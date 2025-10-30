विज्ञान भी फेल! एलियन, चीखें और शाप... ये हैं दुनिया की 5 सबसे रहस्यमय जगहें, जहां जाने से डरते हैं लोग!

Top 5 mysterious places in world: धरती बहुत सारी अजीब और अद्भुत चीजों से भरी हुई है. दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जिनके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. इन जगहों पर जो होता है, उसके पीछे का राज आज तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं. कहीं 'एलियन' के किस्से हैं तो कहीं 'भूतों' का डर है. कुछ जगहें इतनी खतरनाक हैं कि वहां लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है. आइए, जानते हैं दुनिया की ऐसी ही पांच सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में, जिनकी कहानी वाकई हैरान करने वाली है.

रोसवेल, अमेरिका

अमेरिका के न्यू मैक्सिको में रोसवेल नाम का एक छोटा सा शहर है. यह पूरी दुनिया में एलियन और उड़न तश्तरी (UFO) की कहानियों का गढ़ माना जाता है. बात है साल 1947 की, जब इस शहर में अचानक दुनिया भर की नजरें टिक गईं. यहां खेत में काम करने वाले कुछ लोगों ने स्थानीय अधिकारियों को बताया कि एक 'उड़न तश्तरी' दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसका मलबा यहां पड़ा है. सरकार ने इस घटना को मौसम का गुब्बारा बताकर टाल दिया, लेकिन आज तक यह सवाल बना हुआ है कि क्या सच में वहां एलियन आए थे? रोसवेल की घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है.

कलावंती दुर्ग, महाराष्ट्र

भारत के महाराष्ट्र राज्य में कलावंती दुर्ग माथेरान और पनवेल के बीच स्थित है. इसे भारत की सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों में से एक माना जाता है. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले में बहुत सारी 'नकारात्मक शक्तियां' हैं. लोग कहते हैं कि इन शक्तियों के कारण लोग यहां खिंचे चले आते हैं और गलती से या जानबूझकर आत्महत्या कर लेते हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पुराने खंडहर से आधी रात के बाद 'चीखने-चिल्लाने' की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके चलते यहां जाने से लोग डरते हैं.

उलुरु, ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में एक विशाल बलुआ पत्थर की चट्टान है, जिसे 'उलुरु' (या एयर्स रॉक) कहते हैं. यह चट्टान कछुए के ऊपरी खोल की तरह दिखती है और टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र है. कहा जाता है कि यह पहाड़ी करीब 50 हज़ार साल पुरानी है. लेकिन इसका रहस्य यह है कि यह दुनिया की इकलौती पहाड़ी है, जिसका रंग दिन में कई बार बदलता है. सुबह यह लाल दिखती ह, तो दोपहर में सुनहरा और शाम को फिर अलग. ऐसा क्यों होता है, इस राज को आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया है.

स्पॉटेड लेक, कनाडा

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित स्पॉटेड लेक एक बहुत ही खूबसूरत, लेकिन रहस्यमय झील है. यह झील इसलिए फेमस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे- मैगनीशियम सल्फेट, कैल्शियम, सोडियम सल्फेट, चांदी और टाइटेनियम. इन्हीं मिनरल्स के कारण इसे रहस्यमय माना जाता है. स्थानीय मान्यताएं कहती हैं कि इस झील में नहाने से कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन इस बात का कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है.

भानगढ़ किला, राजस्थान

राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किला मौजूद है, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है. इस किले को 'शापित' माना जाता है. यही वजह है कि सरकार ने निर्देश जारी कर रखा है कि शाम 6 बजे के बाद इस किले के अंदर या आस-पास कोई भी नहीं जाएगा. इस किले के शाप की कहानी एक तांत्रिक से जुड़ी है, जो यहां की राजकुमारी रत्नावती से शादी करना चाहता था. तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में करने के लिए तेल को जादू से भर दिया था. लेकिन वह तेल की शीशी एक पत्थर पर गिर गई, जिससे पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़क गया और वह उसके नीचे दबकर मर गया. मरने से ठीक पहले तांत्रिक ने पूरे किले को शाप दे दिया था. कहा जाता है कि उस शाप के बाद राजकुमारी समेत किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए और आज भी उनकी आत्माएं इस किले में भटकती हैं.