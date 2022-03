इस तस्वीर में छिपे हैं कुल 9 जानवर? नाम बताने में लोगों के दिमाग का हुआ दही; 99% हुए फेल

Optical Illusion Puzzle: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है. इस तस्वीर में कुल 9 जानवर छिपे हुए हैं. इस तस्वीर को देखकर बड़े-बड़े समझदार कंफ्यूज हो रहे हैं. दरअसल, तस्वीर में कुल 9 जानवर बने हुए हैं. आपको इस तस्वीर में बने सभी जानवरों का नाम बताना है. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि तस्वीर को दर्जनों बार गौर से देखने के बाद भी लोग सभी 9 जानवरों का नाम नहीं बता पा रहे हैं.

तस्वीर को देखकर अधिकतर लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई 4 जानवर का नाम बता पा रहा है तो कोई 5 जानवर का नाम बता पा रहा है. 99 परसेंट लोग इस तस्वीर में छिपे सभी जानवरों का नाम नहीं बता पा रहे हैं. इस तस्वीर में छिपे सभी 9 जानवरों का नाम बताने वालों को सोशल मीडिया पर लोग जीनियस की उपाधि दे रहे हैं. हालांकि दो-तीन लोग ही तस्वीर में दिख रहे सभी 9 जानवरों का नाम बता पाए हैं.

अब आप कोशिश करके देखिए और तस्वीर से जुड़े सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए. आपको ढूंढकर बताना है कि तस्वीर में वो कौन से 9 जानवर हैं? अपने जवाब कमेंट करके बताइए. बहुत सारे लोग तस्वीर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनके दिमाग की भी परीक्षा ले रहे हैं. अगर आप भी अपने किसी दोस्त के दिमाग की परीक्षा लेना चाहते हैं तो उनके साथ तस्वीर शेयर कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या उन्हें सवाल का सही जवाब पता है. देखें तस्वीर-

There are 9 animals in this optical illusion..

Which one do you see first?? pic.twitter.com/eogpZai2gv

— Ayeza (@Ayezajamil) March 30, 2022