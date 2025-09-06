दर्दनाक हादसा: शार्क के हमले से दहला सिडनी का समुद्र तट, लॉन्ग रीफ बीच पर एक सर्फर की गई मौत!
Advertisement
trendingNow12911067
Hindi Newsजरा हटके

दर्दनाक हादसा: शार्क के हमले से दहला सिडनी का समुद्र तट, लॉन्ग रीफ बीच पर एक सर्फर की गई मौत!

Sydney shark attack​: सिडनी के लॉन्ग रीफ बीच पर शनिवार सुबह 57 वर्षीय सर्फर शार्क के हमले की वजह से मौत हो गया. वह दोस्तों के साथ सर्फिंग कर रहा था. हमला गंभीर था और किनारे लाने के प्रयास के बावजूद उसकी मौत हो गई. समुद्र तट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए और जांच जारी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 06, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दर्दनाक हादसा: शार्क के हमले से दहला सिडनी का समुद्र तट, लॉन्ग रीफ बीच पर एक सर्फर की गई मौत!

Viral News: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के नॉर्दर्न बीचेस इलाके में लॉन्ग रीफ बीच पर शनिवार सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. यह घटना इतनी गंभीर थी कि आस-पास के कई समुद्र तटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया.  न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार, 57 वर्षीय सर्फर शार्क के हमले में मारा गया. वह कुछ दोस्तों के साथ समुद्र में सर्फिंग कर रहा था, 57 वर्षीय स्थानीय व्यक्ति अपने पांच-छह दोस्तों के साथ पैसिफिक महासागर में सर्फिंग कर रहा था. पुलिस ने बताया कि यह हमले दुर्लभ हैं, लेकिन सर्फिंग करने वालों के लिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है. आसपास लोग घटना को देखकर सहम गए.

दरअसल, यह हादसा शनिवार सुबह लगभग 10 बजे हुआ. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित अपने दोस्तों के साथ समुद्र में सर्फिंग कर रहा था. मौसम साफ और लहरें सर्फिंग के लिए अनुकूल थीं. लेकिन कुछ ही समय बाद पानी में हलचल मची और एक शार्क ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया. हमले के तुरंत बाद उसके दोस्तों ने उसे किनारे खींचा और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और पैरामेडिक्स ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों और बहुत ज्यादा खून निकलने के वजह से मौत हो गई. शार्क ने विशेष बताते हैं कि शख्स के निचले हिस्से पर हमला किया.

शार्क की पहचान और सुरक्षा उपाय

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने बताया कि शार्क का आकार बड़ा था और इसे देखने वाले लोग भी मौजूद थे. मृतक और सर्फबोर्ड के अवशेषों की जांच सरकार के विशेषज्ञ करेंगे ताकि शार्क की प्रजाति का पता चल सके. ऑस्ट्रेलिया में गंभीर शार्क हमले आमतौर पर ग्रेट व्हाइट, बुल या टाइगर शार्क से होते हैं. आसपास के समुद्र तटों को कम से कम 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है. स्थानीय सर्फ लाइफसेविंग क्लब ने सभी जल गतिविधियों और प्रशिक्षण को रद्द कर दिया.

ये भी पढ़ें: महिला ने शताब्दी एक्सप्रेस के हैंडसम TTE को देख; चुपके से बनाई वीडियो, फिर कही ऐसी बात कि... 

समुद्र तटों की निगरानी और इतिहास

लाल झंडे के संकेत और ड्रोन सहित वॉटरस्की पर जीवन रक्षक समुद्र तटों की निगरानी कर रहे हैं. इससे पहले सिडनी में 2022 के बाद पहला जानलेवा शार्क हमला है. 1963 के बाद यह शहर का पहला गंभीर मामला भी है. ऑस्ट्रेलिया में 1791 से अब तक 1,280 से अधिक शार्क हमले हुए हैं, जिनमें 250 से ज्यादा मौतें हुई हैं. विशेषज्ञ और अधिकारियों ने लोगों से पानी में जाने से परहेज करने और लाइफगार्ड के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Sydney shark attack

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट अपडेशन पर कांग्रेस हमलावर, सिलीगुड़ी में निकाला प्रोटेस्ट मार्च
LIVE UPDATE
Aaj Ki Taza Khabar: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट अपडेशन पर कांग्रेस हमलावर, सिलीगुड़ी में निकाला प्रोटेस्ट मार्च
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
Maharashtra politics
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
India’s chip dream
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
Mid-air technical snag
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
KA Sengottaiyan
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
S Jaishankar
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
Lal Qila
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
Bihar election
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
Hazratbal Dargah
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
Passing Out Parade 2025
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
;