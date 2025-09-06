दर्दनाक हादसा: शार्क के हमले से दहला सिडनी का समुद्र तट, लॉन्ग रीफ बीच पर एक सर्फर की गई मौत!

Viral News: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के नॉर्दर्न बीचेस इलाके में लॉन्ग रीफ बीच पर शनिवार सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. यह घटना इतनी गंभीर थी कि आस-पास के कई समुद्र तटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार, 57 वर्षीय सर्फर शार्क के हमले में मारा गया. वह कुछ दोस्तों के साथ समुद्र में सर्फिंग कर रहा था, 57 वर्षीय स्थानीय व्यक्ति अपने पांच-छह दोस्तों के साथ पैसिफिक महासागर में सर्फिंग कर रहा था. पुलिस ने बताया कि यह हमले दुर्लभ हैं, लेकिन सर्फिंग करने वालों के लिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है. आसपास लोग घटना को देखकर सहम गए.

दरअसल, यह हादसा शनिवार सुबह लगभग 10 बजे हुआ. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित अपने दोस्तों के साथ समुद्र में सर्फिंग कर रहा था. मौसम साफ और लहरें सर्फिंग के लिए अनुकूल थीं. लेकिन कुछ ही समय बाद पानी में हलचल मची और एक शार्क ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया. हमले के तुरंत बाद उसके दोस्तों ने उसे किनारे खींचा और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और पैरामेडिक्स ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों और बहुत ज्यादा खून निकलने के वजह से मौत हो गई. शार्क ने विशेष बताते हैं कि शख्स के निचले हिस्से पर हमला किया.

शार्क की पहचान और सुरक्षा उपाय

पुलिस ने बताया कि शार्क का आकार बड़ा था और इसे देखने वाले लोग भी मौजूद थे. मृतक और सर्फबोर्ड के अवशेषों की जांच सरकार के विशेषज्ञ करेंगे ताकि शार्क की प्रजाति का पता चल सके. ऑस्ट्रेलिया में गंभीर शार्क हमले आमतौर पर ग्रेट व्हाइट, बुल या टाइगर शार्क से होते हैं. आसपास के समुद्र तटों को कम से कम 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है. स्थानीय सर्फ लाइफसेविंग क्लब ने सभी जल गतिविधियों और प्रशिक्षण को रद्द कर दिया.

समुद्र तटों की निगरानी और इतिहास

लाल झंडे के संकेत और ड्रोन सहित वॉटरस्की पर जीवन रक्षक समुद्र तटों की निगरानी कर रहे हैं. इससे पहले सिडनी में 2022 के बाद पहला जानलेवा शार्क हमला है. 1963 के बाद यह शहर का पहला गंभीर मामला भी है. ऑस्ट्रेलिया में 1791 से अब तक 1,280 से अधिक शार्क हमले हुए हैं, जिनमें 250 से ज्यादा मौतें हुई हैं. विशेषज्ञ और अधिकारियों ने लोगों से पानी में जाने से परहेज करने और लाइफगार्ड के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.