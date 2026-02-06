हवाई जहाज से रेस लगा रही ट्रेन! फ्लाइट से रिकॉर्ड किया गया अनोखा नजारा, देखें VIDEO

Flight And Train Race Viral: यूं तो फ्लाइट से बादलों और बर्फीले पहाड़ों के वीडियो तो खूब रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसका नजारा देख आप भी देखते ही रह जाएंगे. जब हवाई जहाज के बाहर का नजारा दिखता है तो मैदान ही नजर आता है, लेकिन जब कैमरे को जूम किया जाता है तो कुछ ऐसा मनमोहक नजारा दिखाई देता है जिसके बारे में कम ही लोग सोच पाते हैं. वीडियो में दिखता है कि ट्रेन अपनी गति से जा रही है. फ्लाइट से ट्रेन को रिकॉर्ड किया गया है और देखने में लगता है जैसे ट्रेन फ्लाइट के साथ रेस लगा रही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन भी दे रहे हैं.

कैसा था नजारा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि फ्लाइट में एक यात्री कहता है, "मैंने पहली बार जूम करके प्लेन से ट्रेन रिकॉर्ड की है. इसके बाद वो कहता है, ट्रेन हमारी फ्लाइट के साथ रेस कर रही है." इस दौरान जब कैमरे का जूम किया जाता है तो ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती हुई साफ नजर आती है.

यह भी पढ़ें: ये है भारत का इकलौता अफ्रीकी गांव! VIDEO में देखें कैसे रहते हैं यहां के लोग

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आज ट्रेन का नाम बता दो 1000 रुपये दूंगा. इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, "भाई ध्यान हो आपको... आप कहीं भी हो कंटेंट को मिस नहीं कर रहे हो. वाह भाई..."

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @avneet_khurana1 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.