Hindi Newsजरा हटकेगोद में बच्चा, हथेली पर जान... ट्रेन के डिब्बों के बीच बैठकर सफर करने पर मजबूर, खड़े हुए गंभीर सवाल

गोद में बच्चा, हथेली पर जान... ट्रेन के डिब्बों के बीच बैठकर सफर करने पर मजबूर, खड़े हुए गंभीर सवाल

Train Ka Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है.  जिसमें एक व्यक्ति मासूम बच्चे के साथ ट्रेन के ऐसे हिस्से पर बैठकर सफर कर रहा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. चलिए देखते हैं ये खतरनाक वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:03 PM IST
गोद में बच्चा, हथेली पर जान... ट्रेन के डिब्बों के बीच बैठकर सफर करने पर मजबूर, खड़े हुए गंभीर सवाल

Train Ka Video: यूं तो सोशल मीडिया के जरिए ट्रेन में जोखिम भरा सफर करने से जुड़े कई वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बाद एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें एक व्यक्ति मासूम बच्चे के साथ ट्रेन के ऐसे हिस्से पर बैठकर सफर कर रहा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. चलिए देखते हैं ये खतरनाक वीडियो.

कहां बैठकर यात्रा कर रहा था शख्स?
यूं तो आपने सोशल मीडिया पर खतरनाक और जान जोखिम में डालकर यात्रा करने के वीडियो तो खूब देखे होंगे. ट्रेन के गेट पर लटक कर यात्रा करना तो अब नॉर्मल होता जा रहा है. लेकिन इस बार विचलित कर देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिखता है कि एक व्यक्ति और एक महिला छोटे से बच्चे को गोद में लेकर ट्रेन की बोगियों के बीच बैठे हैं. जी हां, ये शख्स जान को जोखिम में डालकर नन्हें बच्चे को गोद में लिए दो बोगी के बीच की जगह पर बैठा यात्रा कर रहा है. इसके साथ एक महिला भी वहीं छोटी सी जगह पर बैठी है. ट्रेन के डिब्बों के बीच संकरे बफर पर बैठकर यात्रा करने वाला ये दिल दहला देने वाला ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. माना जा रहा है कि ये खतरनाक और जोखिम भरा सफर गरीबी और यात्रा सुविधाओं की कमी के कारण हो रहा है. जैसे ही ये वीडियो सामने आया तुरंत वायरल हो गया. अब इस वीडियो रेलवे सुविधाओं और गरीबी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और एक बार फिर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा है कि 2026 में जब भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है तो हम कहां है. 
यह भी पढ़ें: प्लेटफॉर्म पर टाइम पर पहुंची बर्फ से जमी ट्रेन, इस देश की पंक्चुअलिटी देख दुनिया हैरान!

 

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई हैंडल से पोस्ट किया जा रहा है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में सवाल खड़े कर रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

