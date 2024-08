बारिश में ट्रेन हुई कैंसिल तो यात्री ने गुस्से में कर दी रेलवे से शिकायत, फिर आया ऐसा जवाब

Tejas Express: एक व्यक्ति जिसने मुंबई से तेजस एक्सप्रेस में सवार होकर अहमदाबाद की यात्रा की थी, उसने गुजरात में भारी बारिश के कारण अपनी ट्रेन अचानक रद्द होने के बाद अपने यात्रा के दौरान अपने भयावह अनुभव को बताया. एक्स पर एक पोस्ट में, अहमदाबाद विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग पृथ्वीराज मुखर्जी ने कहा कि यात्री 27 अगस्त को बिना किसी सूचना के कई घंटों तक वडोदरा जंक्शन पर फंसे रहे. सबसे बुरा हिस्सा यह था कि एसी बंद कर दिया गया था, जिससे यात्रियों को घुटन हो रही थी.

पृथ्वीराज मुखर्जी ने कहा, "डियर ऑल. मैं तेजस एक्सप्रेस 82901 में हूं. मुंबई सेंट्रल से 15:45 बजे चढ़ा और अहमदाबाद जंक्शन पर 22:15 बजे पहुंचना चाहिए था. बारिश के कारण वडोदरा में ट्रेन रद्द कर दी गई है." उन्होंने आगे कहा, "एसी बंद कर दिया गया. हालांकि, बारिश ने सेवाओं को प्रभावित किया है. वंदे भारत जो हमारे आस-पास चल रही थी, अहमदाबाद पहुंच गई." उन्होंने आगे यात्रा के दौरान स्थिति का वर्णन किया और रेलवे कर्मचारियों की ओर से संचार और समर्थन की कमी पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा, "हम अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं. वडोदरा में बाढ़ आ गई है. जाने की कोई जगह नहीं है. इस ट्रेन में बुजुर्ग और बच्चे हैं." यह भी कहा कि कुछ यात्रियों ने एयर कंडीशनिंग बंद होने के बाद ताजी हवा को ट्रेन में आने देने के लिए ऑटोमैटिक दरवाजे जबरदस्ती खोल दिए थे. मुखर्जी ने यह भी दावा किया कि मौसम की स्थिति के बावजूद वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद पहुंचने में सफल रही. उन्होंने सवाल किया, "अगर खराबी इतनी गंभीर थी, तो वंदे भारत अहमदाबाद कैसे पहुंच गया."

Faults can happen. My biggest anger was the way we were treated. They literally tried to smoke us out of the compartment by turning off the air source (AC).

Also if the fault was so severe, how did the Vande Bharat reach Ahmedabad? Are other passengers lesser humans than Vande…

— peeleraja (@peeleraja) August 26, 2024