हवाई जहाज से रेस लगा रही ट्रेन! फ्लाइट से रिकॉर्ड किया गया अनोखा नजारा, देखें VIDEO

Train Ka Video Viral: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फ्लाइट में बैठे एक यात्री ने ऐसा नजारा रिकॉर्ड किया है जिसे आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे. आपने फ्लाइट से शायद ही ऐसा कोई व्यू देखा होगा. चलिए वीडियो देखते है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 06, 2026, 04:24 PM IST
Flight And Train Race Viral: यूं तो फ्लाइट से बादलों और बर्फीले पहाड़ों के वीडियो तो खूब रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसका नजारा देख आप भी देखते ही रह जाएंगे. जब हवाई जहाज के बाहर का नजारा दिखता है तो मैदान ही नजर आता है, लेकिन जब कैमरे को जूम किया जाता है तो कुछ ऐसा मनमोहक नजारा दिखाई देता है जिसके बारे में कम ही लोग सोच पाते हैं. वीडियो में दिखता है कि ट्रेन अपनी गति से जा रही है. फ्लाइट से ट्रेन को रिकॉर्ड किया गया है और देखने में लगता है जैसे ट्रेन फ्लाइट के साथ रेस लगा रही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन भी दे रहे हैं.

कैसा था नजारा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि फ्लाइट में एक यात्री कहता है, "मैंने पहली बार जूम करके प्लेन से ट्रेन रिकॉर्ड की है. इसके बाद वो कहता है, ट्रेन हमारी फ्लाइट के साथ रेस कर रही है." इस दौरान जब कैमरे का जूम किया जाता है तो ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती हुई साफ नजर आती है.

क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आज ट्रेन का नाम बता दो 1000 रुपये दूंगा. इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, "भाई ध्यान हो आपको... आप कहीं भी हो कंटेंट को मिस नहीं कर रहे हो. वाह भाई..."

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @avneet_khurana1 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

train raceFlight Videoviral

