हिरण का मीट बहुत टेस्टी होता है... सफारी में गाइड की हरकतों ने सबको किया शर्मिंदा, वायरल हुआ पोस्ट

Jim Corbett National Park: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने पहुंचे टूरिस्ट रतन ढिल्लों का अनुभव सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. उन्होंने बताया कि उनका गाइड पूरे सफारी के दौरान सोता रहा, तंबाकू ऑफर करता रहा और जंगल में कचरा फेंकता रहा. ढिल्लों ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, “हमारा गाइड एक घंटे तक सोया रहा, फिर उठा तो बस इतना कहा, ‘हिरण का मीट अच्छा लगता है’. उसने पार्क, वाइल्डलाइफ या कंजर्वेशन पर एक शब्द तक नहीं बोला.” इस व्यवहार ने न सिर्फ भारतीय टूरिस्ट्स को बल्कि साथ आए विदेशी मेहमानों को भी शर्मिंदा कर दिया.

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

इस पोस्ट को 2.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले और सैकड़ों लोगों ने इस पर अपनी राय दी. कुछ यूजर्स ने कहा कि विदेशों के गाइड्स की तुलना में भारतीय गाइड्स बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हैं. वहीं कुछ ने ढिल्लों के अनुभव से असहमति जताते हुए कहा, “हम कई बार कॉर्बेट गए हैं, गाइड्स बेहद नियमों का पालन करते हैं और विनम्र रहते हैं.” कई लोगों ने इस घटना को भारत के पर्यटन सिस्टम की कमजोरी बताया. ढिल्लों ने लिखा, “यही हमारी असफलता है जब हमारी नेचुरल हेरिटेज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही उसका सम्मान नहीं करते.” उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार से देश की छवि पर बुरा असर पड़ता है.

Meet our guide for the day at Jim Corbett National Park and unfortunately, this is what he had to offer: tobacco. We even had to stop him from littering by throwing the packet on the ground. After taking a long one-hour nap during the safari, he woke up only to say, “Deer meat… pic.twitter.com/0PZlkWB6Wx — Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) November 3, 2025

क्या अधिकारियों ने इस मामले पर कार्रवाई की?

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर साकेत बदोला ने तुरंत जांच के आदेश दिए. उन्होंने कहा, “ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है. जांच पूरी होने तक संबंधित गाइड को बैन किया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.” यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है क्या भारत में वाइल्डलाइफ टूरिज्म की ट्रेनिंग और निगरानी को और सख्त करने की जरूरत है? अगर गाइड ही प्रकृति के प्रति असंवेदनशील हैं, तो पर्यटक क्या सीखेंगे? उम्मीद है कि यह मामला देशभर के टूरिज्म सिस्टम के लिए एक चेतावनी साबित होगा.