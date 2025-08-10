'आंसू' बने सबसे बड़ा हथियार! ट्रैफिक पुलिस के सामने रोने लगी लड़की, बिना चालान भरे ही छुड़वा ली स्कूटी

Girl crying to release scooty: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ लड़कियां ट्रैफिक पुलिस से अपनी स्कूटी छुड़वाने के लिए पहले बातचीत करतू हैं. इसके बाद रोने लगती हैं. नो-पार्किंग जोन पर स्कूटी पार्किंग के चलते पुलिस उसे जब्त कर लेती है. हालांकि यह वीडियो तब चर्चा का विषय बन गया, जब इसमें एक लड़की रोने लगती है और उसके आंसुओं को देखकर पुलिस वाले अंत में उनके स्कूटर को छोड़ देते हैं. इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या भावनात्मक अपील नियमों को तोड़ने का एक आसान तरीका बन गई है?

वीडियो हुआ वायरल

वीडियो की शुरुआत में दो लड़कियां ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी के पास खड़ी हैं. जहां एक लड़की पुलिस वालों से बातचीत कर रही है और दूसरी लड़की रोने लगती है. पहले ट्रैफिक पुलिसकर्मी उन्हें समझाता है. हालांकि लड़कियां बार-बार उनसे स्कूटर छोड़ने की गुहार लगाती हैं. बातचीत के दौरान एक लड़की अचानक रोने लगती है, जिससे माहौल बदल जाता है. शुरुआत में तो साफ दिख रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहले उन्हें समझा रहा है, लेकिन जब लड़की जोर-जोर से रोने लगती है, तो पुलिस वालों का रवैया थोड़ा नरम पड़ जाता है. वीडियो के अंत में पुलिसकर्मी उनके स्कूटी को लौटाते हुए दिखते हैं.

In Surat, traffic police towed a vehicle of a Girl, and then Girl cried and Requested so much until the vehicle was released

बहस का मुद्दा

यह वीडियो वायरल होने के बाद एक तरफ कुछ लोग पुलिस के इस नरम रवैये की आलोचना कर रहे हैं. उनका कहना है कि कानून का पालन सबके लिए समान होना चाहिए और आंसू दिखाकर नियमों से बचा नहीं जा सकता. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि अगर कोई लड़का ऐसी स्थिति में होता, तो क्या उसे भी इतनी आसानी से छोड़ दिया जाता? वहीं कुछ यूजर्स इसे हंसी-मजाक की दृष्टि से देख रहे हैं.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी है. दरअसल ये वीडियो @gharkekalesh नाम के अकाउंट से एक्स पर शेयर किया गया है. जहां वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि सूरत में ट्रैफिक पुलिस ने एक लड़की की गाड़ी टो कर ली, फिर लड़की तब तक रोती रही और मिन्नतें करती रही जब तक गाड़ी नहीं छोड़ी गई. वहीं वीडियो को लेकर एक यूजर ने लिखा- लगता है भाई अंकल पिघल गए. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि ड़कियों का सबसे बड़ा हथियार उनके आंसू हैं, ये आज देख लिया.