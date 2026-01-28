Advertisement
Train Ka Video: एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का गलती से गाड़ी की चाबी साथ लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है. इस सिचुएशन में वो ऐसा आईडिया लगाता है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:01 PM IST
भूल से ट्रेन में आ गई कार की चाबी, फिर गजब की समझदारी से प्लेटफॉर्म पर दिखा फिल्मी सीन

Train Ka Video: कई बार ऐसा होता है कि हम घर से निकलते समय कुछ जरूरी सामान भूल जाते हैं या जो नहीं लाना होता है वो धोखे से अपने साथ लेकर आ जाते हैं. ऐसे में रास्ते में याद आता है कि हम ये सामान घर भूल आए या ये जरूरी सामान जो घर पर ही रहना था इसको गलती से अपने साथ ले आए. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का गलती से गाड़ी की चाबी लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और उसको याद आता है कि गलती से गाड़ी की चाबी साथ आ गई. इस सिचुएशन में वो ऐसा आईडिया लगाता है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. चलिए वीडियो में देखते हैं चलती ट्रेन से चाबी कैसे घर पहुंची?

कैसे तैयार किया प्लान?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का गाड़ी की चाबी लेकर ट्रेन में सफर कर रहा है. वीडियो में लड़का बताता है कि गाड़ी की चाबी उसी पर है और वो आगरा से दिल्ली जा रहा है. ट्रेन आगरा कैंट से निकल चुकी है. इसके बाद वो बताता है कि उसने परिवार के किसी सदस्य को फोन करके बता दिया है और वो सदस्य आने वाला है. लड़का कहता है, गाड़ी राजा मंडी पर स्किप मारेगी. इस दौरान चाबी फेंकेंगे और वो चाबी उठाकर ले जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: राज्य, भाषा, परंपरा और संस्कृति सब अलग, इंटरनेट पर छाई नॉर्थ और साउथ इंडियन की शादी, वीडियो वायरल

ऐसे फेंकी चाबी
जब तक गाड़ी राजा मंडी पहुंचती है तब तक घर का परिवार का सदस्य चाबी लेने के लिए पहले ही प्लेटफॉर्म पर चाबी लेने का इंतजार कर रहा होता है. जैसे ही ये ट्रेन धीमी गति में प्लेटफॉर्म से गुजरती है वैसे ही लड़का चाबी फेंक देता है और वो चाबी उठाकर घर को चला जाता है. लड़के की समझदारी और सही टाइमिंग ने चाबी को घर पहुंचा दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @saurabhyatra नाम के हैंडल ने पोस्ट किया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, अच्छा है वंदे भारत नहीं थी. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

