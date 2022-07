Train Fire: नदी के बीचों-बीच ब्रिज पर ट्रेन में लगी आग, पानी में कूदे लोग; दिल दहला देगा वीडियो

Burning Train Video: अमेरिका (United States) के बोस्टन (Boston) से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. दरअसल यहां एक ट्रेन में तब आग (Fire) लग गई जब वह ब्रिज से गुजर रही थी. यह ब्रिज मिस्टिक नदी (Mystic River) पर बना है. जैसे ही ट्रेन में आग लगी अफरातफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे. फिर जब कोई रास्ता नहीं मिला तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज के ऊपर से नदी में छलांग लगा दी. बता दें कि ट्रेन में आग लगने और लोगों के नदी में कूदने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स इसे बहुत ही डरावना बता रहे हैं.

ट्रेन के इंजन में लगी आग

जान लें कि अमेरिका के बोस्टन में यह दिल दहला देने वाली घटना 21 जुलाई को हुई. वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन के इंजन में आग लग जाती है और ट्रेन का अगला हिस्सा धूं-धूं कर जलने लगता है. कुछ ही देर में आग तेजी से फैल जाती है और धुएं का गुबार दिखाई देता है. जब ट्रेन के इंजन में आग लगी, तब वह ब्रिज पर थी. लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था. इसके बाद जान बचाने के लिए लोगों ने नदी में कूदने का फैसला किया. कई लोगों को तैरकर नदी से बाहर निकलते हुए देखा गया.

Breaking: Fire Crews on scene of Orange line train fire. #boston25 https://t.co/XvIFJB3dI1 pic.twitter.com/n5tcIlQA6e

जान बचाने को ट्रेन की खिड़की से कूदे लोग

वहीं, एक अन्य वीडियो में लोग एक-एक करके ट्रेन की खिड़की से बाहर कूदते हुए दिख रहे हैं. लोग परेशान दिख रहे हैं. वीडियो में आग लगने के बाद निकल रहा धुआं भी दिख रहा है.

महिला ने नदी में लगा दी छलांग

गौरतलब है कि इस घटना का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक महिला नदी में तैरती हुई दिख रही है. यह महिला ट्रेन में आग लगने के बाद अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज से नीचे नदी में गिर कूद गई.

This was my morning. pic.twitter.com/shKkLYE6kT

— Glen Grondin (@odievk) July 21, 2022