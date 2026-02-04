Advertisement
trendingNow13097295
Hindi Newsजरा हटकेसावधान! होटल बुक करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें; उदयपुर में लेक व्यू के नाम पर ग्राहकों को थमा दिया वॉलपेपर

सावधान! होटल बुक करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें; उदयपुर में 'लेक व्यू' के नाम पर ग्राहकों को थमा दिया 'वॉलपेपर'

Udaipur Lake View Hotel: उदयपुर घूमने आए कुछ पर्यटकों ने जब होटल में लेक व्यू कमरा बुक किया तो उन्हें उम्मीद थी कि खिड़की से झील का सुंदर नजारा दिखाई देगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरा साफ-सुथरा है, बेड लगा हुआ है और सामान भी फर्श पर रखा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! होटल बुक करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें; उदयपुर में 'लेक व्यू' के नाम पर ग्राहकों को थमा दिया 'वॉलपेपर'

Fake Window View: उदयपुर घूमने आए कुछ पर्यटकों ने जब होटल में लेक व्यू कमरा बुक किया तो उन्हें उम्मीद थी कि खिड़की से झील का सुंदर नजारा दिखाई देगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरा साफ-सुथरा है, बेड लगा हुआ है और सामान भी फर्श पर रखा है. मोटे पर्दों से हल्की रोशनी छनकर आ रही है, जिससे लगता है कि बाहर जरूर कोई खूबसूरत दृश्य होगा.

पर्दा खोलने से पहले क्या कहा गया?

वीडियो बना रहा शख्स पूरे उत्साह से कैमरे पर कहता है कि वे अभी अपना लेक व्यू दिखाने वाले हैं. उसकी आवाज में खुशी और एक्साइटमेंट साफ झलकती है. वह बार-बार कहता है कि यह सीधा खिड़की से दिखने वाला लेक व्यू है, जिससे देखने वालों को भी लगता है कि अब कुछ शानदार सामने आने वाला है. जैसे ही पर्दा हटाया जाता है, वहां झील नहीं बल्कि एक बड़ी सी फोटो वाली वॉलपेपर नजर आती है. उस पर झील, पेड़ और इमारतों की तस्वीर छपी हुई है, जो पहली नजर में असली लग सकती है. लेकिन कुछ ही सेकंड में यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक प्रिंटेड तस्वीर है, कोई असली नजारा नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: महीने की सैलरी 2 लाख से ज्यादा, फिर भी कोई नहीं करना चाहता ये 5 काम! क्या आप उठाएंगे ये रिस्क?

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @viralchuski

 

वॉलपेपर हटाने पर क्या दिखा?

इसके बाद वह आदमी वॉलपेपर को खिड़की से हटाता है. जैसे ही वह हटता है, सामने दूसरी इमारत की दीवार और खाली जमीन दिखाई देती है. वहां न कोई झील है, न खुला नजारा, बस एक कंक्रीट की दीवार है. यह देखकर वह निराशा जताता है, जबकि पीछे से वीडियो बना रहा शख्स हंसते हुए इस अजीब सिचुएशन को रिकॉर्ड करता रहता है. 2 फरवरी को पोस्ट हुआ यह वीडियो अब तक 6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि कम से कम होटल वालों ने अच्छा व्यू तो दे दिया. वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि क्या पर्यटकों ने गूगल मैप या रिव्यू नहीं देखे थे. कई यूजर्स ने इसे ठेठ भारतीय जुगाड़ बताया.

यह भी पढ़ें: ये है 'सुपरहीरो' मां! पति के बिना Uber ड्राइवर बनकर पाल रही 3 बच्चे, कहानी सुनकर भर आएंगी आंखें

यह वीडियो इतने मजेदार तरीके से सामने आया कि लोग खुद को हंसने से रोक नहीं पाए. उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर में झील की जगह वॉलपेपर मिलना लोगों को चौंकाने के साथ-साथ एंटरटेन भी कर गया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

UdaipurTouristslake view

Trending news

जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
earthquake
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
डोकलाम, LAC, चीनी टैंक और राहुल गांधी... एक ही विषय पर राहुल गांधी सही और गलत कैसे?
Rahul Gandhi
डोकलाम, LAC, चीनी टैंक और राहुल गांधी... एक ही विषय पर राहुल गांधी सही और गलत कैसे?