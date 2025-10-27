धरती की वो 5 सबसे रहस्यमयी जगहें, जहां इंसानों का पहुंचना लगभग नामुमकिन, एक भारत में भी है

दुनिया में आज भी कई ऐसी जगहें हैं, जहां इंसानों की पहुंच पूरी तरह नहीं है. इन जगहों के बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन वहां रहना या लंबे समय तक टिकना संभव नहीं. आज हम आपको ऐसी ही पांच रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आज का मॉर्डन इंसान अब तक नहीं पहुंच सका. इनमें से एक जगह भारत में भी है.

वाले डू जवारी (Vale Do Javari)

अमेज़न जंगल के बीचोंबीच फैला वाले डू जवारी इलाका लगभग 33 हजार स्क्वायर मील में फैला है. यहां करीब 2 हजार लोग रहते हैं, जिनमें से 14 कबीले आज भी बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं. कहा जाता है कि ये लोग पूरी तरह जंगल पर निर्भर हैं और बाहरी लोगों के लिए बेहद खतरनाक हैं. इस क्षेत्र में मौजूद 19 गांवों के लोग आधुनिक सभ्यता से दूर, अपनी अनोखी जीवनशैली में जी रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डेवोन आइलैंड (Devon Island)

डेवोन आइलैंड नुनावुत, कनाडा के पास स्थित है और इसे ‘एलियन का घर’ भी कहा जाता है. यहां का तापमान और वातावरण इतना कठोर है कि जीवन पनपना लगभग असंभव है. यहां हमेशा कोहरा छाया रहता है और तापमान कई बार -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. नासा ने यहां रिसर्च की कोशिश की, लेकिन कठोर परिस्थितियों की वजह से लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो गया.

गंगखर पुनसुम (Gangkhar Puensum)

उत्तर भूटान और तिब्बत की सीमा पर स्थित गंगखर पुनसुम को दुनिया की सबसे रहस्यमयी पहाड़ियों में गिना जाता है. यह पहाड़ी 24,836 फीट ऊंची है और यहां पहुंचने के लिए खास अनुमति की जरूरत होती है. आसपास के लोग इस जगह को पवित्र मानते हैं और यहां विशेष पूजा-पाठ करते हैं. अब तक कुछ गिने-चुने पर्वतारोही ही इसकी चोटी तक पहुंच पाए हैं.

स्टार माउंटेन (Star Mountains)

पापुआ न्यू गिनी के स्टार माउंटेन दुनिया की सबसे सुंदर और खतरनाक पहाड़ियों में से एक हैं. इनकी ऊंचाई करीब 15 हजार फीट है. यहां का नज़ारा किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है. घने जंगल, ऊंची चोटियां और साफ आसमान में चमकते तारे इसे धरती का अनोखा कोना बनाते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है.

नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड (North Sentinel Island)

अंडमान द्वीप समूह में स्थित यह द्वीप अपनी रहस्यमयी जनजाति ‘सेंटिनलीज़’ के लिए जाना जाता है. यहां बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन है. इस द्वीप पर करीब 60 हजार सालों से इंसान रह रहे हैं, लेकिन उनका रहन-सहन, खान-पान और भाषा आज भी एक रहस्य है. सरकार ने इस क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाई हुई है ताकि इन लोगों की पारंपरिक जीवनशैली सुरक्षित रह सके.