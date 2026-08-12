ट्रेन में जब हवा रुकने पर खोला गया AC वेंट, तो फटी रह गईं आंखें... देखिए अंदर क्या छुपा था!

Train AC Vent Garbage Video: ट्रेन में सफर के दौरान एसी काम न करने या कम कूलिंग की शिकायत तो हम सब अक्सर करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे रेलवे की लापरवाही के अलावा हमारी अपनी कुछ आदतें भी जिम्मेदार हो सकती हैं? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप अपनी आंखें मलने पर मजबूर हो जाएंगे. एक यात्री ने जब ट्रेन के एसी वेंट को पेचकस से खोला, तो उसके अंदर से ठंडी हवा की जगह कचरे का अंबार निकला.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभजीत दास नाम के एक यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति पेचकस की मदद से ट्रेन के एसी वेंट की ग्रिल को खोलता है. जैसे ही ग्रिल हटती है, वेंट के अंदर चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक की थैलियां, यूज किए हुए चाय के कप और तमाम तरह का कचरा ठूंस-ठूंसकर भरा हुआ नजर आता है. जिस जगह से ताजी हवा आनी चाहिए थी, यात्रियों ने उसे ही अपना पर्सनल डस्टबिन बना डाला था.
कपड़े से साफ करना पड़ा वेंट
वीडियो में आगे दिखता है कि वह शख्स एक कपड़े की मदद से वेंट के अंदर जमा सारा कचरा बाहर निकालता है. वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने कैप्शन में लिखा कि लोग डस्टबिन का इस्तेमाल करने के बजाय ऐसे संकरे मौकों में अपना कचरा ठूंस देते हैं. इसके बाद वही लोग ट्रेन में एसी ठीक से काम न करने की शिकायत करते हैं, जबकि वे यह भूल जाते हैं कि इसके जिम्मेदार वे खुद हैं.
जबतक हमारे देश का आम आदमी का सिविक सेंस का कमी रहेगा तबतक हमे अच्छे सुविधा सुयोग नहीं मिलने वाला है क्यों आपको बताता हूं
देखिए इस वीडियो को अच्छा से Train में जो AC लगता है उसके अंदर ही लोग खाने के बाद कचरा डस्टबिन में डालने की जगह,
AC के पास जो हवा पास करने के लिए ग्रिल रहता… pic.twitter.com/rqn6o2Ping
— Subhajit Das (@SantaniSubhajit) August 10, 2026
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने अपने पुराने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने लोगों को सीटों के नीचे या खिड़कियों के कोनों में कचरा छिपाते देखा है. कुछ लोगों का कहना था कि ट्रेनों में हर जगह आसानी से दिखने वाले डस्टबिन होने चाहिए, ताकि लोग सही जगह कचरा फेंक सकें. एक यूजर ने कमेंट किया कि जब तक ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर भारी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, तब तक कुछ लोग अपनी गंदी आदतों से बाज नहीं आएंगे. वहीं कुछ लोगों ने रेलवे प्रशासन और यात्रियों दोनों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही.