वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे इन रहस्यों की गुत्थी, जानकर हैरान रह जाएंगे आप
वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे इन रहस्यों की गुत्थी, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Unsolved Mysteries  Places: यूं तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है और साइंटिफिक टेंपरामेंट की बात करते हैं. लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 07, 2025, 04:56 PM IST
Unsolved Mysteries  Places: किसी भी समाज की तरक्की का एक पैमाना ये भी होता है कि वो समाज कितना चमत्कार पर भरोसा करता है और कितना वैज्ञानिक सोच रखता है. ये बात सही है कि जो समाज विज्ञान से दूर रहता है वो तरक्की से भी दूर हो जाता है. लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि हर सवाल का जवाब भी विज्ञान के पास नहीं होता है. दुनिया रहस्यों से भरी है और कई रहस्य विज्ञान की मदद से सुलझाए गए हैं लेकिन आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं. चलिए आज हम आपको ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

पत्थरों की दीवार
पेरू में एक साकसेगेमन नाम का बहुत प्राचीन मंदिर है. इस मंदिर में विशालकाय पत्थरों से एक दीवार बनी हुई है. ये पत्थर आपस में कुछ ऐसे जुड़े हैं कि हजारों सालों से आज तक मजबूती के साथ टिके हुए हैं. यही सबसे बड़ा रहस्य है कि पत्थर कैसे जोड़े गए. आज तक ये रहस्य नहीं सुलझ पाया कि हजारों साल पहले इन बड़े बड़े पत्थरों को किस चीज से जोड़ा गया होगा और कितनी बारीकी से तराशा गया होगा.

रहस्यमयी दरवाजा
 बोलीविया में एक तिवानाकु नाम की जगह है और इसे रहस्यमयी शहर माना जाता है. ये जगह टिटिकाका झील के पास स्थित है. माना जाता है कि हजारों साल पहले यहां एक खुशहाल शहर हुआ करता था. यहां पर एक विशाल दरवाजा भी है जिसे 'गेट ऑफ सन' कहा जाता है ये गेट भी वैज्ञानिको के लिए रहस्य बना हुआ है. उनका मानना है कि हजारो साल पहले के लोग इसी गेट की हेल्प से ग्रहों की स्थिति और समय का अंदाजा लगाते होंगे. इस गेट के बारे में सही और सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है.

पत्थर की गेंद
इसी रहस्यों की दुनिया में पत्थर की एक बड़ी बॉल की भी चर्चा रहती है. जी हां, कोस्टा रिका में पत्थर की कई विशाल गेंदे मौजूद हैं. इनकी खोज साल 1930 के दशक में हुई थी. मिली जानकारी के अनुसार इन गेंदों की खोज तब हुई जब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी केले के बागानों के लिए भूमि साफ कर रही थी. पत्थर की इन गेंदों को बोलास डी पिएड्रा (Bolas de Piedra) कहा जाता है. मिली जानकारी के अनुसार पत्थर की इन गेंदों की संख्या 300 से अधिक है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

निर्दोष शर्मा

