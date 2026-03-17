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Hindi Newsजरा हटके20 साल एक ही कंपनी में, फिर भी टॉप पर! मेटा की इस महिला का LinkedIn देखकर लोग बोले- ऐसा प्रोफाइल पहले नहीं देखा

20 साल एक ही कंपनी में, फिर भी टॉप पर! मेटा की इस महिला का LinkedIn देखकर लोग बोले- ऐसा प्रोफाइल पहले नहीं देखा

मेटा की सीनियर एग्जीक्यूटिव नाओमी ग्लीट का साधारण LinkedIn प्रोफाइल वायरल हो गया है, जिसमें 20 साल तक एक ही कंपनी में काम दिखता है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर समर्पण बनाम नौकरी बदलने को लेकर बहस छिड़ गई है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 17, 2026, 05:58 PM IST
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20 साल एक ही कंपनी में, फिर भी टॉप पर! मेटा की इस महिला का LinkedIn देखकर लोग बोले- ऐसा प्रोफाइल पहले नहीं देखा

आज के दौर में जहां हर कोई बेहतर सैलरी और ग्रोथ के लिए बार-बार नौकरी बदलता है, वहीं एक महिला ने इस ट्रेंड को पूरी तरह उलट दिया है. बात हो रही है मेटा की सीनियर एग्जीक्यूटिव नाओमी ग्लीट की, जिनका LinkedIn प्रोफाइल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. खास बात यह है कि उनके प्रोफाइल में सिर्फ एक ही कंपनी का नाम है, लेकिन उसी के साथ 20 साल का लंबा सफर जुड़ा है. लोग इसे 'सबसे क्लीन LinkedIn प्रोफाइल' बता रहे हैं और इसे देखकर करियर को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई है.

वायरल पोस्ट से मचा हंगामा

इस प्रोफाइल की चर्चा तब शुरू हुई जब X यूजर @rayansadri ने इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया. उन्होंने इसे “सबसे साफ और सिंपल LinkedIn प्रोफाइल” बताया. यह पोस्ट कुछ ही समय में वायरल हो गया और 5.3 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है. लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि नाओमी ग्लीट के प्रोफाइल में सिर्फ मेटा का ही एक्सपीरियंस है. यूजर ने यह भी बताया कि वह मेटा के फाउंडर मार्क ज़ुकेरबर्ग के बाद कंपनी की सबसे लंबे समय तक काम करने वाली कर्मचारी में से एक हैं.

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2005 से मेटा में

नाओमी ग्लीट ने जुलाई 2005 में मेटा जॉइन किया था और तब से अब तक वहीं काम कर रही हैं. आज वह कंपनी में Head of Product के पद पर हैं. उन्होंने बार-बार नौकरी बदलने के बजाय एक ही जगह लगातार काम करते हुए यह मुकाम हासिल किया. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने Stanford University से पढ़ाई के दौरान ही फेसबुक की सफलता पर थीसिस लिखी थी और अपने जन्मदिन के दिन ही कंपनी जॉइन कर ली थी. उनका यह फैसला आगे चलकर उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 

नाओमी ग्लीट का प्रोफाइल वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने इसे जबरदस्त समर्पण बताया, तो कुछ ने मजाक में कहा कि उन्होंने “नौकरी बदलने” और “स्टार्टअप संघर्ष” जैसे दौर ही छोड़ दिए. वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल भी उठाए कि क्या 20 साल तक एक ही कंपनी में रहना सही है. कई लोगों ने उनकी तुलना सुंदर पिचाई से भी की, जिनका प्रोफाइल भी काफी सरल और प्रभावशाली माना जाता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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