और आज की ट्रेंडिंग लिस्ट वाकई हैरान कर देने वाली है. कहीं कोई ब्लॉगर साउथ कोरिया में डिटेन होने की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुना रहा है, तो कहीं 1.30 लाख फैंस के बीच क्रिकेट का रोमांच छाया हुआ है. इतना ही नहीं, 'कल्कि अवतार' और कलियुग के अंत जैसे रहस्यमयी वीडियो भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या देखा जा रहा है, तो ये रही आज की Top 10 Trending लिस्ट!

पहला वीडियो एक व्लॉग है जिसमें क्रिएटर ने साउथ कोरिया के Juju Island में 38 घंटे डिटेन्ड होने का दावा किया. विदेशी ट्रिप, एयरपोर्ट पूछताछ और इमोशनल स्टोरीटेलिंग ने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी. दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि छुट्टियां अचानक तनाव में बदल गईं.

 

1.30 लाख फैन्स के सामने क्या हुआ?

दूसरा ट्रेंडिंग वीडियो एक इंटरनेशनल टीम के भारत में 1,30,000 दर्शकों के सामने खेलने पर आधारित है. स्टेडियम का माहौल, भीड़ का जोश और लाइव रिएक्शन ने इसे वायरल बना दिया. बड़े इवेंट्स और फैन फॉलोइंग वाले वीडियो अक्सर तेजी से व्यूज बटोरते हैं.

पॉडकास्ट और रियूनियन की चर्चा क्यों?

तीसरे और पांचवें नंबर पर पॉडकास्ट और KH x RK रियूनियन की झलक वाला वीडियो ट्रेंड कर रहा है. सेलिब्रिटी बातचीत और पुरानी जोड़ी की मुलाकात ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. फैंस पुराने पलों को फिर से देखने के लिए उत्साहित हैं.

गेमिंग क्लच कैसे छाया?

गेमिंग कम्युनिटी में 1v4 क्लचेज अगेंस्ट T1 टीम वाला मैच चर्चा में है. एक खिलाड़ी ने अकेले चार विरोधियों को हराकर गेम पलट दिया. ऐसे हाई-ऑक्टेन मोमेंट्स गेमिंग वीडियो को ट्रेंडिंग लिस्ट में पहुंचा देते हैं.

वेब सीरीज और गाने क्यों वायरल?

‘मुझे रंग दे’ एपिसोड 2 में एक किरदार की पहचान को लेकर सवाल ने दर्शकों को बांधे रखा. वहीं ‘खाकी ने फाकी’ और ‘तू सुथरी इतनी है’ जैसे गानों ने रीजनल म्यूजिक को नई रफ्तार दी. खासकर हरियाणवी बीट्स पर बने शॉर्ट्स और रील्स ने व्यूज को तेजी से बढ़ाया.

आध्यात्मिक और राजनीतिक दावे कैसे छाए?

लिस्ट में एक वीडियो ‘क्या यही है असली कल्कि अवतार?’ जैसे बड़े दावे के साथ ट्रेंड कर रहा है. एंड ऑफ कलियुग और भविष्यवाणी जैसे विषय हमेशा लोगों की जिज्ञासा जगाते हैं. साथ ही ‘ईमानदार लोगों की जरूरत’ और ‘गोल्डन स्पैरो का मास्टर प्लान’ जैसे राजनीतिक संदेश वाले वीडियो भी चर्चा में हैं.

 

इन सभी वीडियोज में अलग-अलग जॉनर का मिश्रण है. ट्रैवल ड्रामा, गेमिंग एक्शन, म्यूजिक बीट्स, आध्यात्मिक बहस और राजनीतिक संदेश, यही विविधता YouTube की ट्रेंडिंग लिस्ट को हर दिन नया रंग देती है.

कौन-कौन से टॉप-10 वीडियो हो रहे हैं Hyped-

1. साउथ कोरिया में 38 घंटे के लिए डिटेन्ड (juju island)
2. प्लेइंग टीम इन इंडिया इन फ्रंट ऑफ 1,30,000 फैन्स
3. पॉडकास्ट फॉर द अल्टरनेट मीडिया
4. मुझे रंग दे- एपिसोड 2 विल अगस्त्य कम आउट ऑफ द क्लोसेट?
5. ग्लिम्प ऑफ KH x RK रियूनियन
6. 1v4 क्लचेज अगेंस्ट T1 Team
7. खाकी ने फाकी
8. क्या यही है असली कल्कि अवतार? सच्चाई जो दुनिया बदल देगी, एंड ऑफ कलियुग
9. 17/2/26 ईमानदार लोगों की जरूरत! अगली सरकार हमारी ही होगी! गोल्डन स्पैरो का मास्टर प्लान
10. तू सुथरी इतनी है! हरियाणवी सॉन्ग

