इंसानों से भी तेज है इनका दिमाग! ये हैं दुनिया की 8 सबसे 'जीनियस' डॉग ब्रीड्स, जो पलक झपकते ही सीख जाते हैं हर बात

दुनिया में कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन कुछ नस्लें अपनी बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता में बाकी सब से कोसों आगे हैं. ये कुत्ते न केवल समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं, बल्कि अपने मालिकों के साथ संचार (Communication) करने में भी अद्भुत कौशल दिखाते हैं. आइए जानते हैं उन 8 ब्रीड्स के बारे में जिन्हें ट्रेनिंग देना किसी जादू से कम नहीं है.

क्या बॉर्डर कोली वाकई दुनिया का सबसे स्मार्ट कुत्ता है?

बॉर्डर कोली (Border Collie) को दुनिया का सबसे बुद्धिमान कुत्ता माना जाता है. यह एक 'वर्कहोलिक' नस्ल है, जिसे खाली बैठना पसंद नहीं. इनमें जटिल आदेशों और हाथ के सूक्ष्म इशारों को समझने की गजब की क्षमता होती है. लेकिन सावधान! अगर आप इन्हें कोई काम या पर्याप्त कसरत नहीं देंगे, तो ये अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल आपके फर्नीचर को 'नया डिजाइन' देने में कर सकते हैं. क्या आप एक ऐसे साथी के लिए तैयार हैं जो आपसे भी तेज सोचता हो?

Add Zee News as a Preferred Source

पूडल के फैंसी लुक के पीछे क्या कोई तेज दिमाग छिपा है?

पूडल (Poodle) के स्टाइलिश हेयरकट को देखकर उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा मत लगाइए. चाहे वे छोटे हों या बड़े, पूडल बेहद तेज और एथलेटिक होते हैं. मूल रूप से पानी से शिकार खोजने (Water Retrievers) के लिए पाले गए ये कुत्ते बहुत ही चौकन्ने होते हैं. ये अपने मालिक को खुश करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आज्ञाकारिता परीक्षणों (Obedience Trials) में हमेशा टॉप पर रहते हैं. क्या आपको भी लगता था कि ये सिर्फ शो-डॉग्स हैं?

जर्मन शेफर्ड को 'सर्वश्रेष्ठ रक्षक' क्यों कहा जाता है?

साहस और विश्लेषणात्मक दिमाग का बेजोड़ मेल है जर्मन शेफर्ड (German Shepherd). ये कुत्ते केवल कुछ ही बार दोहराने पर नए काम सीख लेते हैं. इनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण ही इन्हें पुलिस के काम से लेकर परिवार की सुरक्षा तक हर जगह पसंद किया जाता है. क्या इनकी यही त्वरित निर्णय लेने की क्षमता इन्हें दुनिया का भरोसेमंद गार्ड बनाती है?

क्या गोल्डन रिट्रीवर 200 से ज्यादा कमांड सीख सकते हैं?

अपनी प्यारी मुस्कान के लिए मशहूर गोल्डन रिट्रीवर (Golden Retriever) केवल दोस्ताना ही नहीं, बल्कि बेहद सहज ज्ञान युक्त भी होते हैं. ये 200 से अधिक कमांड सीखने की क्षमता रखते हैं. इनका धैर्यवान स्वभाव इन्हें दुनिया का बेहतरीन 'सर्विस एनिमल' और सक्रिय परिवारों के लिए एक विश्वसनीय साथी बनाता है. क्या इनका मिलनसार स्वभाव ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है?

क्या डोबरमैन पिंसर सच में खतरों को भांप सकते हैं?

तेज, शक्तिशाली और असाधारण रूप से बुद्धिमान डोबरमैन (Doberman Pinscher) एक 'वेलक्रो डॉग' है जो अपने मालिक के साथ लगातार जुड़ाव से सीखता है. ये खतरों का आकलन करने और तार्किक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं. यदि बचपन से ही इन्हें सही सामाजिक माहौल मिले, तो इनकी बुद्धिमत्ता इन्हें एक सभ्य रक्षक बनाती है. क्या आप एक ऐसा रक्षक चाहते हैं जो बिना कहे आपकी बात समझ ले?

शेटलैंड शीपडॉग और लैब्राडोर में क्या खास है?

'शेल्टी' (Shetland Sheepdog) अपने मालिक की आवाज और मूड के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, जिससे इन्हें ट्रेन करना बेहद आसान होता है. दूसरी ओर, लैब्राडोर (Labrador Retriever) अपनी बुद्धिमत्ता और भोजन के प्रति लगाव (Food-motivated) के लिए मशहूर हैं. खाने का लालच उन्हें ट्रेनिंग के दौरान बहुत मेहनती बना देता है. क्या भोजन ही लैब्राडोर को सबसे लोकप्रिय और प्रशिक्षित ब्रीड बनाता है?

क्या छोटे कद का पैपिलॉन भी बुद्धिमानों की लिस्ट में है?

इस लिस्ट में पैपिलॉन (Papillon) एकमात्र छोटी नस्ल है, लेकिन इनका जिगरा और दिमाग बड़े कुत्तों जैसा है. ये बहुत ही फुर्तीले होते हैं और कठिन ट्रिक्स सीखना पसंद करते हैं. इन्हें अक्सर 'ब्राइट एंड बिजी' कहा जाता है. क्या छोटा कद होने के बावजूद इनकी बुद्धिमत्ता इन्हें बड़े कुत्तों के बराबर खड़ा करती है?