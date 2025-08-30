20000 रुपये का चालान भरने के बाद भी नहीं मानी ये स्टंटबाज लड़की, बोली- चाहे 40,000 भी लगे, लेकिन मैं तो...
Traffic Challan Viral Video: एक महिला स्टंट राइडर का वीडियो सामने आया, जिसमें उसे ₹20,000 का चालान भरना पड़ा. लेकिन जुर्माना भरने के बाद भी उसने कहा कि चाहे चालान ₹20,000 हो या ₹40,000, वह स्टंट करना नहीं छोड़ेगी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:29 AM IST
Dangerous Stunts Video: पब्लिक रोड पर व्हीली, स्टॉपी और बर्नआउट जैसे स्टंट करना बेहद खतरनाक है. ये न सिर्फ स्टंट करने वाले की जान को खतरे में डालते हैं बल्कि राह चलते लोगों की जिंदगी भी जोखिम में आ जाती है. कई बार ये खतरनाक खेल गंभीर हादसों और मौत तक की वजह बन सकते हैं. इसके अलावा, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: असंभव! सफेद आंख, ऑरेन्ज शरीर... धरती पर पहली बार नजर आई ऐसी शार्क, देखते ही लोग बोले- ये तो स्वर्ग लोक से आई है

 

सोशल मीडिया पर क्यों बढ़ रहा है स्टंट का ट्रेंड?

आजकल सोशल मीडिया पर स्टंट वीडियो शेयर करना एक ट्रेंड बन गया है. कई लोग सिर्फ व्यूज और पॉपुलैरिटी के लिए जानलेवा करतब दिखाते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस चालान काटती है ताकि लोग डरें और दोबारा ऐसा न करें. लेकिन हर बार चालान काम नहीं करता. एक महिला स्टंट राइडर का वीडियो सामने आया, जिसमें उसे ₹20,000 का चालान भरना पड़ा. लेकिन जुर्माना भरने के बाद भी उसने कहा कि चाहे चालान ₹20,000 हो या ₹40,000, वह स्टंट करना नहीं छोड़ेगी. वीडियो में उसने अपने हेटर्स को चैलेंज देते हुए कहा, "ट्रेंड में तो हम कल भी थे, और ट्रेंड में तो हम आज भी हैं."

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यह भी पढ़ें: मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है… बाढ़ में डर से कांपती हुई पाकिस्तानी महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग का Video वायरल

चालान के बाद भी जारी रखे स्टंट वीडियो

यह वीडियो 1 अगस्त को अपलोड हुआ था. इसके बाद से लड़की ने कई और स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए. वह कस्टमाइज्ड हीरो स्प्लेंडर बाइक पर स्टंट करती है, जिस पर ब्लैक रैप और एलॉय व्हील लगे हुए हैं. ज्यादातर वीडियोज में वह चलती बाइक पर खड़े होकर हाथ फैलाती है, बिल्कुल शाहरुख खान के पोज की तरह. कुछ वीडियोज में वह बिना हैंडल पकड़े गानों पर झूमते हुए बाइक चलाती दिखाई देती है.

;