Advertisement
trendingNow12989093
Hindi Newsजरा हटके

हिरण का मीट बहुत टेस्टी होता है... सफारी में गाइड की हरकतों ने सबको किया शर्मिंदा, वायरल हुआ पोस्ट

Tourist Video From Jim Corbett Safari: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक टूरिस्ट ने गाइड की हरकतों का वीडियो शेयर किया, जिसमें वह सफारी के दौरान सोता दिखा, तंबाकू ऑफर करता और पार्क में कचरा फैलाता दिखा. वीडियो वायरल होने के बाद अब अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिरण का मीट बहुत टेस्टी होता है... सफारी में गाइड की हरकतों ने सबको किया शर्मिंदा, वायरल हुआ पोस्ट

Jim Corbett National Park: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने पहुंचे टूरिस्ट रतन ढिल्लों का अनुभव सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. उन्होंने बताया कि उनका गाइड पूरे सफारी के दौरान सोता रहा, तंबाकू ऑफर करता रहा और जंगल में कचरा फेंकता रहा. ढिल्लों ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, “हमारा गाइड एक घंटे तक सोया रहा, फिर उठा तो बस इतना कहा, ‘हिरण का मीट अच्छा लगता है’. उसने पार्क, वाइल्डलाइफ या कंजर्वेशन पर एक शब्द तक नहीं बोला.” इस व्यवहार ने न सिर्फ भारतीय टूरिस्ट्स को बल्कि साथ आए विदेशी मेहमानों को भी शर्मिंदा कर दिया.

यह भी पढ़ें: ​छुट्टी मांगने के लिए एम्प्लाई ने लगाया घर का माइक्रोवेव ओवन वाला जुगाड़, 'बीप बीप' सुनकर डर गया बॉस

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

Add Zee News as a Preferred Source

इस पोस्ट को 2.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले और सैकड़ों लोगों ने इस पर अपनी राय दी. कुछ यूजर्स ने कहा कि विदेशों के गाइड्स की तुलना में भारतीय गाइड्स बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हैं. वहीं कुछ ने ढिल्लों के अनुभव से असहमति जताते हुए कहा, “हम कई बार कॉर्बेट गए हैं, गाइड्स बेहद नियमों का पालन करते हैं और विनम्र रहते हैं.” कई लोगों ने इस घटना को भारत के पर्यटन सिस्टम की कमजोरी बताया. ढिल्लों ने लिखा, “यही हमारी असफलता है जब हमारी नेचुरल हेरिटेज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही उसका सम्मान नहीं करते.” उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार से देश की छवि पर बुरा असर पड़ता है.

 

 

यह भी पढ़ें: बहूरानी ऑपरेशन थियेटर में कर रही थी ऑपरेशन, ससुर ने आकर किया ऐसा काम! देखने वाले रह गए चौकन्ने

क्या अधिकारियों ने इस मामले पर कार्रवाई की?

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर साकेत बदोला ने तुरंत जांच के आदेश दिए. उन्होंने कहा, “ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है. जांच पूरी होने तक संबंधित गाइड को बैन किया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.” यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है क्या भारत में वाइल्डलाइफ टूरिज्म की ट्रेनिंग और निगरानी को और सख्त करने की जरूरत है? अगर गाइड ही प्रकृति के प्रति असंवेदनशील हैं, तो पर्यटक क्या सीखेंगे? उम्मीद है कि यह मामला देशभर के टूरिज्म सिस्टम के लिए एक चेतावनी साबित होगा.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

jim corbetttouristSafari

Trending news

₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'