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Hindi Newsजरा हटकेइसके आगे जिम वर्कआउट भी फेल... नगालैंड के मंत्री ने शेयर किया का ऐसा वीडियो, जिसे देख दंग रह जाएंगे आप

इसके आगे जिम वर्कआउट भी फेल... नगालैंड के मंत्री ने शेयर किया का ऐसा वीडियो, जिसे देख दंग रह जाएंगे आप

Temjen Imna Along x post Viral: नागालैंड के वर्तमान उच्च शिक्षा और पर्यटन मंत्री 'तेमजेन इम्ना अलॉन्ग' ने अपने एक्स अकाउंट से लोंगवा में होने वाले ढोल खींचने के समारोह (Log Drum Pulling Ceremony) का एक वीडियो शेयर किया. इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "इसके सामने तो जिम वाला वर्कआउट भी फेल है. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि जनता ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 25, 2026, 12:08 PM IST
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इसके आगे जिम वर्कआउट भी फेल... नगालैंड के मंत्री ने शेयर किया का ऐसा वीडियो, जिसे देख दंग रह जाएंगे आप

Viral Video: पर्यटन मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग (Temjen Imna Along) आपने बेबाक बयानों और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट @AlongImna पर 24 मार्च को एक वीडियो साझा किया. वीडियो में लोंगवा का ढोल खींचने वाला समारोह (Log Drum Pulling Ceremony) हो रहा है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ये लोंगवा में होने वाला ढोल खींचने का समारोह है. यह प्रथा हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है और आज ये प्रथा एकता, शक्ति और समृद्ध नागा विरासत के संरक्षण का प्रतीक है. चलिए इस प्रथा के बारे में जानते हैं. वीडियो में नजर आता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग पहाड़ों पर ढोल को खींचकर ले जा रहे हैं. 

मिली जानकारी के अनुसार, नागालैंड में लॉग ड्रम पुलिंग (Log Drum Pulling) एक पारंपरिक और पवित्र उत्सव है. ये उत्सव मुख्य तौर पर कोन्यक (Konyak) और तिखीर (Tikhir) जैसी नागा जनतातियों द्वारा बनाया जाता है. इसमें सबसे पहले एक बड़े पेड़ को तराशा जाता है. फिर इस लकड़ी से एक 'खम' या 'शम' नामक बड़ा ढोल (Log Drum) बनाया जाता है. इसके बाद इस ढोल को लोग खींचकर जंगलों से गांव के मुख्य केंद्र तक लेकर जाते हैं. ये समारोह एकता, शक्ति और विरासत का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें: अंकल और चूहों का अनोखा याराना, इशारे पर डिवाइडर से बाहर आ जाते हैं मेहमान, ऐसे करते हैं पार्टी

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इस प्रथा की मुख्य विशेषताएं

ढोल को खींचना सिर्फ एक प्रथा नहीं, बल्कि अनुष्ठान है. इस प्रोसेस में पुरुष वनों से ढोल खींचने के लिए लकड़ियों का उपयोग करते हैं. इस दौरान महिलाएं ढोल खींचकर ला रहे पुरुषों के लिए दावत या खाने पीने का इंतजाम करती हैं. इस प्रथा में इस बड़े ढोल को स्त्री रूप माना जाता है. माना जाता है कि इसमें अपनी इच्छाशक्ति होती है. 

कहां रखा जाता है ये ढोल?

जब पुरुष जंगल से ढोल खींचकर गांव में ले आते हैं तब ढोज को समुदायिक मोरंग या गांव के मुखिया के घर स्थातित कर​ दिया जाता है. प्रथा सीमाओं से नहीं बदलती हैं, इस बात का भी उदाहरण देखने को मिलता है. इस ऐतिहासिक प्रथा में कभी-कभी म्यांमार के कोन्याक समुदाय के लोग भी शामिल हो जाते हैं. ये सीमा पार भी एकता को दर्शाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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