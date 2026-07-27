/चलती ट्रेन के AC कोच में यात्री ने जलाई अगरबत्ती और दीया, बर्थ पर बैठकर करता रहा पूजा; VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति ट्रेन के AC कोच में ऊपरी बर्थ पर बैठा दिखाई दे रहा है. उसने पूजा करने के लिए अगरबत्ती और दीया जलाया हुआ था. वीडियो में वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यात्री ने यह पूजा उस समय शुरू की, जब कोच में बाकी लोग भी सफर कर रहे थे. एक अन्य यात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसे रोकने की कोशिश की. वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति उसे कई बार 'पंडित जी' कहकर बुलाता है और समझाने की कोशिश करता हुआ भी सुनाई दे रहा है. वह बता रहा है कि ट्रेन के अंदर यह कितना खतरनाक हो सकता है. लेकिन दूसरा यात्री अपनी पूजा में इतना व्यस्त था कि उसने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया.