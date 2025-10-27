Advertisement
trendingNow12977442
Hindi Newsजरा हटके

धरती की वो 5 सबसे रहस्यमयी जगहें, जहां इंसानों का पहुंचना लगभग नामुमकिन, एक भारत में भी है

दुनिया में आज भी कई रहस्यमयी जगहें हैं जहां इंसानों की पहुंच नहीं हुई है. इनमें ब्राजील का वाले डू जवारी, कनाडा का डेवोन आइलैंड, भूटान का गंगखर पुनसुम, पापुआ न्यू गिनी का स्टार माउंटेन और भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड शामिल हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती की वो 5 सबसे रहस्यमयी जगहें, जहां इंसानों का पहुंचना लगभग नामुमकिन, एक भारत में भी है

दुनिया में आज भी कई ऐसी जगहें हैं, जहां इंसानों की पहुंच पूरी तरह नहीं है. इन जगहों के बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन वहां रहना या लंबे समय तक टिकना संभव नहीं. आज हम आपको ऐसी ही पांच रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आज का मॉर्डन इंसान अब तक नहीं पहुंच सका. इनमें से एक जगह भारत में भी है.

 वाले डू जवारी (Vale Do Javari)

अमेज़न जंगल के बीचोंबीच फैला वाले डू जवारी इलाका लगभग 33 हजार स्क्वायर मील में फैला है. यहां करीब 2 हजार लोग रहते हैं, जिनमें से 14 कबीले आज भी बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं. कहा जाता है कि ये लोग पूरी तरह जंगल पर निर्भर हैं और बाहरी लोगों के लिए बेहद खतरनाक हैं. इस क्षेत्र में मौजूद 19 गांवों के लोग आधुनिक सभ्यता से दूर, अपनी अनोखी जीवनशैली में जी रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डेवोन आइलैंड (Devon Island)

डेवोन आइलैंड नुनावुत, कनाडा के पास स्थित है और इसे ‘एलियन का घर’ भी कहा जाता है. यहां का तापमान और वातावरण इतना कठोर है कि जीवन पनपना लगभग असंभव है. यहां हमेशा कोहरा छाया रहता है और तापमान कई बार -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. नासा ने यहां रिसर्च की कोशिश की, लेकिन कठोर परिस्थितियों की वजह से लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो गया.

गंगखर पुनसुम (Gangkhar Puensum)

उत्तर भूटान और तिब्बत की सीमा पर स्थित गंगखर पुनसुम को दुनिया की सबसे रहस्यमयी पहाड़ियों में गिना जाता है. यह पहाड़ी 24,836 फीट ऊंची है और यहां पहुंचने के लिए खास अनुमति की जरूरत होती है. आसपास के लोग इस जगह को पवित्र मानते हैं और यहां विशेष पूजा-पाठ करते हैं. अब तक कुछ गिने-चुने पर्वतारोही ही इसकी चोटी तक पहुंच पाए हैं.

स्टार माउंटेन (Star Mountains)

पापुआ न्यू गिनी के स्टार माउंटेन दुनिया की सबसे सुंदर और खतरनाक पहाड़ियों में से एक हैं. इनकी ऊंचाई करीब 15 हजार फीट है. यहां का नज़ारा किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है. घने जंगल, ऊंची चोटियां और साफ आसमान में चमकते तारे इसे धरती का अनोखा कोना बनाते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है.

नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड (North Sentinel Island)

अंडमान द्वीप समूह में स्थित यह द्वीप अपनी रहस्यमयी जनजाति ‘सेंटिनलीज़’ के लिए जाना जाता है. यहां बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन है. इस द्वीप पर करीब 60 हजार सालों से इंसान रह रहे हैं, लेकिन उनका रहन-सहन, खान-पान और भाषा आज भी एक रहस्य है. सरकार ने इस क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाई हुई है ताकि इन लोगों की पारंपरिक जीवनशैली सुरक्षित रह सके.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Most Dangerous Places

Trending news

बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR
Election Commission of India
बिहार चुनाव के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- दूसरे फेज में 12 राज्यों में होगा SIR
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
online gaming
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
West Bengal
BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दूंगा... TMC विधायक के बयान पर बवाल
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
Indian Army
सीमा पर फिर गरजी भारत की 'इन्फैंट्री', कहा- अगर दुश्मन बढ़ा एक कदम, तो हम...
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
karnataka
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
Vande matram News
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
Army
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
mehraj malik
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'