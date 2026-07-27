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चलती ट्रेन के AC कोच में यात्री ने जलाई अगरबत्ती और दीया, बर्थ पर बैठकर करता रहा पूजा; VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

चलती ट्रेन के AC कोच में पूजा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक यात्री ऊपर की बर्थ पर बैठकर दीया और अगरबत्ती जलाकर पूजा करता दिखाई दे रहा है. साथ बैठे एक यात्री ने उसे रोकने की कोशिश की और आग लगने के खतरे के बारे में बताया, लेकिन वह अपनी पूजा में लगा रहा. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने रेलवे से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 27, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:23 PM IST
चलती ट्रेन के AC कोच में यात्री ने जलाई अगरबत्ती और दीया, बर्थ पर बैठकर करता रहा पूजा; VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल
Image Credit: Image credit: X/@JharkhandRail

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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