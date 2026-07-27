/चलती ट्रेन के AC कोच में यात्री ने जलाई अगरबत्ती और दीया, बर्थ पर बैठकर करता रहा पूजा; VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

भारतीय रेलवे में हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं. कई बार अलग-अलग जगहों, भाषाओं और संस्कृतियों से जुड़े लोग एक ही कोच में यात्रा करते हैं. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है. लेकिन कई बार कुछ यात्रियों की लापरवाही दूसरों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बन जाती है.
ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक यात्री AC ट्रेन कोच के अंदर पूजा करता दिखाई दे रहा है. पूजा के दौरान उसने ट्रेन की ऊपर वाली बर्थ पर अगरबत्ती और तेल का दीया जला रखा है, जिसके बाद आसपास बैठे यात्री अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति ट्रेन के AC कोच में ऊपरी बर्थ पर बैठा दिखाई दे रहा है. उसने पूजा करने के लिए अगरबत्ती और दीया जलाया हुआ था. वीडियो में वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यात्री ने यह पूजा उस समय शुरू की, जब कोच में बाकी लोग भी सफर कर रहे थे. एक अन्य यात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसे रोकने की कोशिश की. वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति उसे कई बार 'पंडित जी' कहकर बुलाता है और समझाने की कोशिश करता हुआ भी सुनाई दे रहा है. वह बता रहा है कि ट्रेन के अंदर यह कितना खतरनाक हो सकता है. लेकिन दूसरा यात्री अपनी पूजा में इतना व्यस्त था कि उसने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया.
A video circulating on social media shows a passenger performing prayers on the upper berth of an AC train coach while lighting incense sticks and an oil lamp.
A fellow passenger reportedly intervened, explaining that such acts can be dangerous. Smoke may trigger the train's… pic.twitter.com/79SrmBnAdW
— Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) July 26, 2026
वीडियो बनाने वाले यात्री ने बाद में कोच में बैठे अन्य लोगों से पूछा कि क्या वह व्यक्ति उनके साथ सफर कर रहा है. इस पर कुछ यात्रियों ने मना कर दिया. इसके बाद उसने दोबारा उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की. उसने कहा कि अगरबत्ती के धुएं से ट्रेन का फायर अलार्म सिस्टम एक्टिव हो सकता है. वहीं, खुले दीये की लौ से बंद AC कोच में आग लगने का खतरा भी हो सकता है. हालांकि, वीडियो के अनुसार यात्री ने उसकी वार्निंग को गंभीरता से नहीं लिया और पूजा जारी रखी.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने यात्री के व्यवहार पर नाराजगी जताई. यूजर्स का कहना था कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था और पूजा करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़े. एक यूजर ने लिखा कि ट्रेन में आग जलाना बेहद लापरवाही भरा कदम है और रेलवे को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है.
वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने रेलवे प्रशासन से यात्री की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की. कुछ यूजर्स ने तो ऐसे यात्रियों पर ट्रेन में सफर करने से रोक लगाने तक की बात कह दी. एक यूजर ने लिखा कि रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखे. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि धूम्रपान और खुले में आग जलाना दोनों ही ट्रेन में गलत हैं. कई लोगों ने इसे सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सैकड़ों यात्रियों की जान को खतरे में डालने वाला कदम बताया.
ट्रेन, बस या हवाई जहाज जैसे सार्वजनिक परिवहन में छोटी-सी लापरवाही भी बड़ा हादसा कर सकती है. खासकर AC कोच जैसे बंद स्थानों पर आग या धुएं से ज्यादा खतरा होता है. रेलवे की तरफ से यात्रियों को समय-समय पर सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की जाती है. ट्रेन में ज्वलनशील सामान ले जाने और आग जलाने जैसे काम करने पर रोक होती है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि व्यक्तिगत आस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. लोगों का कहना है कि पूजा-पाठ अपनी जगह जरूरी है, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे दूसरे यात्रियों की जान और सुरक्षा खतरे में पड़े.
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