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Hindi Newsजरा हटकेफटी जींस के बाद अब फटे मौजों का ट्रेंड, अमीरों की पहली पसंद! कीमत जान उड़ जाएंगे होश

फटी जींस के बाद अब 'फटे मौजों' का ट्रेंड, अमीरों की पहली पसंद! कीमत जान उड़ जाएंगे होश

New Fashion Dress: फैशन की दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ नया आइटम मार्केट में आ जाता है. फटी जींस के बाद अब फटे हुए मौजे लग्जरी के नाम पर बिक रहे हैं. अमीर लोग शौक से खरीद रहे हैं और खुद को ट्रेंडी दिखा रहे हैं. 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: May 11, 2026, 09:34 AM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @celebsimulation
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @celebsimulation

Torn Socks Trend: फैशन की दुनिया में एक नया आइटम सामने आया है. इन दिनों मार्केट में लग्जरी के नाम पर फटे हुए मौजे बिक रहे हैं. ये काफी महंगे हैं. अमीर लोग इन फटे मौजे पहन कर खुद को ट्रेंडी और स्टाइलिश दिखा रहे हैं. आप भी इन मौजों को देख दो बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. 

फैशन के नाम पर कुछ भी चल जाता है. कोई आम आदमी फटे कपड़े पहने तो गरीबी और अमीर आदमी ज्यादा पैसों में फटे कपड़े पहने तो फैशन. इसी फटे कपड़ों के फैशन में एक नया आइटम मार्केट में उतरा है. जिन मौजों को हम पुराना कर फेंक देते हैं, वैसे ही घिसे पिटे और चारों ओर से फटे मौजे महंगे दाम पर लग्जरी आइटम की तरह बिक रहे हैं. इतना ही नहीं, अमीर लोग इन मौजों को खरीद कर पहन रहे हैं और खुद को स्टाइलिश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. फैशन की दुनिया में ये मौजे नया ट्रेंड लेकर आए हैं. चलिए जानते हैं एक जोड़ी मौजे खरीदने के लिए आपको कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

शौक से खरीद रहे अमीर लोग

इंस्टाग्राम पर @celebsimulation नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार, एक जोड़ी मौजों की कीमत 390 डॉलर यानी करीब 36 हजार भारतीय रुपये है. इतने महंगे होने के बाद भी अमीर लोग इसे शौक से खरीद रहे हैं और पहन कर ट्रेंडी बन रहे हैं. 

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लग्जरी ब्रांड्स ने दिया नया लुक

ऐसा नहीं है कि फटे कपड़ों का ये पहला और नया ट्रेंड है. मार्केट में फटी जींस, टीशर्ट, जैकेट जैसे कपड़े खूब धड़ल्ले से बिकते हैं. अब ये ट्रेंड फटे मौजों तक पहुंच चुका है. जिन मौजों को हम पुराने समझकर फेंक देते हैं वैसे मौजों को लग्जरी ब्रांड्स ने नया लुक देकर मार्केट में उतार दिया है और लग्जरी और ट्रेंडी के नाम पर खूब खरीदे जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये मौजे पहनने से फटे हैं, बल्कि ये जानबूझकर फाड़े गए हैं. इन मौजों को अलग अलग रंग और डिजाइन में फाड़ा गया है ताकि कई तरह के पैटर्न तैयार किए जा सकें. कुछ मौजों में छोटे छेद हैं तो कुछ में बड़े छेद हैं. 

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एक जोड़ी मौजों की कीमत 

अगर आप भी इन मौजों को खरीदने की सोच रहे हैं और आप भी खुद को स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि इनकी कीमत ब्रांड और पैटर्न पर डिपेंड करती है. एक पॉपुलर लग्जरी ब्रांड की एक जोड़ी फटे मौजे की कीमत 15 हजार से 40 हजार रुपये तक बजाई जा रही है. कुछ एक्सक्लूसिव डिजाइन या पैटर्न वाले एक जोड़ी मौजे की कीमत 80 हजार रुपये से भी ज्यादा बजाई जा रही है.

कुछ लोग इन फटे मौजों का ट्रेंड देख इसे कला या रचनात्मकता बताएंगे. वहीं कुछ लोगों सोचेंगे कि फैशन कितना आगे बढ़ गया है. किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन लोग अपनी मर्जी से फटे हुए मौजे पहनेंगे. यही वजह है कि ऐसी चीजें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं. सवाल ये नहीं कि फैशन के नाम पर ये सही है या गलत. सवाल ये है कि क्या इसके लिए आप अपनी जेब ढीली करेंगे या इसे अमीरों के चोचले समझकर खुद को दूर कर लेंगे.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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