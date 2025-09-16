मौत को छू कर टक से आया वापस! हाईवे पर गाड़ी के सामने आया ट्रक, फिर हुआ कुछ ऐसा कि हलक में आ गई जान

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते शख्स के सामने अचानक ट्रक आ जाता है. गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है, लेकिन शख्स सुरक्षित बच जाता है. वीडियो हेलमेट पहनने और सावधानी बरतने का महत्वपूर्ण सबक देता है.
Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर सड़क हादसों से जुड़े कई वीडियो सामने आते हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जा रहा था. तभी अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया. ट्रक की टक्कर से गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन शख्स को किसी तरह की चोट नहीं आई. यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया. वीडियो को देख लोग कह रहे हैं कि यह मौत से बाल-बाल बचने की घटना है.
तेज़ रफ्तार, ट्रक और पल में हुआ हादसा
वीडियो में दिखता है कि शख्स अपने वाहन को तेज़ गति से चलाते हुए आगे बढ़ रहा था. उसकी आगे चल रही पिक-अप गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी. जैसे ही वह ओवरटेक कर रहा था, सामने से ट्रक तेज़ी से आता है और भिड़ंत हो जाती है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के कई हिस्से टूट कर बिखर गए. लेकिन गाड़ी चला रहा शख्स गिरने के बाद खुद को संभाल लेता है. वह उठता है, अपने कपड़े झाड़ता है और बिना चोट के खड़ा हो जाता है. यही वजह है कि वीडियो देखकर लोग हैरानी में हैं.
इंस्टाग्राम पर छाया वीडियो
इस वीडियो इंस्टाग्राम पर @motorheart_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इसमें @live.to.ride7 के साथ मिलकर यह कंटेंट शेयर किया गया. वीडियो अब तक मिलियन में व्यूज पा चुका है और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “भाई ने जीवन का पूरा लक एक ही बार में इस्तेमाल कर लिया,” तो किसी ने लिखा, “लगता है भाई के पास अनलिमिटेड लक है.” कई लोगों ने हेलमेट पहनने की सलाह भी दी.
हेलमेट का महत्व और सबक
इस हादसे से एक महत्वपूर्ण सबक भी सामने आया है. लोग वीडियो देखकर बता रहे हैं कि अगर हेलमेट पहनते तो दुर्घटनाओं में जान बचाई जा सकती है. तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना बेहद ज़रूरी है. यह वीडियो सिर्फ रोमांचक नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी देता है कि सड़क पर सावधानी कितनी ज़रूरी है. इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए हेलमेट पहनें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें. यह वीडियो दिखाता है कि किस तरह एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है.