सावधान! होटल बुक करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें; उदयपुर में 'लेक व्यू' के नाम पर ग्राहकों को थमा दिया 'वॉलपेपर'

Fake Window View: उदयपुर घूमने आए कुछ पर्यटकों ने जब होटल में लेक व्यू कमरा बुक किया तो उन्हें उम्मीद थी कि खिड़की से झील का सुंदर नजारा दिखाई देगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरा साफ-सुथरा है, बेड लगा हुआ है और सामान भी फर्श पर रखा है. मोटे पर्दों से हल्की रोशनी छनकर आ रही है, जिससे लगता है कि बाहर जरूर कोई खूबसूरत दृश्य होगा.

पर्दा खोलने से पहले क्या कहा गया?

वीडियो बना रहा शख्स पूरे उत्साह से कैमरे पर कहता है कि वे अभी अपना लेक व्यू दिखाने वाले हैं. उसकी आवाज में खुशी और एक्साइटमेंट साफ झलकती है. वह बार-बार कहता है कि यह सीधा खिड़की से दिखने वाला लेक व्यू है, जिससे देखने वालों को भी लगता है कि अब कुछ शानदार सामने आने वाला है. जैसे ही पर्दा हटाया जाता है, वहां झील नहीं बल्कि एक बड़ी सी फोटो वाली वॉलपेपर नजर आती है. उस पर झील, पेड़ और इमारतों की तस्वीर छपी हुई है, जो पहली नजर में असली लग सकती है. लेकिन कुछ ही सेकंड में यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक प्रिंटेड तस्वीर है, कोई असली नजारा नहीं.

वॉलपेपर हटाने पर क्या दिखा?

इसके बाद वह आदमी वॉलपेपर को खिड़की से हटाता है. जैसे ही वह हटता है, सामने दूसरी इमारत की दीवार और खाली जमीन दिखाई देती है. वहां न कोई झील है, न खुला नजारा, बस एक कंक्रीट की दीवार है. यह देखकर वह निराशा जताता है, जबकि पीछे से वीडियो बना रहा शख्स हंसते हुए इस अजीब सिचुएशन को रिकॉर्ड करता रहता है. 2 फरवरी को पोस्ट हुआ यह वीडियो अब तक 6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि कम से कम होटल वालों ने अच्छा व्यू तो दे दिया. वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि क्या पर्यटकों ने गूगल मैप या रिव्यू नहीं देखे थे. कई यूजर्स ने इसे ठेठ भारतीय जुगाड़ बताया.

यह वीडियो इतने मजेदार तरीके से सामने आया कि लोग खुद को हंसने से रोक नहीं पाए. उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर में झील की जगह वॉलपेपर मिलना लोगों को चौंकाने के साथ-साथ एंटरटेन भी कर गया.