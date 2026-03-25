इसके आगे जिम वर्कआउट भी फेल... नगालैंड के मंत्री ने शेयर किया का ऐसा वीडियो, जिसे देख दंग रह जाएंगे आप

Viral Video: पर्यटन मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग (Temjen Imna Along) आपने बेबाक बयानों और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट @AlongImna पर 24 मार्च को एक वीडियो साझा किया. वीडियो में लोंगवा का ढोल खींचने वाला समारोह (Log Drum Pulling Ceremony) हो रहा है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ये लोंगवा में होने वाला ढोल खींचने का समारोह है. यह प्रथा हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है और आज ये प्रथा एकता, शक्ति और समृद्ध नागा विरासत के संरक्षण का प्रतीक है. चलिए इस प्रथा के बारे में जानते हैं. वीडियो में नजर आता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग पहाड़ों पर ढोल को खींचकर ले जा रहे हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, नागालैंड में लॉग ड्रम पुलिंग (Log Drum Pulling) एक पारंपरिक और पवित्र उत्सव है. ये उत्सव मुख्य तौर पर कोन्यक (Konyak) और तिखीर (Tikhir) जैसी नागा जनतातियों द्वारा बनाया जाता है. इसमें सबसे पहले एक बड़े पेड़ को तराशा जाता है. फिर इस लकड़ी से एक 'खम' या 'शम' नामक बड़ा ढोल (Log Drum) बनाया जाता है. इसके बाद इस ढोल को लोग खींचकर जंगलों से गांव के मुख्य केंद्र तक लेकर जाते हैं. ये समारोह एकता, शक्ति और विरासत का प्रतीक है.

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इस प्रथा की मुख्य विशेषताएं

ढोल को खींचना सिर्फ एक प्रथा नहीं, बल्कि अनुष्ठान है. इस प्रोसेस में पुरुष वनों से ढोल खींचने के लिए लकड़ियों का उपयोग करते हैं. इस दौरान महिलाएं ढोल खींचकर ला रहे पुरुषों के लिए दावत या खाने पीने का इंतजाम करती हैं. इस प्रथा में इस बड़े ढोल को स्त्री रूप माना जाता है. माना जाता है कि इसमें अपनी इच्छाशक्ति होती है.

इसके सामने तो Gym वाला Workout भी fail है This is the log drum Pulling ceremony in Longwa. A practice rooted in days of our ancestors, today it symbolizes unity, strength, and the preservation of a rich Naga heritage. pic.twitter.com/NNEtCpR5Fw — Temjen Imna Along (@AlongImna) March 24, 2026

कहां रखा जाता है ये ढोल?

जब पुरुष जंगल से ढोल खींचकर गांव में ले आते हैं तब ढोज को समुदायिक मोरंग या गांव के मुखिया के घर स्थातित कर​ दिया जाता है. प्रथा सीमाओं से नहीं बदलती हैं, इस बात का भी उदाहरण देखने को मिलता है. इस ऐतिहासिक प्रथा में कभी-कभी म्यांमार के कोन्याक समुदाय के लोग भी शामिल हो जाते हैं. ये सीमा पार भी एकता को दर्शाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.