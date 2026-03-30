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लंदन भूल जाओ, गोवा देखो! विदेशी टूरिस्ट ने Swiggy से मंगाया राशन, डिलीवरी स्पीड देख उड़ गए होश

गोवा घूमने आई एक ब्रिटिश महिला भारत की ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विस देखकर हैरान रह गई. ₹822 का सामान सिर्फ 20 मिनट में घर पहुंचने पर उसने ब्रिटेन की सेवाओं को पीछे छोड़ने की बात कही. जानिए क्या-क्या मंगाया इस विदेशी टूरिस्ट ने और क्यों वायरल हो रहा है उसका यह वीडियो.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:08 AM IST
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लंदन भूल जाओ, गोवा देखो! विदेशी टूरिस्ट ने Swiggy से मंगाया राशन, डिलीवरी स्पीड देख उड़ गए होश

Goa Tourist Viral Video: गोवा घूमने आई एक विदेशी महिला का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस महिला ने भारत के क्विक-कॉमर्स सिस्टम को लेकर ऐसा अनुभव शेयर किया, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह गए. महिला ने दिखाया कि कैसे भारत में ऑनलाइन ग्रोसरी खरीदना बेहद आसान, तेज और सस्ता है. यही वजह है कि उसका वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

क्या 20 मिनट में घर पहुंच ग्रोसरी ऑर्डर?

वीडियो में क्लो नाम की महिला ने बताया कि उसने गोवा में रहते हुए स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए ग्रोसरी ऑर्डर किया. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसका ऑर्डर करीब 20 मिनट में उसके दरवाजे पर पहुंच गया. उसने यह भी कहा कि कई बार डिलीवरी इससे भी तेज़ हो सकती है. इस स्पीड ने उसे काफी प्रभावित किया और उसने भारत के सिस्टम की तारीफ की.

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क्लो ने अपने वीडियो में ऑर्डर किए गए सामान को अनबॉक्स करते हुए दिखाया. इसमें धनिया, लहसुन, चेरी टमाटर, इंग्लिश खीरा, फेटा चीज़ और ब्रांडेड डॉग फूड शामिल थे. उसे खासतौर पर इस बात ने चौंकाया कि ताजा सब्जियां और पालतू जानवरों का खाना इतनी जल्दी और आसानी से मिल गया. यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था.

 

 

(पढ़ें: त्रिशूल लिए खड़े दिखे शिवजी! तुंगनाथ की चोटियों पर दिखा रोंगटे खड़े कर देने वाला Video)

क्या UK में नहीं मिलती ऐसी सुविधा?

क्लो ने अपने अनुभव को UK से तुलना करते हुए बताया कि वहां इतनी तेज और सस्ती डिलीवरी मिलना लगभग नामुमकिन है. उसने कहा कि UK में ग्रोसरी डिलीवरी में ज्यादा समय लगता है और कीमतें भी काफी ज्यादा होती हैं. इसी वजह से भारत का यह सिस्टम उसे बेहद सुविधाजनक और किफायती लगा. डिलीवरी की स्पीड के साथ-साथ कीमतों ने भी क्लो को चौंका दिया. उसने बताया कि तीन पैकेट डॉग फूड उसे करीब £3.37 (लगभग 439 रुपये) में मिले, जो UK के मुकाबले काफी सस्ते हैं. वहीं कुल 822 रुपये का सामान महज 29 मिनट में उसके घर पहुंच गया. उसने इन कीमतों को अफोर्डेबल बताते हुए अपने फॉलोअर्स से भी राय मांगी.

इस वीडियो के बाद एक बार फिर भारत के तेजी से बढ़ते क्विक-कॉमर्स सेक्टर की चर्चा शुरू हो गई है. क्लो ने साफ कहा कि UK जैसे देशों को भारत से सीखने की जरूरत है. भारत में जिस तरह से टेक्नोलॉजी और सर्विस का इस्तेमाल हो रहा है, वह ना सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी प्रभावित कर रहा है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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